Почему «Магнитка» не уволила Воробьева? Объясняет спортивный директор Гомоляко

Руководитель «Металлурга» — о проблемах команды и работе на рынке.

Кризис «Магнитки», Рябыкин

— Говорят ли две победы подряд о том, что «Металлург» выходит из кризиса?

— По двум матчам, которые команда выиграла, особенно против СКА, хотелось бы верить, что это так.

— В чем это выражается, кроме счета?

— Нам надо было немного наладить игру. Мы сделали это. Видно, что два матча ребята действительно хорошо сыграли — друг за друга. Больше держат шайбу — то, что мы всегда просили от них. И результат приходит.

— Какие причины спада можете выделить? Не может команда по щелчку заиграть плохо или хорошо.

— Понимание у меня есть, но говорить не буду.

— Связаны ли проблемы с успокоенностью после прошлого финала? В этом сезоне никто из игроков не прогрессирует.

— Почему же? Против СКА команда сыграла хорошо. Как и с «Трактором». Взять даже позапрошлый выезд, за исключением матча в Сочи. Мы выиграли в Уфе, должны были побеждать в Омске, если бы Павел Акользин попал в пустые ворота и сделал счет 4:2. С «Сибирью» играли неплохо. Нет такого, что мы играли плохо. Играли довольно прилично. Потом опять потеряли эту нить — возможно, из-за поражений. Сейчас игра налаживается. Ребята возвращают тот хоккей, который мы показывали в прошлом году. Есть же поговорка: подальше от своих ворот — поближе к победе. Чем больше мы будем играть в чужой зоне, тем больше будем забивать голов. И тем меньше будет игры возле наших ворот.

— Почему клуб расстался с Дмитрием Рябыкиным?

— Это наше решение. Почему оно пришло, я не буду распространяться.

— Тренеров не всегда увольняют за результат. Это подходит к ситуации с Рябыкиным?

— Говорить про увольнение Дмитрия Анатольевича я не хочу. Это наше внутриклубное решение. Думаю, что оно правильное.

— Будут ли поиски тренера по защитникам перед плей-офф?

— Нет. Мы не будем никого искать. Сейчас защитников выпускает Равиль Гусманов и справляется с этой ролью. Дальше — посмотрим.

— Не опасаетесь, что не хватит идей по игре в обороне? В прошлом плей-офф после отъезда тренера по защитникам Виктора Игнатьева пришлось нелегко.

— А при чем здесь Игнатьев? Мы дошли до финала без него. Ничего страшного не произошло. ЦСКА мы проиграли не из-за отсутствия Игнатьева. У нас опытные ребята. Они найдут правильные решения.

Эдвард Паскуале и Егор Коробкин празднуют победу над СКА. ХК «Металлург»

Воробьев

— Вы участвовали в ледовых тренировках. Был ли момент, когда вы были готовы встать на лавку?

— Нет, мне этого точно не хотелось. Не вижу смысла в этом. У нас сформирован тренерский штаб, которым мы довольны. Тренеры работают прилично.

— Почему «Металлург» не решился на замену Ильи Воробьева, когда шла серия поражений?

— Потому что мы доверяем Воробьеву. В начале сезона, когда общались с вами, я говорил то же самое. Поэтому мы не пошли на смену главного тренера.

— В чем, помимо доверия, выражалась уверенность в том, что Илья Воробьев исправит ситуацию?

— Один человек не может исправить ситуацию. Есть коллектив, который работает над этим. Дело не только в главном тренере. В команде работают вице-президент, спортивный директор, хоккеисты, капитан, тренерский штаб. Только вместе мы сможем справиться с такой ситуацией. Одному человеку сделать это не под силу.

— Но вы, как спортивный директор, выполнили озвученную летом цель: сохранили костяк прошлогодней команды. Но игра изменилась.

— Игра такая же. Мы немного меняли ее, но она не пошла. Потом поменяли ее снова в сторону прошлого сезона. Два матча выиграли — надеюсь, так будет и дальше.

Илья Воробьев. ХК «Металлург»

Новые контракты

— «Металлург» продлил Алексея Маклюкова и Павла Акользина. Увеличились ли их контракты?

— Ни на копейку. Оба пошли на те же условия. Это надежные ребята. Они без проблем согласились на прежние условия.

— Помню ваши слова о том, что из-за оттока иностранцев вырастут цены на российских игроков. Это уже проявляется?

— Да, проявляется. Но к Маклюкову и Акользину это не применилось. Они пошли на те же условия, спасибо им за это.

— Как продвигаются переговоры с легионерами?

— Мы разговариваем и с русскими, и с легионерами. Переговоры проходят тяжело. Понятно, что еще идет сезон. Немного повышаются запросы. Думаю, все это продлится долго.

— Насколько сильно повышаются запросы? Клуб готов их переварить?

— Отвечу так: можно дать контракты пяти хорошим игрокам, а остальные звенья заполнить молодежью. Но у нас одна задача — выиграть Кубок Гагарина. И с таким подходом она невыполнима.

— Ваша позиция будет принципиальной? К примеру, на зарплату одного игрока «Металлург» не будет тратить больше 90-100 миллионов?

— 90-100-миллионных контрактов в «Металлурге» не будет.

Хоккеисты «Металлурга». ХК «Металлург»

— Поиск новых легионеров будет сложным?

— Мы нашли несколько игроков, которые готовы приехать к нам. Пока все на стадии переговоров. Но опять же, если наши иностранцы наберут форму и сыграют плей-офф на уровне прошлого сезона, то какой смысл менять то, что работает?

— А если они попросят 100 миллионов?

— Тогда задумаемся о других игроках.

— Вам важно продлить ведущих игроков до открытия рынка?

— Думаю, они сами не будут продлевать контракты до этой даты. Сейчас идет концовка регулярки, впереди — плей-офф. Мы сохраним игроков — ограниченно свободных агентов, которые нам нужны. А с неограниченно свободными агентами будем вести переговоры.

— Никита Гребенкин, который сейчас в аренде в «Амуре», следующий сезон проведет в «Металлурге»?

— Естественно.

— Вы уверены в этом?

— Полностью.