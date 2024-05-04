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Сегодня, 18:00

«Питтсбург» или КХЛ? Где продолжит карьеру талантливый вратарь из Ярославля

Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Мурашов.
Фото ХК «Локомотив»
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Интервью голкипера системы «Локомотива» Сергея Мурашова.

Сергея Мурашова второй год подряд приглашают на церемонию закрытия сезона МХЛ. По итогам прошлого чемпионата его признали лучшим вратарем лиги, а сейчас он вошел в тройку номинантов на приз. Однако прогресс и феноменальная игра в молодежной команде не сочетаются с продвижением по системе «Локомотива».

В регулярке-2023/24 Мурашов провел в КХЛ скромные шесть матчей. 30 апреля истек контракт Сергея с «Локомотивом». В НХЛ голкипер задрафтован «Питтсбургом» под общим 118-м номером. И сейчас Мурашов размышляет, в какой лиге продолжить карьеру.

На церемонии закрытия сезона МХЛ корреспондент «СЭ» пообщался с Сергеем о будущих планах, прогрессе в нынешнем чемпионате, а также о любви к чтению книг.

Серебряный Last Dance* МХЛ

— Второй год подряд вас приглашают на церемонию закрытия сезона МХЛ. Это радует или огорчает? Уверен, хочется побыстрее попасть на церемонию КХЛ.

— Скорее радует. Приятно находиться здесь. Понятно, всегда хочется большего. Значит, мне надо больше работать. Рад, что второй год подряд МХЛ отметила меня.

— Второй сезон мне кажется, что вы переросли МХЛ. Замечаете это за собой?

— Тяжело сказать, перерос я МХЛ или нет. Это постоянный процесс совершенствования. В этом сезоне что-то давалось лучше, что-то хуже, чем в прошлом. Посмотрим, как все сложится в будущем. МХЛ меня многому научила. Я выпускник этой лиги и уже точно не сыграю в ней.

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— Чему вас научила МХЛ? Больше дело в технике или ментальном развитии?

— Техническая часть постоянна и монотонна. Ее можно улучшать всегда, независимо от уровня игры и возраста. Скорее я развивался ментально. Я повзрослел, подготовился ко взрослому хоккею и требованиям. Время в МХЛ — хорошая репетиция перед шагом во взрослую жизнь.

— Быстро отошли от поражения в финале Кубка Харламова от «СКА-1946»? Что не получилось в серии с армейцами?

— Достаточно быстро. На следующий день еще старался избегать каких-то мыслей, а потом переключился и отпустил ситуацию. Отдохнул, выспался. Не могу сказать конкретно, что получилось, а что нет. Еще не брался за анализ. В любом случае это отличный опыт. Это было понятно сразу после финальной игры. Раз мы проиграли, то это поражение должно чему-то научить.

— Обидно, что Last Dance* в МХЛ получился серебряным, а не золотым?

— Конечно, хотелось уйти из МХЛ, хлопнув дверью. Мне не обидно, нет. Хочется, чтобы этот смазанный Last Dance* стал для меня хорошим уроком и только помог в будущем.

— Вы много говорите про опыт и полученные уроки. Неужели корите себя за финал? «Локо» проиграл точно не из-за вратаря.

— Мы в раздевалке сказали с парнями: претензий ни к кому нет. Крайнего искать мы не будем. Проиграла команда, но закрывать глаза на свою игру и отмахиваться, что это командный результат, будет неправильно. Каждый должен сделать выводы, чтобы стать лучше. Я — не исключение. Мне это самому интересно. Любое поражение — урок. Хочу, чтобы он помог мне в будущем.

Фото ХК «Локомотив»

КХЛ, «Питтсбург»

— Есть разочарование, что в КХЛ сыграли всего шесть матчей?

— Не стоит жалеть о том, что было. Как сложился сезон, так сложился. Самое главное, чтобы я стал лучше и сильнее в будущем. Хочется, чтобы после сезона оставались только положительные впечатления.

