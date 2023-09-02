«Тренер из пивной лиги? Немировски воспринял эти слова без ненужных эмоций». Интервью спортивного директора «Сибири»

Сергей Климович — о тренере, задачах на сезон и развитии хоккеистов.

Незадолго до старта спортивный директор «Сибири» Сергей Климович в большом интервью рассказал об изменении стиля новосибирцев, адаптации новичков команды, прогрессе своих сыновей, выборе нового капитана, нашумевшем матче со СКА на турнире Пучкова, а также подвел итоги первой предсезонки при новом тренерском штабе во главе с Дэвидом Немировски.

Слова Немировски про старшего сына неправильно поняли

— Мы с вами находимся в клубном фронт-офисе на новой арене. Уже успели полностью изучить ее?

— Мы сейчас ходим только по одному маршруту в нашем клубном крыле. Поэтому в спортивном блоке уже все знакомо. Если честно, то сделал полный круг по второму этажу только один раз. Когда начнутся игры, то будем осваивать переходы на трибуны и в ложи.

— Какую российскую арену она вам напоминает?

— Мы только-только прилетели из Санкт-Петербурга, и сейчас мне сразу на ум приходит сравнение с Ледовым. Понятно, что он 2000-х годов постройки. Но сама конфигурация «Сибирь-Арены» напоминает именно питерский стадион.

— Тренерский штаб Немировски этим летом начал активно вводить в основу ваших сыновей — Ивана и Егора. Над чем вы работали с ними до начала сборов с командой?

— Немного поменяли подготовку по сравнению с прошлым сезоном из-за предстоящего перехода в основу. Акценты больше сделали на элементы силовой подготовки. А если говорить про отдельные навыки, то они и без меня могут поработать над ними. Мне, наоборот, иногда приходится их останавливать. Раньше они очень много работали под моим руководством. Теперь Ваня и Егор сами знают свои слабые места и устраняют их.

— Немировски отмечал, что Иван неплохо проявил себя летом на точке.

— Изучаем с Ваней нюансы игры на вбрасываниях. Но, как я уже сказал, он больше самостоятельно познает их. Благо сейчас все видео в свободном доступе. Если он хочет обсудить что-то, то, конечно, мы общаемся с ним на эту тему.

— В предыдущем нашем разговоре вы рассказывали, что если Егора не выберут в июне на драфте, то вы не расстроитесь. Но ему ведь наверняка непопадание ударило по самолюбию, учитывая, как высоко он шел в списках.

— Наверное, он действительно расстроился из-за этого. Но здесь есть и за, и против. В моем понимании, важны первые два раунда. Если мы берем парней с третьего по седьмой раунд, то команды смотрят на всех одинаково и дают шансы исходя из игры. Подписать контракт с клубом можно из любого раунда — небольшая разница только в сумме. Естественно, людям из первого раунда дают гораздо больше возможностей, чтобы заиграть в НХЛ. Все остальное не имеет значения. Плюс в том, что с драфтом у тебя одна команда, а без драфта — 32.

Мы вообще сейчас забегаем сильно вперед. Сначала Егору нужно показать себя здесь. Раз Бог так решил — значит, так тому и быть. Он ведь доступен для драфта и следующим летом, и через два года.

Егор Климович. Фото ХК «Сибирь»

— Ментально они поменялись за межсезонье? В раздевалке «Снайперов» они были безоговорочными лидерами, могли напихать кому-нибудь. Теперь же им приходится вариться в коллективе взрослых состоявшихся мужиков.

— Я не нахожусь в раздевалке команды. Поэтому мне сложно судить. Конечно, всем молодым приходится делать такой шаг. Такой же процесс проходили и Дима Овчинников, и Егор Аланов, и Никита Ефремов, и другие наши молодые ребята.

Важно, чтобы у них было уважение к старшим. Но оно не должно перехлестывать и мешать тебе показывать свои лучшие качества на льду. Ты ведь пришел в основную команду, чтобы показать, на что способен. Если уважение перетекает в боязнь и стеснение, то это не очень хорошо. В то же время нельзя себя позиционировать как какую-то непонятную звезду, которая пришла что-то доказать взрослым мужикам, — это тоже неправильно.

— Егор готов провести полный сезон в КХЛ?

— Нужно смотреть от игры к игре. Сейчас это никто не скажет: ни он, ни тренеры, ни я. Сколько ему будут давать тренеры игрового времени — столько он и должен забирать. После каждого матча нужно будет детально смотреть на то, в какой он физической форме. Пока не хочется говорить о таких глобальных вещах. Для него сейчас будет лучше, чтобы его подготовка проходила в тишине.

— Многих удивило, что Немировски рассматривает Ивана в его первый полноценный сезон в КХЛ в роли второго центра.

