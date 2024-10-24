«Салават» вырвал победу у «Торпедо» на последней минуте. Зарешали легионеры, которые недавно отказывались играть

В клубе по-прежнему проблемы с деньгами.

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:4). Уфимцы забросили победную шайбу на последней минуте основного времени, а весомую роль в триумфе сыграли легионеры, которые еще недавно отказывались выходить на лед.

FONBET чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Голы: Варлов — 1 (Ливо), 1:13 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Гончарук, Абрамов), 4:39 — 1:1. Ремпал — 7 (Тодд), 7:44 — 2:1. Артамонов — 10 (бол., Фирстов, Кагарлицкий), 12:14 — 2:2. Свечников — 4 (Кагарлицкий), 28:34 — 2:3. Тодд — 6 (Ремпал), 29:24 — 3:3. Зоркин — 2 (Ремпал, Науменков), 33:13 — 4:3. Свечников — 5 (Бреус), 42:08 — 4:4. Хмелевский — 9 (бол., Ливо, Тодд), 59:03 — 5:4.

Вратари: Самонов (32:53 — 33:13) — Кульбаков (59:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (11+12+9) — 24 (12+8+4).

Судьи: Беляев, Соин.

24 октября. Уфа. «Уфа-Арена».

Как сложился матч с «Торпедо»

Команды забросили на двоих девять шайб — на одну больше забросил коллектив из Уфы. «Салават Юлаев» открыл счет в начале первого периода: Сергей Варлов отличился спустя минуту и 13 секунд после начала матча. Стартовый период закончился вничью (2:2), зато после второго уфимцы ушли лидерами — пропустив третий гол, ответили двумя взятиями ворот и подъехали к финальной 20-минутке с минимальным превосходством.

Евгений Свечников сравнял счет уже в самом начале финального отрезка матча, после чего команды долгое время не могли забить. Помогло удаление Владислава Фирстова за 2 минуты и 21 секунду до финальной сирены — нападающего оштрафовали за игру высоко поднятой клюшкой. В большинстве «Салават» вырвал победу: Александр Хмелевский забросил решающую шайбу на последней минуте основного времени — за 57 секунд до конца.

Для «Торпедо» это поражение стало первым проигрышем в основное время за 11 матчей — до этого команда уступила СКА (3:4) еще 21 сентября. Уфимцы же чередуют победы с неудачами, однако зафиксировались уже на четвертой строчке Восточной конференции.

Что за проблема с легионерами

Три шайбы «Салавата» забросили звездные легионеры — Шелдон Ремпал, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски, также две голевые передачи оформил канадец Джош Ливо. Игра уфимцев серьезно зависит от этой четверки. Ливо и Тодд с 19 результативными действиями занимают вторую и третью строчки бомбардиров КХЛ соответственно. Также в топ-15 входит Хмелевски (17 баллов). Ненамного отстал и Ремпал с 16 очками.

Однако из-за задержек по зарплате в отношениях с легионерами возникли проблемы. Некоторые из них даже отказывались выходить на игру с «Трактором» 18 октября — уговорить их изменить решение удалось только главному тренеру Виктору Козлову. Также перед ними до сих пор остаются задолженности за билеты и экипировку. На фоне прецендента Михала Криштофа за будущее легионеров в клубе становится тревожно: словак самовольно покинул «Сочи» и подписал контракт со швейцарской «Лозанной», имея действующее соглашение с клубом КХЛ.

Что после игры сказал Игорь Ларионов

С традиционным ярким интервью после поражения выступил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. «Хороший матч, много голов. К сожалению, всегда одна команда выигрывает, а другая — проигрывает. Сегодня мы пропустили в концовке. Так бывает. Наша команда проявила жажду борьбы, жажду не проиграть матч. Это приятно. Мы не хотим выстраивать «автобус». Хотим играть быстрый металл, так как это привлекает молодежь. Мы играем в стиле фильмов Скорсезе», — поделился Ларионов на пресс-конференции.