Потухшая звезда вновь засияла. «Лада» удивляет КХЛ и дает шанс пропащим игрокам

Сергей Шумаков вновь заиграл так, как когда-то это делал в «Сибири».

Травмы и скитания по клубам

В последние пару-тройку лет карьера Сергея Шумакова стремительно летела в тартарары. Хотя еще несколько лет назад о ней мечтала добрая половина игроков КХЛ. Он был настоящей звездой бронзовой «Сибири», доходил до финала Кубка Гагарина с ЦСКА, где его по ходу решающей серии с «Ак Барсом» вывели из состава из-за загула в отеле, успел посмотреть Северную Америку в системе «Вашингтона» и полтора года звездил в «Авангарде» Боба Хартли. Правда, прошлой весной у талантливого и техничного крайнего с репутацией инфантильного мягкотелого лба, перевалившего рубеж в 30 лет, замаячила перспектива оказаться в ВХЛ или где-нибудь в Словакии.

Предыдущий сезон для человека, который в прошлой жизни набирал по 40 очков за сезон, обернулся катастрофой. После ухода из «Автомобилиста» Шумаков намеренно отказался от подписания нового контракта летом и решил готовиться к сезону самостоятельно, всплыв только в октябре в «Тракторе», где вовсю назревала катастрофа имени Анвара Гатиятулина. В родной Челябинск он приехал без вменяемой предсезонки — и уже в декабре после двух голов в 18 матчах поплатился за это расторжением.

Следующим клубом, решившим приютить форварда незадолго до дедлайна, было минское «Динамо». Впрочем, и там ничего хорошего его не ждало. На этот раз взгляды на причины провала у сторон разнились. В клубе намекали, что хоккеист оказался попросту ужасен и не оправдал свой трансфер, приехав разобранным. А вот игрок и его агент Шуми Бабаев настаивали на том, что они стали жертвой обмана со стороны главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта. Понять, где правда, теперь уже сложно. Кажется, первые недооценили масштаб проблем с «физикой» своего новичка, а вторые — чересчур уверовали в обещания при подписании контракта и рассчитывали на безлимитное место в составе.

«С одной стороны, да — сезон получился провальным. В «Тракторе» не получилось, в Минске вообще был ужас. Но считаю, что так вышло из-за отсутствия подготовки с командой. Мне было тяжеловато без общих сборов. Меня в принципе подкосил прошлый сезон. Не было никакой уверенности в своих действиях. Если раньше пытался постоянно играть с шайбой, то в Минске я ее будто боялся, как будто она живая была. Даже если есть моменты, бросаешь — и то штанга, то что-то еще.

Ну и плюс фактор доверия. Когда тебе доверяют играть, то все получается само собой. А когда ты сидишь на лавочке, то ты точно ничего не сделаешь и не принесешь пользу команде. Может быть, нужно было рассматривать предложения, которые были до начала сборов, и не ждать до конца сентября», — признал свою главную ошибку нападающий летом в интервью официальному сайту КХЛ.

Новая жизнь в Тольятти

Все это привело к тому, что одни менеджеры перестали воспринимать челябинца игроком для первых звеньев, а другие — и вовсе списали его, посчитав неликвидом с трудным токсичным характером. Зато поверила в него как в игрока для больших дел вернувшаяся в КХЛ «Лада», которая при скудном рынке не могла пройти мимо такого актива и взялась за его реанимацию. Не отпугнул клуб-репатриант даже ярлык заносчивого пижона, избегающего пахоты и играющего на чистых шайбах.

Почти все лето главным претендентом на проблемного вингера была «Сибирь», в которой Шумаков десять лет назад начинал свою профессиональную карьеру и стал настоящей звездой КХЛ. В пользу команды Дэвида Немировски говорили не только смена курса в сторону атакующего хоккея и наличие в команде Тэйлора Бека, с которым воспитанник «Трактора» несколько лет назад сколотил классную связку в «Авангарде» Боба Хартли, но и его желание вернуться в Новосибирск.

Генеральный директор сибиряков Кирилл Фастовский действительно проявлял интерес к своей бывшей приме. Вот только в один момент он неожиданно поставил переговоры на паузу и постоянно оттягивал конкретное обсуждение перехода. Шумаков вместе с представителем практически до последнего терпеливо ждал от «Сибири» четкого контрактного предложения. Однако в итоге устал от неопределенности и в конце июня подписал однолетнее соглашение с «Ладой».

«Почему выбрал «Ладу»? Наверное, потому что здесь у меня будет много игрового времени. На меня рассчитывают в «Ладе». Хочется уже все доказать и, так сказать, камбэкнуться на свой уровень.

«Лада» будет злой. У нас реально много кому есть что доказывать. Многие игроки не подошли другим клубам и поэтому приехали сюда. Могу сказать, что на тренировках у нас уже идут рубки. Если что, то я до сих пор молодой и перспективный. 30 лет для хоккея — вообще не возраст. А так, да, молодые ребята уже понимают, что я постарше их, относятся поуважительнее», — рассказывал Шумаков в июле.

В Тольятти праворукого технаря, горевшего желанием перезапустить карьеру, не обманули. Еще летом главный тренер «Лады» Олег Браташ поставил его в топ-6 и дал излюбленную позицию в левом круге вбрасывания в первой спецбригаде большинства. Вот только регулярку он начал с холостых четырех матчей и неприятной травмы в середине сентября, из-за которой ему пришлось пропустить почти месяц.

Вернувшись из лазарета, Шумаков вновь откатал четыре игры без заброшенных шайб, отметившись одной голевой передачей в матче с еле живым «Барысом». Казалось, в скромной команде, собранной преимущественно из вчерашних игроков ВХЛ, тоже ждет тотальный провал. Но после восстановления формы и возвращения в игровой ритм его наконец-то прорвало.

Приходить в себя Сергей начал во второй половине октября, забросив в матче с московским «Динамо» свою первую шайбу с ноября прошлого года. Причем в эпизоде с голом в ворота Ильи Коновалова нападающий автозаводцев напомнил себя образца лучших сезонов — он подкараулил шайбу на полборта в чужой зоне, вылез на пятак и показал свои быстрые руки, разложив голкипера бело-голубых. Когда-то в Новосибирске такие голы у него были поставлены на конвейер.

Еще через день Шумаков отметился дублем в игре с «Северсталью», и с тех пор он лишь дважды уходил со льда без набранных очков. Сейчас новый лидер тольяттинцев по-настоящему играет так, как тот самый смазливый пацан из «Сибири» Андрея Скабелки, заставлявший скупать свитеры со своей фамилией детей и женщин.

В 31 год у парня из криминального ЧТЗ никуда не делись проблемы с катанием и скоростью. Но куда важнее, что при нем остались мастерство и великолепный бросок, которым он неделю назад приговорил ЦСКА на выезде. Глядя на то, как он щелкает в касание с ползоны, у новосибирских болельщиков мог произойти неконтролируемый приступ ностальгии и возникнуть желание задать вопрос — почему «Сибирь» резко отказалась от его подписания?

И пока команда Дэвида Немировски всерьез рискует пролететь мимо плей-офф при куче игровых проблем, с трудом наскребая полтора звена исполнителей, седьмой номер тольяттинцев не теряется в матчах с грандами и вместе с «Ладой» сенсационно идет на первом месте «Востока», забрасывая «Динамо», ЦСКА, «Ак Барсу» и «Спартаку». В злого, голодного до очков и сверхмотивированного вернуться на свой уровень мастера в столице Сибири не поверили. Похоже, очень-очень зря.