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Сегодня, 11:00

КХЛ оштрафовала игрока «Динамо» за симуляцию. А ведь ее не было и в помине!

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Форвард «Динамо» Иван Муранов.
Фото ХК «Динамо» Москва
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов оштрафован лигой на 50 тысяч рублей за «симуляцию» в игре против «Авангарда». Но после просмотра видео с моментом появились серьезные вопросы к тем, кто принял это решение.

С симуляциями в хоккее надо бороться. Уже даже хоккеисты, причем не старой школы, признают, что некоторые коллеги стали слишком красиво падать, слишком долго валяться, выпрашивая удаления. Это не красит вид спорта, да и на конкретном матче сказывается не лучшим образом.

Но есть тонкая грань между симуляцией и ее отсутствием. Хочется, чтобы лига правильно относилась к эпизодам и наказывала за какие-то очевидные проступки. Мы будем смеяться над игроками, которые ведут себя как футболисты. Но случай с Мурановым явно к этому не подходит. Алексей Береглазов ставит шлагбаум из клюшки и рук, касается хоккеиста, тот теряет равновесие и врезается в борт при падении. На сайте КХЛ опубликовано видео сверху, чтобы убедить, будто Муранов падает заранее. Курьез в том, что этот общий план доказывает невиновность пострадавшего.

Симуляция — это когда человек валится на ровном месте, хотя не было касания или единоборства. Но в случае с Иваном все не так. В лиге могут привести аргументы, почему это падение динамовца оценено в 50 тысяч. Мы их иногда слышим в программе «Судейская». Но ни один не подходит к эпизоду, который случился в Омске.

Где приукрашивание? Где падение без контакта? Где просьба об удалении? Ни одного из трех пунктов, при котором можно было бы задуматься о штрафе Муранова. Так можно после каждого падения забирать у хоккеистов по 50 тысяч. Для пополнения бюджета организации — это правильный путь, но тогда и не прикрывайтесь лозунгами о какой-то «борьбе». Пусть каждый хоккеист добровольно отдает часть зарплаты.

Самые плохие правила — те, где нет четко прописанных параметров. С «игрой высокоподнятой клюшкой» все понятно, а некоторые нюансы при симуляции — на усмотрение арбитра. Но кто-то увидел момент так, кто-то иначе. Теперь есть возможность просматривать эпизоды и выписывать наказания задним числом. Но СДК КХЛ в этом случае обязан наказывать за железобетонные моменты, а не вставать на чью-то сторону в спорном эпизоде.

Форвард "Динамо" Иван Муранов. Фото ХК "Динамо" Москва
Форвард «Динамо» Иван Муранов.
ХК «Динамо» Москва

Кроме того, при обвинении в симуляции нужно учитывать и личность игрока, изучать его игру, хотя бы знать, в каком стиле действует хоккеист. Иван Муранов — силовой нападающий бело-голубых, который из-за недостатка техники просто не умеет падать красиво. Он бегает, бьется, толкается, забивает «мусорные» голы, и вряд ли во время матча ему приходит в голову обмануть судью. Если бы у него была такая мысль, то он просто не сумел бы выполнять прямые обязанности.

По уровню техники это не Дмитрий Рашевский, не Богдан Тринеев или Джордан Уил. Муранов — это Илья Каблуков или Максим Джиошвили. Но такое впечатление, что в СДК КХЛ не смотрят хоккей, не понимают, что происходит. Если бы Муранов падал, выпрашивая удаление, то он просто не играл бы у Алексея Кудашова. От Ивана требуется, чтобы он вообще никогда не падал, за это ему платят деньги. И ладно бы Муранов уже кого-то обманывал. На сайте КХЛ в графе «Фолы против игрока» напротив Муранова — 0. Он в этом сезоне не заработал для команды ни одного большинства.

Есть и еще один момент, который заставляет задуматься. Люди, принимавшие решение, на коньках стояли? Не понимают, что хоккеист на большой скорости, который к тому же старается обойти соперника, находится в крайне уязвимом положении? В такой ситуации Муранова мог сбить даже ребенок, для этого не нужно никакой силы, а против хоккеиста — мощный Береглазов, который очевидно касается динамовца.

Странное решение лиги, ставящее под сомнение всю борьбу с симуляциями в КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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