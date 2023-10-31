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Сегодня, 14:35

Новый вызов в карьере легенды КХЛ. Мозякин неожиданно стал тренером «Магнитки»

Мозякин стал помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Мозякин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Мозякин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Лучший снайпер отечественного хоккея будет помогать Андрею Разину в работе с нападающими.

На пять поражений подряд «Металлург» отреагировал введением в тренерский штаб Сергея Мозякина. Лучший снайпер отечественного хоккея будет помогать Андрею Разину с нападающими и большинством. Отвечающий за атаку Юрий Трубачев остался в команде. Мозякин приглашен исключительно для усиления штаба. После завершения карьеры экс-капитан «Магнитки» год отдыхал от хоккея. С сезона-2022/23 вернулся в ставший родным клуб и получил должность директора по развитию. Занимался проектом академии и отвечал за вертикаль детско-юношеской школы. Октябрьский кризис «Металлург» заставил Мозякина вернуться в непосредственную работу с командой.

Сергей Мозякин. Легенда КХЛ начинает карьеру менеджера. Мозякин будет развивать молодых талантов «Магнитки»

Великие хоккеисты далеко не всегда становятся сильными тренерами. Сергею придется перевернуть избитый тезис после назначения в штаб «Металлурга». Игровое прошлое Мозякина не нуждается в особом представлении. Форвард со светлой головой, великолепной техникой и броском вместе с партнерами кошмарил вратарей в большинстве. Теперь Сергея ждет роль наставника: вместе с Трубачевым и Разиным ему предстоит улучшить большинство «Магнитки».

«Металлург» — вторая команда лиги по результативности. Уральцы уступают только очаровавшему лигу «Спартаку». 77 шайб за 26 матчей — солидный показатель, но проблемы «Магнитки» с розыгрышем лишнего он не отменяет. По большинству команда занимает скромное 20-е место, опережая лишь минское «Динамо», «Трактор» и «Ладу». Тренеры пробовали разные схемы, меняли игроков — большого эффекта действия не приносили. Новые идеи должен привнести человек, который, будучи хоккеистом, рисовал головокружительные комбинации в расстановке «5х4» и «5х3».

В тренерский штаб Мозякина звали и раньше. Бывший нападающий отказывался. Созрел Сергей только сейчас, когда командой руководит старый товарищ, с которым они играли еще в ЦСКА. Наставнику «Металлурга» не помешает еще один свой уважаемый человек в штабе. Разин только укрепил позиции с приходом Мозякина. Появление на лавке живой легенды клуба — еще и дальновидный политический ход. После возвращения в клуб Сергей вел стратегические проекты «Металлурга»: занимался детской академией и развитием массового хоккея. Работа важная, но преимущественно кабинетная. Возможно, Мозякин изголодался по хоккейной рутине, поэтому и принял новый вызов.

Сергей Мозякин. Персонаж из хоккейной Красной книги. Легендарный Мозякин завершил карьеру

Назначив Сергея тренером по нападению, «Металлург» не исправил другие проблемы. Не исключаю, что начинающий специалист починит большинство и вдохновит некоторых захандривших форвардов. Мозякин — большой авторитет для игроков. Вот только включение легенды КХЛ в штаб не исправит проблему с вратарями и легионерами. После двух месяцев чемпионата нельзя с уверенностью сказать, кто из голкиперов — Артем Загидулин или Илья Набоков — первый номер. Не убеждают Люк Джонсон и Жан-Себастьян Ди. В клубе достаточно селекционной работы помимо расширения тренерского штаба.

Сергей Мозякин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Металлурге» адекватно отреагировали на октябрьский мини-кризис. Не стали рубить с плеча и увольнять тренеров, а ввели в штаб нового человека. Успешность назначения Мозякина оценим позднее. Тренерство — абсолютно новая роль для бывшего нападающего. Сергей снова ворвется в командную рутину — с переездами, собраниями и разборами соперников. Только теперь посмотрит на хоккей под другим углом. Эксперимент в любом случае любопытный. С трудом представляю, как Мозякин может навредить «Магнитке», зато польза от такого хода очевидна без глубинного анализа.

Сергей Мозякин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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