— На самом деле, его не совсем правильно поняли, и это вызвало определенный резонанс. Дэвид имел в виду, что в перспективе у Вани есть данные, чтобы стать вторым центром.

Понятно, что если сейчас взвалить на него эту роль, то это навредит и ему, и команде. Именно поэтому мы и решили подписать Колю Прохоркина. В будущем он действительно способен занять эту позицию. Но никто не знает, как быстро это случится, — может быть, через месяц, может быть, через год. Посмотрим, как он будет играть и проявлять себя. Все в его руках.

Дэвид Немировски и Иван Климович. Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» постоянно идет в активное давление

— Эти сборы подтвердили ваше мнение, что лучший защитник МХЛ прошлого сезона Артем Жуков давным-давно перерос уровень молодежки?

— Его способности намного выше, чем-то, что он показывает даже сейчас. У Жукова очень хорошие перспективы. Безусловно, в его игре есть моменты, которые нужно «докрутить».

То, что он в прошлом сезоне доказал, что способен играть по 25 минут за матч, говорит о многом. Даже на уровне МХЛ организм может не выдержать такую нагрузку. Сейчас это помогает ему выдерживать нагрузку полного матча в КХЛ. Да, у него есть ошибки. Но без них нет хоккея. Артем в процессе роста. Мы надеемся, что он вырастет в большого хоккеиста.

— Болельщики откровенно недоумевают по поводу решения отправить в «Кузню» Тимура Ахиярова.

— У нас было десять защитников. Тренерский штаб решил, что команда должна идти в сезоне с обоймой из восьми человек в обороне. Но с уверенностью могу сказать, что Ахияров поехал туда не на длительное время.

Мы поговорили с ним, и, конечно, Тимур достаточно болезненно воспринял отправку в ВХЛ. Он спросил: «На какой срок меня отправляют?» Я ответил: «Тимур, мы соврем, если обозначим тебе какой-то точный срок. Мы всеми руками за то, чтобы ты вернулся в «Сибирь» и играл в КХЛ».

— Вы также командировали в Новокузнецк Алексея Варенника. Его план развития предусматривает то, что он весь сезон проведет в ВХЛ?

— Алексей — это не игрок десяти минут. Варенник — потенциальный игрок большинства, который должен забирать по двадцать минут. У «Сибири» пока нет возможности дать ему необходимое игровое время. В его случае лучше будет поиграть в ВХЛ. Мы общаемся с «Металлургом» — там он на хорошем счету. В свое время подобный путь у нас проходил тот же Максим Игнатович, которого отправляли даже в чемпионат Казахстана.

Мы рассчитываем на него в будущем. У нас есть молодые ребята, которые будут должны составить костяк. У «Сибири» в ближайшие два-три года может сложиться очень приличная оборона из собственных воспитанников. Плюс в этой же обойме находится Александр Лукин, которого мы взяли после двух лет в OHL. Это те резервы, которые команда сможет использовать и которые позволяют ей быть конкурентоспособной в рамках нашего бюджета.

— Немировски сейчас оправдывает ваши ожидания в плане игрового рисунка и построения тренировочного процесса?

— Мы знали, на что шли. Дэвид — это кандидатура, на которую клуб шел сознательно. Сейчас общая картина подтверждает наши ожидания.

Также мы осознано сократили количество матчей летом и провели всего пять игр. Потому что в конце прошлого сезона увидели, как некоторые игроки были выхолощены. В этой регулярке хотим поровнее пройти концовку, так как у нас полная обойма состоит из пяти пятерок и всем ребятам хватит игровой нагрузки. Если бы пошли в сезон с шестью пятерками, то наверняка добавили бы пару матчей на сборах.

Наверное, из-за такого количества матчей болельщики не увидели целостный рисунок игры. Предвосхищая встречный вопрос, отвечу, что сейчас мы еще находимся в пути. Где-то это впечатление не дало составить большое количество удалений. Но то, что многие наверняка могли заметить, — «Сибирь» постоянно идет в активное давление, когда это позволяет ситуация.

Фото ХК «Сибирь»

— У вас не было паники после всего одной заброшенной шайбы в матчах с «Автомобилистом» и «Северсталью»?

— Нет-нет. В матче с «Автомобилистом» у «Сибири» было много моментов, которые банально не реализовали. Плюс до этого мы провели всего одну игру в Минске, и у нас был достаточно большой перерыв. С «Северсталью» — да, игра совсем не сложилась, соперник был быстрее нас на два шага. Потом уже картина начала улучшаться. Матчи со СКА и с «Сочи» получились очень информативными для тренеров.

— Меня, на контрасте с хоккеем Мартемьянова, впечатлило, как низко к чужим воротам раз за разом оказывались защитники «Сибири» на турнире в Питере.

