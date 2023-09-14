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Сегодня, 11:30

Чемпионат КХЛ стал интереснее? Или все будет как прежде: 3-4 фаворита и все остальные?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Илья Талалуев и Никита Камалов в матче СКА — «Спартак»
Илья Талалуев и Никита Камалов в матче СКА — «Спартак».
Фото ХК СКА
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Однозначного ответа пока нет, но тенденция нам нравится.

«Локомотив» обыгрывает СКА, а потом ярославцев громит «Сочи». «Амур» приезжает в Омск и ставит на колени «Авангард». У «Лады» две победы подряд, у СКА — три поражения. Что происходит?

Обычно такое происходит в первый месяц турнира. Каждый год нас кто-то удивляет, если внимательно покопаться, то мы увидим, что подобное случается из года в год. К октябрю обычно уже ситуация стабилизируется, а потом в плей-офф попадают привычные команды, в четверке лучших — всегда без сюрпризов, а кубок берет либо ЦСКА, либо «Ак Барс».

Хоккеисты СКА проиграли три матча подряд. Худший старт гранда КХЛ за 15 лет. СКА проиграл три матча подряд и не попадает в плей-офф

Очень хочется верить, что на этот раз все не так. Вообще первый сигнал о том, что уровень команд выравнивается, мы получили еще в прошлом сезоне. Если вы вспомните, то до середины февраля все команды Восточной конференции имели шанс попасть в плей-офф. На «Западе» интриг было меньше, но разве рывок «Витязя» и непопадание «Спартака» в плей-офф — рядовые события? Нет, конечно.

Сейчас же команды ограничены, как внутренними правилами, так как внешними. Мировой кризис привел к тому, что на рынке легионеров стало совсем тухло, а еще внезапно сократили количество иностранцев. В Америку продолжают уезжать наши талантливые ребята, а возвращаются при этом неохотно. Яркий пример — Михаил Мальцев, который предпочел дешевый контракт в Калифорнии хорошему соглашению со «Спартаком».

Потолок зарплат влияет. И пока он не совсем идеальный (слишком много команд только-только пробили пол), все равно уже нет таких олигархов, которые скупали бы всех. Если КХЛ и дальше будет придерживаться выбранного пути: убьет бонусы, ограничит заявку, запретит переподписание действующих контрактов — то будет еще интереснее.

Максим Третьяк. Третьяк произвел фурор в Ярославле. Выйдет ли внук великого вратаря на новый уровень?

Но если очень сильно погрузиться в детали, то у каждой сенсации этого сезона есть объяснение. У СКА — перестройка состава, поиск игры и философии. «Локомотив» неизлечим, там проблема в руководстве, но тренер старается все исправить за счет разговоров. «Сочи» впервые за последние годы формировался практически самостоятельно. «Авангард» совсем не тот, что два года назад, а в «Амуре» характерный тренер. ЦСКА насытился победами, и хоккеисты просто не понимают, зачем им еще один титул.

Все можно объяснить, но потому первый месяц — самый забавный практически во всех игровых видах спорта. Но мы бы хотели, чтобы у нас подобное веселье продолжалось как можно дольше. И рассчитывать на это можно.

Фото ХК «Ак Барс»

Хотя бы потому, что во всех клубах, которые были описаны, нет быстрого решения проблемы. Даже у «Ак Барса» впереди сложности. Например, Билялетдинов изменил предсезонную подготовку, хотя прежняя ему приносила титулы. Прав он или нет? Пару сбоев мы уже увидели, нет никакой гарантии, что они не будут продолжаться.

А как долго СКА будет искать свой хоккей? Неделю, месяц, весь регулярный чемпионат? Нет ответа, а учитывая, как там тяжело переносят поражения, многое может поменяться до дедлайна.

Или взять лидерство «Металлурга», во многом сенсационное. Уральцы играют круто, но это пока выглядит как чудо. Потому что состав стал хуже, много проблемных мест, просто пока все держится.

11&nbsp;сентября. &laquo;Авангард&raquo; дома проиграл &laquo;Амуру&raquo;. Нокаут на глазах Хартли. «Авангард» проиграл дома «Амуру» впервые за шесть лет

Сейчас главное — наслаждаться происходящим. В каждом матче своя интрига и свой нерв. «Сибирь», например, решила поменять стиль, захотела стать атакующей. Но к чему это привело? Наблюдать за игрой команды — тяжелая работа, а на новой арене пока сплошные неудачи.

И так у всех, кроме, пожалуй, «Торпедо». Те продолжают выходить на лед как на праздник и добиваются успеха. Но это ведь тоже чудо.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
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Авангард – Адмирал
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14.09 17:00
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Трактор – Динамо Мн
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