Дикий допинг-скандал в Уфе. Игроки винят тренера по физподготовке, клуб его защищает

Семь хоккеистов молодежной команды «Салавата Юлаева» — «Толпар» — уличены в применении запрещенных препаратов и ждут вердикта РУСАДА.

Кто такой Игорь Загретдинов

В Уфе уже больше трех месяцев идут проверки и разбирательства после того, как на допинге попалось сразу несколько хоккеистов «Толпара», которые сейчас рискуют навсегда попрощаться с профессиональным хоккеем. По их версии, запрещенные вещества в организм попали с подачи тренера по ОФП уфимской молодежки Игоря Загретдинова, который принуждал их использовать методы запрещенной фармакологии под угрозами. Но если в самом начале допингового скандала игроки жаловались на него журналистам и блогерам, то не так давно напрямую обвинили специалиста на допросе в Следственном комитете.

Как сообщает телеграм-канал Baza, семь хоккеистов молодежной команды уфимцев обвинили своего тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он колол им неизвестные препараты под угрозами.

«Спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке клуба Игорь Загретдинов. По их словам, они пытались отказываться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой. Хоккеисты также сообщили, что за выдаваемые им препараты они, вопреки правилам, нигде не расписывались.

Из-за того что Загретдинов давал спортсменам большое количество добавок и медикаментов, у него был конфликт с врачом команды Артемом Тараном. При этом хоккеисты, принимавшие препараты от Загретдинова, жаловались на диарею. Руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее», — утверждает источник.

Также по данным одного из крупнейших новостных телеграм-каналов страны, в мае допинг-пробы взяли еще у десятерых игроков «Толпара». Их результатов пока нет, но в команде уверены, что они также будут положительными.

«Салават Юлаев» отрицает вину

Руководство «Салавата Юлаева» тянуть с ответом не стало и практически мгновенно выпустило клубный пресс-релиз, назвав информацию вбросом:

«Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о ситуации с допингом в молодежной команде «Толпар». Действительно, Следственный комитет возбудил дело по факту обнаружения допинга у игроков. Оно было возбуждено комитетом по материалам, полученным от РУСАДА. Мы никогда не отрицали сам факт обнаружения допинга.

Что касается обвинения тренера по ОФП, то, насколько нам известно, такое обвинение является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. Мы к этой стратегии относимся с пониманием.

Ранее и нам стороной защиты предлагался аналогичный вариант, где в качестве «обвиняемого» выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации. Если бы положение дел было таким, как его пытаются представить инициаторы вброса, то о фактах употребления допинга стало бы известно общественности и без результатов тестов РУСАДА», — говорится в заявлении клуба.

Фото МХК «Толпар»

По большому счету, ничего принципиального нового уфимцы не сказали. Они защищали Загретдинова месяц назад, они защищают его и сейчас, бережно заменяя его фамилию словосочетанием «работник обслуживающего персонала». Куда более диким и странным выглядит другой факт. Если тот же «Трактор» мгновенно объявил об увольнении Александра Шинина с поста директора по клубному развитию после возбуждения в отношении него уголовного дела за хранение мефедрона, то башкирские менеджеры после начала допингового скандала не стали отстранять своего тренера по ОФП до окончания следствия и даже предложили ему новый контракт.

«Безусловно, мы оставим Загретдинова в системе клуба. Мы подписали новый контракт. Мы не считаем, что он заставлял принимать хоккеистов допинг. Сейчас можно говорить, что стратегия защитников наших хоккеистов заключается в том, чтобы найти козла отпущения. Это тренер по физподготовке, который давал нам что-то.

Мы в нем уверены. Он переживает за каждого хоккеиста. Он очень грамотный, заставлял их работать профессионально. Не всем это нравилось. Многие игроки из основной команды занимались с ним этим летом. Мы будем его защищать. Итоги нашего расследования показывают, что это была диверсия. Сейчас мы понимаем, какое решение примет РУСАДА. Ребята ни в чем не виноваты. Мы будем оспаривать решение. У нас добросовестная команда, которая хочет достичь результата без допинга», — говорил в интервью коллеге Шевченко генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Фото МХК «Толпар»

Не состыковывается со здравым смыслом и последнее предложение клубного пресс-релиза. В реальности о допинге в Уфе общественность узнала не от РУСАДА, а вновь от крупных телеграм-каналов, куда игроки начали массово отправлять жалобы на принудительное пичканье таблетками. И пока РУСАДА за закрытыми дверями в кабинетах определяет судьбу как минимум семи молодых парней, чья карьера может оказаться разрушенной, Загретдинов работает с женской «Агиделью» и все тем же «Толпаром», мелькая на видео в клубных соцсетях. Только фамилию «грамотного тренера» на официальном сайте «Салавата Юлаева» вы не найдете ни в одном из разделов, посвященных командам вертикали. Скрывают от мифических диверсантов? Боятся сглаза? Кому вообще могла понадобиться диверсия на уровне МХЛ?

Не виноваты ребята, не виноват Загретдинов, не виновато руководство, не виноват и кто-то из докторов команды. Тогда каким образом допинг попал в организм сразу нескольких хоккеистов и почему все они не первый месяц дружно указывают пальцем на тренера? Пока слишком много вопросов, на которые руководство клуба так и не может дать внятный ответ.