— Конечно, сейчас система игры совершенно иная. Повторюсь, для нас это не сюрприз. Для болельщиков — может быть. Мы, как люди изнутри, видим, что у ребят происходит перестройка в плане осознания новых требований. Теперь еще до приема шайбы у игрока должно быть решение, которое приведет не к избавлению от нее, а к дальнейшему созданию опасного момента.

Поменялся и тренировочный процесс. Не скажу, что при Мартемьянове он был плохим. Нет, он просто был другим. Чем быстрее ребята привыкнут к требованиям Немировски, тем больше они получат удовольствия. В детстве же во дворе всегда всем интереснее забивать голы, чем обороняться.

Морозов не хотел нанести травму Бардакову

— Как Немировски воспринял слова Ротенберга про «тренера из пивной лиги»?

— Матч со СКА получился очень эмоциональным: много стычек, силовых приемов. Не буду вдаваться в подробности, кто прав, а кто виноват. Надо отдать должное Дэвиду, он воспринял это без ненужных эмоций.

— Бардаков сам виноват в эпизоде с Морозовым, что подсел?

— Как я понял, он хотел сделать «улитку» в другую сторону и показал обманное движение. Это был конец смены, и, наверное, ему не хватило быстроты из-за усталости. Дело же в концентрации и каких-то долях секунды.

Да, по факту удар в голову локтем был. Но есть много разных видео этого эпизода, и мнения по этому силовому у всех разнятся. Если бы Бардаков успел проскочить, то избежал бы этого удара. Однако не совсем понятно, как Морозов в этой ситуации мог избежать столкновения. К такому исходу привело стечение многих обстоятельств.

Конечно, никто не хотел нанести травму. Это точно было сделано нецеленаправленно. Илья еще на льду принес свои извинения. Надо понимать, что если игрок наносит кому-то травму, то ему самому некомфортно на душе. Надеюсь, что Захар восстановится и мы забудем этот эпизод.

— У Мартемьянова была жесткая дисциплина не только на льду, но и в быту. Сейчас, после того как пришел более демократичный штаб, никто не стал расслабленнее?

— Это очень хороший вопрос. Такой момент имеет место быть. Я разговаривал с ребятами по этому поводу. Более того, сами ребята мне даже сказали, что они не должны подвести тренера и обязаны ответить ему благодарностью за такое доверительное отношение к ним.

— Егор Аланов в свои 22 года вам не кажется слишком молодым капитаном при наличии Бека, Короткова, Яковлева? Готов ли он к этой роли?

— Аланов по детям почти всегда был капитаном своей команды по возрасту. В какой-то момент он лишился нашивки. Но потом признал, что сам в этом виноват. А так он действительно лидер, которому знакомы эти функции. Плюс у него достаточно хороший английский, который позволит ему стать связующим звеном внутри команды.

Да, вы правильно говорите, что у нас есть ребята, которые гораздо опытнее него. Есть Бек, есть тот же Андреофф. Энди вообще настоящий капитан по духу! Но мы считаем, что эту роль должен исполнять российский хоккеист. Будем смотреть, потянет ли Егор эту ношу. Конечно, если ему будет некомфортно, то не станем обременять его. Вариантов может быть масса.

— Андреофф влился как влитой?

— Вообще не было сомнений в нем. Здесь большую роль проделали Немировски и Бек, которые лично общались с ним в Торонто. Потому уже я включился в переговоры, но больше обсуждал с Энди бытовые вопросы.

Если бы у нас не было ни одного канадца, то, конечно, он бы не приехал. Некоторые нюансы новичку КХЛ не объяснить без человека, который играет в лиге не первый год.

— Его огромное количество драк и штрафных минут не смущали? YouTube завален видео с его боями.

— Я удивился, когда в матче с «Автомобилистом» с ним согласился драться Баранов. Видимо, не знал, с кем имеет дело, и не смотрел эти ролики. Нет, меня это не смущало. Во-первых, Энди регулярно дрался много лет назад. Сейчас ему 32 года, и он понимает, ради чего выходит на лед. То, что Андреофф в первом же матче показал готовность вступиться за партнера, это большое подспорье для нас.

Во-вторых, мы разговаривали с ним по поводу удалений. Разумеется, мы брали его не ради драк. Нам не нужен первый центр, который за сезон соберет 150 минут штрафа. Да, в каких-то матчах ситуация может потребовать скинуть перчатки, и мы это понимаем.

— Немировски говорил, что изначально Бек и Андреофф должны были оказаться в разных звеньях. Подписание Прохоркина окончательно показывает, что вы теперь видите их только в связке?

— Да, они останутся в одной связке. Матчи в Санкт-Петербурге показали, что они могут правильно дополнять друг друга. Игра Андреоффа на пятаке — это, конечно, большая помощь для Бека. В том же большинстве человек под воротами очень сильно влияет на розыгрыш. Тот же Саня Шаров в прошлом году забил оттуда несколько голов.

