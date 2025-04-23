Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:30

Подвиг «Салавата». Уфимский клуб вытащил серию со «Спартаком» с 1-3

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Артемий Кутейников
Корреспондент
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 23 апреля.
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен
Команда Виктора Козлова показала невероятный характер.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Ремпал — 8 (бол., Хмелевский), 17:37 — 1:0. Ефремов — 4 (Сучков), 34:02 — 2:0. Морозов — 5 (Голдобин, Порядин), 39:38 — 2:1. Орлов — 2 (Голдобин), 50:04 — 2:2. Василевский — 3 (Хмелевский, Алалыкин), 55:55 — 3:2.
Вратари: Вязовой — Загидулин (59:16).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (13+17+3) — 38 (9+11+18).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
23 апреля. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.
Счет в серии: 4-3

Удаления — одна из ключевых тем этой серии. Команды регулярно реализовывали большинство, а решения судей периодически вызывали споры. Первую шайбу седьмой игры «Салават» забросил, использовав как раз численное преимущество — Шелдон Ремпал под конец первого периода с острейшего угла поразил ворота Артема Загидулина. Канадец забил уже восьмой гол в нынешнем плей-офф, заменив в статусе лучшего снайпера уфимцев Джошуа Ливо, который пропустил встречу из-за повреждения.

Спустя 36 секунд после пропущенной шайбы «Спартак» снова оказался в меньшинстве, но на этот раз выстоял. Однако преимущество все равно сохранялось за хозяевами льда: в первые 20 минут они нанесли 13 бросков в створ, при этом красно-белые заблокировали еще 12 попыток. Однако второй гол хозяевам долго не давался — лишь на 35-й минуты Владислав Ефремов удвоил преимущество. В том эпизоде уфимцы наказали соперника за потерю в своей зоне, а Ефремову удался эффектный бросок с ходу.

Во втором периоде «Салават» продолжал владеть инициативой, однако под конец отрезка все же пропустили. Иван Морозов за 22 секунды до перерыва сократил отставание «Спартака» и вернул интригу — на третий период красно-белые выходили совсем в другом настроении.

Москвичи сразу попытались переломить ход встречи, но «Салават» долгое время успешно оборонялся — не позволял сопернику закрепиться в своей зоне и создавать опасные моменты. Показательная статистика: несмотря на 18 бросков в створ, красно-белые провели с шайбой в зоне атаки всего 2 минуты и 17 секунд. Для сравнения: и в первом, и во втором периодах было как минимум на минуту больше.

Уфимцев подвело удаление — причем не за грубость, а за нарушение численного состава. «Спартак» вцепился в шанс и устроил оппоненту тяжелые минуты: сначала за 10.48 до сирены забросил шайбу, которую отменили из-за положения «вне игры», а за 9.56 сравнял счет уже легитимно. В тот момент уфимцы уже были в полном составе, но гости по инерции продолжали мощно давить и обстреливать их ворота.

В тот момент психологическое преимущество явно оказалось на стороне «Спартака»: команда продолжила попытки играть первым номером и долгое время нейтрализовывала редкие попытки «Салавата» атаковать. Однако за четыре минуты и пять секунд до конца основного времени Алексей Василевский забросил победную, как вскоре выяснилось, шайбу — одним из всего трех попаданий уфимцев в створ за третий период.

После четвертой игры серии «Спартаку» оставался всего один шаг до выхода в полуфинал. Однако далее «Салават» одержал три победы подряд (две из них — в овертаймах) и сам прорвался в следующий раунд Кубка Гагарина.

31
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
Читайте также
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Популярное видео
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Кубок Гагарина, результаты матчей 23 апреля: «Салават Юлаев» обыграл «Спартак», «Локомотив» победил «Авангард»
«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Локомотив — Авангард: в седьмом матче 1/4 финала Кубка Гагарина идет второй овертайм
«Спартак» упустил исторический шанс. «Салават» оттолкнулся от дна
Козлов об отменённой шайбе «Спартака» в матче с «Салаватом Юлаевым»: «Я был уверен в ребятах, которые смотрят повтор»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя