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Сегодня, 14:45

После армии — в КХЛ. За «Трактор» дебютировал защитник, который год отслужил в Чебаркуле

Защитник Другаля дебютировал за «Трактор» после года службы в армии
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист «Трактора» Сергей Другаля
Сергей Другаля.
Фото ХК «Трактор»
Сергей Другаля (слева) в составе чебаркульской «Звезды».
Фото Соцсети Сергея Другали
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Сергей Другаля — новичок челябинцев.

После громкого и запутанного дела Ивана Федотова болельщиков уже сложно удивить историей про спортсмена, который отслужил год в армии и вернулся на профессиональный уровень. Тем не менее случившийся в матче с «Динамо» дебют в КХЛ защитника «Трактора» Сергея Другали, также полноценно отдавшего долг Родине годом срочной службы, без внимания не остался.

В отличие от серебряного призера Олимпиады в Пекине, имя челябинского хоккеиста вряд ли когда-либо слышали люди, далекие от спорта. Более того, о существовании такого игрока едва ли до этой осени знали даже те, кто плотно следит за хоккеем. В различные сборные он не вызывался, бешеной статистикой никогда не выделялся. Но сейчас заставить говорить о себе у него получилось.

Другаля прошел через все ступени школы, вполне успешно играл в МХЛ, а уже в 20 лет закрепился в «вышке». Тем удивительнее для многих стало его добровольное решение уйти в армию. Никаких товарищей военкомов, гонявшихся за ним по городу и мечтавших впихнуть ему за шиворот повестку, в его истории не было.

О том, что челябинец провел год в казарме, до недавного времени знали только в его родном городе. Однако стоило ему в сентябре приехать на первый домашний матч «Челмета» в военной форме, как о его истории узнали далеко за пределами Челябинска.

«Мы прививаем ребятам культуру приезда на матчи. Игра — это ведь праздник. Требуем, чтобы хоккеисты приезжали на игру в деловом стиле. Перед началом сезона в «Челмете» было озвучено, что все должны выглядеть с иголочки. За пару дней до первого домашнего матча Сережа подошел ко мне и спросил: «Как вы смотрите на то, что я приеду на матч в военной форме?» Ответил ему: «Я только «за» двумя руками! Ты заслужил носить ее своей преданностью Родине». Сразу сказал, что в соцсетях его поступок произведет фурор», — прокомментировал в беседе с «СЭ» выбор армейского наряда специалист спортивного отдела «Трактора» Денис Мошаров.

При этом службу Другаля проходил не в спортивной роте. Хотя и регулярно тренировался со «Звездой» — командой, в которую Анатолий Тарасов когда-то сослал Валерия Харламова и Александра Гусева. Еще интереснее, что летом 2023-го он выиграл в ее составе чемпионат Вооруженных сил РФ, обыграв в финале сборную ВМФ с Иваном Федотовым в рамке. Армейский мир оказался не менее тесным, чем хоккейный.

Сергей Другаля (слева) в составе чебаркульской «Звезды».
Фото Соцсети Сергея Другали

«Курс молодого бойца идет обычно три месяца, но у нас он прошел 45 дней. Потом мы приняли присягу, нас распределили по ротам. Я жил, как все, в казарме — подъем в шесть утра, завтрак в семь. Мне помогали парни, которые там уже давно находились, поддерживали и морально помогали, говорили, что ты вернешься, у тебя все получится. С сослуживцами связь до сих пор поддерживаю», — сказал защитник в интервью ТАСС незадолго до встречи с «Динамо».

Некоторые уже поспешили назвать вызов Другали в основу спланированной пиар-акцией уральцев. Вот только на момент подъема в «Трактор» в его активе были приличные 4 (2+2) очка в 8 матчах при положительном показателе полезности, а Мошаров на правах человека, курирующего в системе уральцев команду ВХЛ, считает его лучшим защитником «Челмета»:

«Когда Другалю призывали в армию, в клуб пришла повестка. Сейчас такое время, что с этим все строго. Сергей без каких-либо вопросов взял перерыв в карьере и ушел служить положенный год. Все это время были с ним на связи. Когда он вернулся в ноябре прошлого года, то без проблем заключил контракт с «Челметом». Если говорить про текущий сезон, то на данный момент Другаля — лучший защитник «Челмета». Все по игре, все заслуженно.

Когда он уезжал, то мы не считали его отрезанным ломтем. У нас уже был налажен контакт в Чебаркуле с людьми, которые руководят «Звездой». Ребята там в свободное время имеют возможность тренироваться и в зале, и на льду. Сергей реально проходил срочную службу и почти круглосуточно находился в части. Хотя, разумеется, у него были увольнительные.

Иван Федотов. «Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии

Да, такие условия нельзя назвать полноценными для профессионального спортсмена. Однако человек так хотел вернуться в большой хоккей, что очень правильно использовал все свое свободное время. Другаля ведь вернулся в ноябре и забил в первых же двух играх в ВХЛ. Его история вызывает только восхищение. Хочется, чтобы у него все сложилось. Буду только по-человечески рад за него. Серега — честный и правильный пацан.

Несмотря на свои скромные габариты, он очень крепко сложен и здорово ведет силовую борьбу. Классно работает с шайбой и действует при начале атаки. Любит делать нестандартные вещи в атаке, которые несвойственны защитникам. Плюс у него неплохое катание — его нельзя назвать идеальным, но на уровне ВХЛ его точно хватает. Ну и нельзя не сказать про самоотверженность — если нужно поймать на себя шайбу, он не чурается это делать. На 100% командный игрок!"

Каким получился дебют Другали в КХЛ? Несмотря на уверенную победу «Трактора», отнюдь не идеальным. В четверг он провел на льду всего две минуты, сыграв всего пять смен, и успел за это время поймать минус в показатель полезности — в концовке второго периода 66-й номер гостей слегка потерял равновесие на пятаке в борьбе с Павлом Кудрявцевым и позволил нападающему «Динамо» замкнуть передачу Игоря Ожиганова с правого фланга. После этого 22-летний защитник на льду больше не появлялся.

Как сложится его карьера дальше, не знает никто. Свои шансы реабилитироваться защитник, прошедший часть летней подготовки с основной, наверняка еще получит. Одна голевая ошибка не приговор. Тем более что оборонительная линейка у Бенуа Гру на контрасте с атакующей выглядит куда беднее. Закрепись он в ближайшие пару лет в КХЛ, и другие хоккеисты, которые окажутся в армии, получат наглядный пример того, что вернуться в большой хоккей после казармы вполне реально.

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