— Вы чувствуете, что уровень КХЛ вам понятен?

— Было бы странно, если бы уровень был понятен. Меня уже спрашивали, готов ли я играть в КХЛ. Я тогда ответил: «Полностью готов — значит, что каждый матч надо играть на ноль и еще забивать». Всегда есть нюансы, которые надо улучшать. Каждый должен совершенствоваться. Я бы не сказал, что уровень КХЛ мне полностью понятен. Это новый вызов.

— Все вопросы идут оттого, что мы, журналисты, не понимаем, почему один из сильнейших вратарей МХЛ последних сезонов почти не играет в КХЛ. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Ответ прост: я должен быть лучше. Сейчас читаю книгу Мэттью Макконахи «Зеленый свет». Есть цитата: «Не думай о том, что справедливо, а что нет. Тебе нужно играть так, чтобы ни у кого не возникало вопросов». Он говорил это про свою актерскую игру. Это применимо и в хоккее.

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— У вас есть контакт с «Питтсбургом»? Я знаю, что на матчи финала МХЛ приезжал скаут «Пингвинз» Леонид Вайсфельд.

— Сейчас рано говорить о «Питтсбурге». Никаких заявлений на данный момент не будет. Мы только выдохнули после финала. Сейчас в спокойной обстановке будем все решать.

— Вы понимаете, в какой лиге проведете следующий сезон?

— Пока нет. Все на стадии обсуждения. Сейчас думаем, как будет лучше, где я буду развиваться. Пока никаких конкретных комментариев дать не могу.

— Размышления о будущем вас сильно волнуют? Это очень важное решение в карьере.

— Это рабочий процесс. Разбираем варианты, смотрим, что может произойти, где мне будет лучше. Ничего сверхъестественного в этом нет, обычные переговоры.

— В чем вы добились прогресса за прошлый сезон? Довольны своим развитием?

— В психологии. Мои тренеры вратарей — Рашит Давыдов и Игорь Якубовский — мне очень помогли. Техническая и тактическая части стали лучше. Основной момент — именно ментальность. Понял, как относиться во время игры к различным ситуациям. В этом мой главный шаг вперед. Я не думаю о том, нравится мне мое развитие или нет. Это путь. Я знаю свои приоритеты и ценности и стараюсь их придерживаться.

Фото ХК «Локомотив»

Чтение — тренд среди молодежи

— Меня зацепило, что вы, отвечая на вопрос, использовали цитату из книги. Как вы пришли к постоянному чтению?

— Искал что-то для себя, что поможет отдыхать от хоккея, игр, тренировок. Нашел это в книгах. Во время сезона читаю в основном научную фантастику. Нравится погружаться в иные миры, отвлекаться от реальности. Сейчас сезон прошел, есть несколько книг, которые хочется прочитать в отпуске. Одна из них — «Зеленый свет».

— В сезоне хватает времени на книги?

— Конечно. Чтению можно уделить 30 минут или час. Можно почитать перед сном или в самолете, в автобусе. Было бы желание — возможность всегда найдется.

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— В «Локо» много любителей литературы? Чтение — тренд среди молодежи?

— Мне кажется, да. С некоторыми ребятами мы обменивались мнениями о разных книгах, рекомендовали что-то друг другу. Может быть, с теми, кто не читает, ты в команде общаешься меньше. Тебя тянет к тем, что больше читает. Думаю, такой тренд есть. Молодежь сейчас читает больше. Мы свободны в выборе, нет обязательной программы, как в школе. Каждый сам ищет книги, к которым лежит душа.

— Это еще и этап взросления личности.

— У каждого человека по-своему. Я бы не сказал, что книга сделает из тебя личность. Понимание книги сделает человека личностью. Чтение ради чтения — это неправильно. Надо делать то, что тебе нравится и приносит пользу.

* англ. Последний танец

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Питтсбург Пингвинз
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