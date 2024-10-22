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Сегодня, 13:30

Еще один канадец стал россиянином. Сыграет ли он за нашу сборную?

Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт
Нападающий «Динамо» Седрик Пакетт получил российский паспорт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Динамовец Седрик Пакетт получил российский паспорт, и в следующем сезоне он перестанет считаться легионером.

В российском хоккее добавилось игроков, которые по-русски не смогут даже объяснить, как проехать из второй Балашихи в Железнодорожный, но при этом имеют наш паспорт. Седрик Пакетт получил гражданство особым приказом президента России. Что это значит?

Седрик, как грамотный человек, инвестировал в себя. Российское гражданство ни к чему не обязывает, более того, в этом сезоне он по-прежнему будет числиться легионером, так как нельзя изменить заявку до окончания сезона. Но через год все изменится. Пакетт не будет попадать под лимит, а богатые клубы КХЛ заинтересуются форвардом, который, надо признать, довольно неплохо смотрится.

Бреннан Менелл, Брендэн Лайпсик, Кэмерон&nbsp;Ли. Канадцы и американцы бегут получать российский паспорт. И дело тут не в политике

Так что «Динамо» никакой выгоды в этом сезоне иметь не будет. А через год они могут сформировать состав, в котором Менелл и Седрик не попадут под лимит на иностранцев. Обманул ли кого-то Седрик? Нет.

— Мы не можем осуждать людей из других стран за то, что они хотят стать гражданами нашей страны, — сказал вчера Роман Ротенберг.

И это правда. Формально не придерешься. Сомневаюсь, что Пакетт связывает свою будущую жизнь с Россией, но это личное дело каждого. Многие бы хотели провести старость, например, на острове Тасмания, гражданство же здесь вообще ни при чем. Но есть ли обман с хоккейной точки зрения?

Хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я его тоже не вижу. На самом деле не так много игроков взяли наш паспорт. Мы можем вспомнить о Брэндоне Лайпсике, Бреннане Менелле, Кэме Ли и Пакетте. О массовости говорить не приходится, а тот же Рид Буше вообще отказывается от такой возможности, заявляя, что его и так все устраивает. Но мы ведь признаем, что паспорта берут не из-за любви к стране (правда, американец Менелл большую часть отпуска провел в Башкирии, откуда родом его девушка), а потому что так удобней. Но разве подобное есть только у нас? Вспомните китайцев, которые поехали на Олимпиаду, хотя никто из них не сможет написать ни одного иероглифа. В футболе так вообще все это носит массовый характер.

Брендан Лайпсик. Канадский хоккеист Лайпсик — теперь россиянин. Сыграет ли он за сборную и для чего это СКА?

Я уверен, что четыре хоккеиста, которые внезапно стали россиянами, даже бы не задумывались о получении паспорта, если бы в КХЛ не было лимита на легионеров. То есть претензии надо предъявлять тем, кто придумал ограничивать число иностранцев для участия в турнире. Есть закон — найдутся лазейки, и кто-то этим воспользовался. Правда, сейчас у сторонников лимита аргументов поубавилось. Из-за международной изоляции наша сборная пропускает чемпионаты мира во всех возрастах, так что никто не может сказать, что иностранцы «перекрывают дорогу молодым». Остается политический вопрос, но тут мы пасуем. В таких спорах вообще аргументы не действуют, так что нет смысла ввязываться.

Хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кстати, про сборную. Допустим, нас возвращают на международные турниры и допускают до Олимпиады. Честно говоря, я бы не отмахивался от Менелла и Пакетта в качестве кандидатов в сборную. У нас как раз проблемы и с атакующими защитниками, и с такими центрами, которые ничего не боятся, стабильно выступают на высоком уровне и способны в важный момент проявить характер.

Так-то я бы хотел видеть Пакетта в национальной команде. То, что он не говорит на русском, меня мало заботит, так как некоторые российские хоккеисты не могут сформулировать свою мысль, хотя и родились здесь. А пользу принести способен. Но если «ветераны и общественность» опять поднимут демагогическую волну, то Седрика можно и не звать в сборную. Он-то ничего не потеряет.

Прекрасно, что у Пакетта будет российский паспорт. Может быть, через какое-то время сможет самостоятельно доехать от Новогиреево до микрорайона Сакраменто. Хотя я не понимаю для чего.

Седрик Пакетт
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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