С появлением Прохоркина у нас вырисовываются основные два звена, на которые ляжет основная атакующая нагрузка. Безусловно, хоккей меняется — сейчас нет такого, что топ-6 забивает, а нижние звенья обороняются. Вы сами видели, как в прошлом сезоне у ЦСКА в важных матчах ключевые голы забрасывала четвертая тройка. Мы не освобождаем третье-четвертое звенья от обязанностей в атаке. Но львиная доля нагрузки выпадет на лидеров. И Коля в этом нам должен серьезно помочь.

Нас смутила игра Основина в конце прошлого сезона

— Сергея Дубакина сейчас не потряхивает? После прорывного сезона в «Амуре» от него ждут минимум повторения прошлогоднего результата.

— Нет, Серега — очень стрессоустойчивый парень. В «Сибири» он в окружении игроков, которые создают вокруг него благоприятную атмосферу. Не думаю, что это давит на него. Но у него точно будет мотивация показать, что в «Амуре» был не разовый всплеск.

— Вячеслав Основин провалил концовку прошлого сезона. Почему приняли решение расстаться с ним только в августе?

— Да, если говорить про прошлый сезон, то все верно. Нас очень смутила игра Славы в концовке. Но мы оставляли возможность посмотреть его на предсезонке, чтобы игрок имел шанс проявить себя перед новым тренером, — это было правильно по отношению к игроку.

Однако, когда начались тренировки, поняли, что не получим, чего хотели. В итоге пришли к тому, что придется расторгать контракт. Тренеры не увидели от него определенных действий, которые требовались от центра второго звена. Поэтому и расстался с ним клуб только в августе.

— Зачем вы брали в 2022 году Артема Чмыхова, который не сыграл ни одного матча за «Сибирь» и не так давно был обменян в «Авангард»?

— Да, это момент, который многим непонятен. Мы брали Чмыхова с расчетом на то, что он сможет выйти в «Сибири» на новый уровень. У Артема не получилось заиграть в ЦСКА, у него были определенные проблемы в «Северстали», которая отказалась от него. Надеялись, что переезд в Новосибирск станет для него глотком свежего воздуха и он выйдет на уровень крепкого габаритного защитника.

Ему дали сыграть на турнире Пучкова в прошлом году. Однако по итогам игр тренерский штаб принял решение отправить его в Новокузнецк. Конечно, Артем не рассчитывал на такой поворот. Более того, мы тоже не получили того, чего хотели.

После появления Гордеева и Лукина мы поняли, что идет перегрузка по защитникам. Он попросил, чтобы мы отправили его в «Металлург», и клуб вошел в его положение, потому что человеку тоже нужно играть. Затем появился вариант с Омском. Но там он тоже пока что играет только за «Омские Крылья».

— Почему «Сибири» не нужен Егор Сердюк, которого вы получили вместо Чмыхова? Молодой нападающий, собственный воспитанник, задрафтован в НХЛ — казалось бы, идеальный вариант?

— Изначально он не рассматривался клубом как кандидат на усиление. Хоть игроку это и неприятно слышать, но он был частью чисто юридического обмена. Сейчас его агент занимается трудоустройством. Все это обговаривалось сразу.

— Достаточно ли сейчас 16 нападающих, из которых один пропустит старт регулярки, а еще один — парень 2005 года рождения?

— Если брать всех нападающих, то в прошлом году мы задействовали примерно это же количество. «Сибирь» неспособна дать всем форвардам одинаково приемлемые условия, если их будет много. При переборе кто-то будет недоволен игровым временем. А мы хотим, чтобы игрок постоянно находился в развитии — от начала сезона к его концу он должен становиться другим. Вдобавок ко всему, у нас нет большого количества равноценных нападающих, которых можно безболезненно ротировать.

— В прошлом году вы активно поработали на рынке в ВХЛ, взяв оттуда Дениса Костина и Антона Назаревича. В этом были варианты «на выкуп»?

— Был один игрок, которого мы очень хотели весной. Фамилию называть не буду. Это наш воспитанник. К сожалению, когда мы пришли за ним, то он уже дал согласие другому клубу.

— Вы предельно четко дали понять, что это Даниил Лапин.

— Да, это он. Сейчас «Динамо» отправило его в фарм-клуб в Санкт-Петербург. Но мы продолжаем следить за ним. Он бы нам пришелся ко двору.

— Лучшего снайпера лиги Егора Степанова не рассматривали?

— Мы вели его еще два года назад. Тут нужно отметить, что любое селекционное решение согласовывается с главным тренером. Он должен сказать: «Да, я готов с ним работать». Иначе мы возьмем и тут же отправим его в свой фарм-клуб, как в ситуации с Чмыховым.