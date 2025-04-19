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Сегодня, 17:50

«Салават» дожал «Спартак» уже на первой минуте овертайма! Опять было очень много удалений и голов в большинстве

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак»
Артемий Кутейников
Корреспондент
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 19 апреля.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Уфимцы сократили отставание в серии.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3.
Вратари: Вязовой — Загидулин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0).
Судьи: Белов, Бирин.
Счет в серии: 2-3

«Салават Юлаев» не позволил «Спартаку» завершить серию второго раунда плей-офф КХЛ — на своем льду уфимцы дожали красно-белых в овертайме (4:3). Игра получилась характерной для текущего противостояния: команды часто удалялись и показали высокую результативность.

Снова много удалений — после прошлого матча Козлов критиковал судей

Прошлая игра завершилась крупной победой «Спартака» (6:2) и судейским скандалом. Команды на двоих получили 26 штрафных минут, некоторые из которых вызвали сомнения — например, удаление Алексея Василевского в третьем периоде за атаку вратаря «Спартака» Артема Загидулина. Особо остро на судейские решения отреагировал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

&laquo;Салават Юлаев&raquo; остался недоволен судейством матча со &laquo;Спартаком&raquo; в&nbsp;Москве 17&nbsp;апреля.«Салавату» стоит разобраться со своими проблемами в игре, а не перекладывать их на судей

«Я горжусь своей командой, тем, как она играла и билась, несмотря на трудности. Ситуации, в которых судьи принимали решения, определили исход матча. Мы вернулись в игру, дважды забив в большинстве, сделали счет 3:2 и почувствовали запах крови, но потом нас вовремя остановили. Не оставь нас «четыре на три», еще неизвестно, как бы все повернулось», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Пятый матч серии тоже получился богатым на удаления — команды на двоих набрали 22 штрафные минуты. Причем первое случилось уже через 52 секунды после начала игры: Адам Ружичка получил две минуты за удар соперника клюшкой. Красно-белые, как и в прошлом матче, удалялись чуть чаще: получили 12 минут против 10 у «Салавата Юлаева».

Команды пользовались большинством

Удаления вновь сильно повлияли на результат — пять из шести шайб в основное время команды забросили в неравных составах. В прошлом матче было пять из восьми (еще одна — в пустые ворота). Причем уфимцы в домашней игре воспользовались первым же штрафом соперника — Скотт Уилсон открыл счет спустя 10 секунд после удаления Ружички на первой минуте стартового периода.

«Спартак» во второй игре подряд отличился в формате «пять на три»: Павел Порядин в середине второго периода сократил отставание в счете (3:2). Перед этим «Салават» сначала наказали командным штрафом за нарушение численности состава, а следом Григорий Панин получил две минуты за подножку. В прошлой встрече красно-белые, имея на двух игроков больше, открыли счет. Максимально же удалениями соперников воспользовался Иван Морозов из «Спартака» — две игры подряд он оформляет дубль в большинстве.

Ключевым моментом матча могли стать четыре минуты большинства «Салавата» в конце третьего периода при равном счете (3:3). Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев получил 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой, но уфимцы не воспользовались шансом.

Лидер «Салавата» никак не наберет форму

Победу «Салавату Юлаеву» в овертайме принес открывший счет Уилсон — канадский нападающий в 12 матчах плей-офф набрал уже 15 (6+9) очков. А вот лучший снайпер регулярного чемпионата Джош Ливо (49 шайб), побивший рекорд Сергея Мозякина по голам в одной регулярке (48), пока в основном лишь ассистирует. В плей-офф у него набралось 12 передач при всего двух голах. Возможно, на результативности Ливо сказалось повреждение, которое он получил еще в концовке регулярки.

Шестой матч серии пройдет 21 апреля в Москве. Красно-белым для ее завершения достаточно одной победы: «Салават» сократил отставание от «Спартака», но пока уступает 2-3.

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Хоккей
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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