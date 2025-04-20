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«Спартак» и «Локомотив» — все еще явные фавориты? Буше все больше играет в оборону? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак», «Локомотив» уступил «Авангарду»
Михаил Зислис
Обозреватель
«Локомотив» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 19 апреля.
Фото ХК «Авангард»
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Итоги игрового дня Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 2-3
«Локомотив» — «Авангард» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Счет в серии: 3-2

«Авангард» отлично блокировал броски

В затяжных сериях примерно равных по силам соперников сложно быть идеальным с самого начала и до конца. Особенно если дело касается команд, которые уже изучили друг друга как облупленные. «Авангард» в своей нынешней версии не настолько плох, чтобы заранее сдаваться «Локомотиву» и снова проиграть. Омичам сильно помог первый гол, а дальше на первый план вышли вратарь Никита Серебряков (32 отраженных броска) и самоотверженные действия всех без исключения в обороне (28 заблокированных).

Отрезок в конце второго периода, когда соперники забросили три шайбы на двоих, показался редакторской правкой в изначально утвержденном сценарии. В остальном игра напоминала о такой «великолепной» практике, как перенос тяжелого мешка с одного места на другое. Сил для выполнения задачи требуется много, а вот удовольствия от процесса быть не может.

«Локомотиву» не хватает голов в большинстве

В том, что серия рано или поздно превратится в нудное занятие «кто кого перетерпит», сомнений не было еще полторы недели назад. Ги Буше в первую очередь известен как поклонник оборонительных схем — чем дальше в плей-офф, тем понятнее это становится. Ярославцам всегда тяжело отыгрываться против системных команд, выстраивающих заграждения в своей и средней зонах.

Энергии и вдохновения «Локомотиву» на этот раз не хватило. Так же как и эффективных действий в большинстве — все четыре попытки хозяева не использовали. Серия возвращается в Омск, но пока глобально ничего не изменилось. Если команда Игоря Никитина немного подкрутит настройки, то ее будет сложно сдержать. Одним и тем же способом справиться с этим «Локомотивом» тяжело.

«Салават» не заслуживал 1-4 в серии

Когда-то «Салавату Юлаеву» должно было повезти в этой упорной серии, в которой он не заслуживал четырех поражений подряд. Хотя, глядя на то, как уфимская команда легко упустила преимущество в две шайбы и бездарно разыгрывало четырехминутное большинство в конце третьего периода, мысль о неминуемом окончании сезона напрашивалась сама собой. О каком-то переломе в этой паре говорить преждевременно, учитывая, что команда Виктора Козлова в нынешнем плей-офф ни разу еще не победила на выезде.

&laquo;Салават Юлаев&raquo; в&nbsp;овертайме обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 19&nbsp;апреля.«Салават» дожал «Спартак» уже на первой минуте овертайма! Опять было очень много удалений и голов в большинстве

Замена вратаря помогла Уфе

«Спартак» в Уфе провел по многим показателям добротный матч, несмотря на итоговое поражение. Его бригады большинства снова продемонстрировали убийственную реализацию. В равных составах красно-белые тоже создавали опасные моменты. Но голкипер Семен Вязовой не ошибался. Ставка на него напрашивалась и оказалась верной. Сколько бы ни защищал Козлов основного вратаря Александра Самонова после четвертой игры, оставлять все как есть было рискованно.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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