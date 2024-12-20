Сергей Бурунов и звезды КХЛ в кино! «Батин свитер» — самый новогодний проект декабря

Чем ближе Новый год, тем больше праздничных активностей вокруг нас. FONBET Чемпионат КХЛ не отстает от трендов и совместно со своим титульным партнером представляет проект Ugly-свитеров, которые вдохновлены ламповой эстетикой новогодних 90-х. В презентации проекта приняли участие актер Сергей Бурунов, хоккеисты: Егор Яковлев, Алексей Василевский, Семен Чистяков и Артур Каюмов.

Уже появилось новогоднее настроение? Если нет, то в ближайшие несколько минут все изменится. Сегодня в FONBET и КХЛ стартует большой новогодний проект под названием «Батин свитер» ! Согласитесь, у каждого свои ассоциации с этим теплым праздником. Кто-то сразу же представляет запах свежих мандаринов, другие — любимое кино по телевизору, где знакома каждая реплика героя. А кто-то никогда не забудет застолье в кругу семьи, где все в любимых нарядах. Особняком среди новогодней одежды выделяется тот самый свитер папы, в котором он вручал вам новогодние подарки и катал на санках. Этому новогоднему атрибуту посвящен «Батин свитер»: он включает в себя короткометражку, а также тематические джерси и благотворительную акцию.

Батин свитер.

Уникальный дизайн новогодних свитеров

В рамках проекта были разработаны уникальные новогодние свитеры. По одному для каждого из четырех ведущих клубов лиги — это «Металлург», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Авангард». Каждый свитер отражает в себе колорит определенного региона — это выражается в цветах, национальном орнаменте и логотипах. Общий дизайн отсылает к тому самому свитеру вашего папы из 90-х. Как говорится, такое мы носим. А еще в коллекции будет четыре счастливых набора с золотым билетом на бесплатное посещение всех матчей команды до конца сезона!

Игровая джерси для новогодних матчей.

Самый короткий метр о хоккее и Новом годе

Именно в таких свитерах снялись звезды КХЛ Егор Яковлев, Алексей Василевский, Семен Чистяков, Артур Каюмов и актер Сергей Бурунов в короткометражном фильме «Батин свитер». По сюжету хоккеисты помогли известному актеру вернуть новогоднее настроение. Фильм получился с юмором. Например, волшебный свитер разговаривает с героями и исполняет желания. В то же время короткометражка отлично доносит мысль, что в жизни всегда должно быть что-то объединяющее. Получилось очень душевно — обязательно к просмотру! Кстати, каждый может сделать себе подарок и получить такой свитер. Нужно пройти квиз по мотивам фильма на сайте проекта. Победителя определят 12 января.

Батин свитер.

Новогодние джерси для команд

Альтернативная форма всегда придает матчу новые краски. Особенно это актуально, когда речь идет о новогодних праздниках. В рамках проекта для клубов — партнеров FONBET были изготовлены джерси, в которых команды выйдут на матчи в канун праздника. Здесь также угадывается брендинг команд, но в то же время ощущаются новогоднее тепло и основные элементы проекта.

Батин свитер.

Миллион рублей на благотворительность

Все мы верим в чудеса и хотим, чтобы они случались чаще. Новый год — идеальное время для добрых дел. Клубы, участвующие в проекте, совместно с ДоброFON поддержат приюты в своих городах. Благотворительная программа направит 1 миллион рублей в региональные фонды, помогающие бездомным животным.

Собака по кличке Айс.

В этом и заключается главная мысль новогоднего проекта FONBET и КХЛ — подчеркнуть, что через одну вещь (в нашем случае — олдскульный свитер из 90-х) можно объединить множество людей, показать любовь к хоккею и сделать мир вокруг чуточку добрее. Это ли не новогоднее чудо?