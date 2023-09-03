«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова

Что имел в виду главный тренер ЦСКА, назвавший конкретные сроки дисквалификации в двух самых популярных видах спорта?

Эмоции можно понять

Пикировка в отношении вратаря армейцев Ивана Федотова ожидаемо не утихла после удовлетворения просьбы ЦСКА. Высшее руководство красно-синих, проигнорировав международный регламент, пролоббировало выход голкипера в матче открытия сезона против «Ак Барса». Москвичи в итоге проиграли. Вернувшийся из армии Федотов пропустил пять шайб, а разжигание конфликта продолжилось на пресс-конференции.

Журналисты не оставили в стороне выход Ивана в официальном матче за ЦСКА. Фактически возвращение вратаря в большой хоккей состоялось еще на предсезонке, когда армейцы задействовали Федотова в товарищеских играх. Однако выписанная ИИХФ дисквалификация активировалась 1 сентября. И появление Ивана в воротах подорвало отношения между КХЛ, ФХР и международной федерацией.

Сторона ЦСКА тем не менее продолжает настаивать на своей правоте. Главный тренер армейцев Сергей Федоров после поражения от «Ак Барса» выдал мощный спич, эмоционально (что редкость для него) ответив на вопрос о будущих последствиях дела Федотова для российского хоккея.

— Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом. Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю как... Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это один процент. 99 процентов высказываний — о каких-то договоренностях, содружестве и так далее и тому подобное. Этого не будет!

Не я это сказал. Это говорят более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей — на семь! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ, — резко отреагировал Федоров.

Эмоции наставника армейцев можно понять. Разбирательства вокруг основного вратаря ЦСКА — главная тема хоккейного лета. Пролистайте ведущие спортивные издания и телеграм-каналы. Большинство материалов прямо или косвенно связаны с Федотовым и последствиями, которые от самоуверенности ЦСКА получит наш хоккей. Клики, просмотры, комментарии — эта тема волнует всех. Федоров, как и, полагаю, любой другой руководитель клуба, быстро зажегся и разогнался мыслями, как болид «Ф-1». А на высокой скорости легко потерять управление и улететь в кювет.

Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА в матче с «Ак Барсом». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мир действительно изменился

Сергей Викторович сделал сильное заявление о будущем российского спорта. Однако надо понимать, что тренер ЦСКА не наделен даром ясновидения. Рассуждения Федорова напрямую отражают позицию высшего руководства клуба. ЦСКА устроил большой хоккейный переворот, но продолжает верить, что действовал по закону и не нарушил никаких правил. Вот почему к словам Федорова на пресс-конференции не следует относиться серьезно, с какой бы уверенностью Сергей Викторович ни рассуждал о сроках отстранения хоккейных и футбольных сборных. Даты потенциального возвращения зависят от конфликта на Украине, точный сценарий которого не предскажет никто.

Забавно слышать о том, что мир, оказывается, изменился, именно от Федорова. Человека, который в 1990-м сбежал из расположения сборной СССР в «Детройт». Человека, который поставил в очень неудобное положение армейскую систему ради собственной карьеры и спортивного процветания. Побег планировался настолько деликатно, что бывший нападающий не рассказывал о нем даже родителям. О намерениях Федорова не знали и партнеры. Исчезновение игрока шокировало всех. Спустя 33 года Сергей Викторович оказался в противоположном лагере и с бьющей в глаза уверенностью заявляет об изменившемся мире и призывает всех проснуться.

Мир за 33 года действительно изменился. В 1990-м Федоров только начинал путь в хоккее, который принесет солидное состояние и обогатит талантливого нападающего. Однако в НХЛ форвард связался с мошенником Джозефом Задой, который развел хоккеиста примерно на 60 миллионов долларов. В Россию Федоров вернулся в статусе звезды-банкрота. Так менялся мир для самого Сергея Викторовича. Завершив карьеру, экс-нападающий вошел в штаб армейцев. Поработал менеджером, а после отставки Игоря Никитина стал главным тренером, получив предложение, от которого невозможно отказаться.

В системе ЦСКА важно плыть в одной лодке и грести в одном направлении, чтобы не унесло течением. Что, собственно, и продолжает делать Федоров, твердо отстаивая свой выбор. Здравого смысла в этом заявлении меньше, чем шансов у Федотова сыграть за «Филадельфию» в первом матче нового сезона НХЛ. ИИХФ ответила скромным (по меркам федерации) штрафом за выход Ивана против «Ак Барса». В будущем санкции только нарастят, что принесет тяжелейшие последствия для КХЛ и ФХР.

И тогда российский хоккей действительно может измениться.