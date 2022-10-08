Сегодня, 14:45
— У вас зарплата 10 миллионов в год.
— Откуда вы знаете?
— Это все знают. Просто первоначальные деньги, которые требовали ваши представители, и сумма итогового контракта несоизмеримы.
— А кто откуда знает, сколько требовали?
— Фигурировали цифры в 40 и 35 миллионов.
— Нет!
— «Витязь» давал 22.
— Похоже, все знают больше, чем я. Ну ладно, пусть будет так.
— В какой вы форме?
— В хорошей. Много тренировался, готовился к сезону. По сравнению с прошлым годом я похудел на восемь килограммов. Так что я стал полегче и побыстрее.
— Моментов в первом матче у вас было достаточно.
— Были моменты. В первом периоде, естественно, было тяжеловато. Месяцев семь был без хоккея, тренировался с разными командами. Потихоньку вроде бы вошел, ноги более- менее забегали. Еще пару игр, и нормально будет.
— В какой-то момент матча вас перевели в другое звено.
— Нет, это не перевели. Это я чуть-чуть попутал, выбежал не в свою смену.
— Чего не хватило, чтобы забить?
— Надо было закрыть глаза да шлепнуть, а не мудрить. Надо попроще действовать поначалу. Потом уже, когда войдешь в ритм, почувствуешь шайбочку. Нужно какое-то время. В принципе, более-менее выглядел. Главное, не срал.
— Понимаете, в чем кризис «Трактора»?
— Неплохо играем, моменты есть. Одно удаление в конце, и игра перевернулась. В овертайме подвела концентрация — потеряли игрока. В принципе, команда двигается.
— Заметил, что в команде нет уныния, как у многих аутсайдеров.
— Потому что никто не считает себя аутсайдером, наверное. У всех команд бывают спады. Надо одну игру выиграть, и дальше попрет само собой.
— Главный тренер Гатиятулин понимает, что вам нужно время на адаптацию?
— Да, конечно. Мы с ним разговаривали. Он сказал, что, чем быстрее я начну выходить в игровой ритм, тем быстрее наберу физическую форму.
— Удачи. Надеюсь, что Хартли возглавит «Трактор».
— Ха-ха! Тьфу-тьфу-тьфу!