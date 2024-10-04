Самые кошмарные матчи в истории ЦСКА. Один раз даже пропустили 14 голов от «Динамо»

Разгром от «Металлурга» попал в десятку худших результатов.

Сразу в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ, прошедших 3 октября, были зафиксированы крупные счета. «Витязь» и «Сочи» победили с разницей в пять шайб, а «Металлург» разнес ЦСКА со счетом 7:0. Победа команды Андрея Разина — вторая по разности в нынешнем сезоне. Мощнее выступило только «Торпедо», которому удалось огорчить «Барыс» 10 раз при одном пропущенном голе.

Только один раз за всю историю КХЛ армейцы проигрывали крупнее. В самом начале 2012 года красно-синие неудачно съездили в Хабаровск, где пропустили восемь безответных шайб. Домашние 0:7 тоже случались — в плей-офф самого первого сезона КХЛ. Правда, соперником был другой московский клуб — «Динамо». По «-6» ЦСКА получали дважды — от СКА и, что удивительно, загребского «Медвешчака».

В богатой армейской истории матч с «Амуром» все же не худший. В унизительном для армейского хоккея сезоне-2001/02 ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» со счетом 2:10. В 1961 году «-9» от «Динамо» привели к увольнению Евгения Бабича и возвращению Анатолия Тарасова, отстраненного от работы годом ранее.

Ну а худший результат связан с командой ХК ЦСКА, которая была создана Виктором Тихоновым после увольнения из армии и на протяжении нескольких лет претендовала на звание «настоящего ЦСКА». 29 октября 1997 года основа ХК ЦСКА отказалась выходить на матч с «Нефтехимиком» из-за задержек по зарплате, и на льду появилась юношеская команда, которая и получила от взрослых соперников 10 безответных шайб.