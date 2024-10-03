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Сегодня, 20:40

Самый дорогой хоккеист СКА сел в запас. Почему он не нужен Ротенбергу?

Толчинский не попал в состав СКА на матч с минским «Динамо»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сергей Толчинский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сергей Толчинский не попал в состав команды на матч с минским «Динамо».

Все уже давно привыкли к тому, что состав СКА часто меняется. Но у ключевых игроков команды всегда была гарантия места в основе — представить армейцев без, например, Александра Никишина, Марата Хайруллина, Степана Фальковского, Валентина Зыкова, если они здоровы, очень сложно. Казалось, что это касается и Сергея Толчинского, который перешел в СКА перед прошлым сезоном и подписал редкий по меркам КХЛ контракт на пять лет. С зарплатой в 77 миллионов рублей в год Толчинский стал самым высокооплачиваемым игроком команды и за прошлый сезон пропустил всего один матч.

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Сложно сказать, что в своем первом сезоне за СКА Толчинский блистал, но и ниже своего уровня не падал. Пожалуй, разочаровал самый ценный игрок Кубка Гагарина-2021 только в серии второго раунда против «Автомобилиста» (1-4): Толчинский не набрал ни одного очка в пяти матчах, хотя и проводил на льду в среднем 15 с половиной минут.

На предсезонке Толчинский не впечатлил и на первый матч регулярного чемпионата против «Магнитки» вышел в тройке с Михаилом Григоренко и Сергеем Андроновым. И сыграл так, что на третий период вообще не вышел. Из состава тогда он не выпал, но в шести стартовых матчах регулярки не набрал ни одного очка — невиданный провал для одного из самых ярких нападающих КХЛ последних лет. Голы в матчах с «Торпедо» и «Авангардом» придали уверенности форварду, но в последней игре с «Куньлунем» он снова сел в запас после двух периодов. А теперь — не попал в состав на матч против минского «Динамо».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На первый взгляд, решение тренерского штаба СКА может показаться странным, но логика в нем есть. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг регулярно ротирует сочетания, и в топ-9 позиции Григоренко (выходит в центре, но на фланг сдвинули Бардакова), Алистрова, Плотникова, Хайруллина, Зыкова и Грицюка сейчас предпочтительнее. В четвертой тройке же на позиции вингеров претендуют молодые Кузьмин и Демидов и оборонительный форвард Дедунов.

Игра Толчинского явно не соответствует статусу самого дорогого (потенциальные миллиардные бонусы Кузнецова не считаем) хоккеиста команды. В защиту самого нападающего можно отметить, что он почти не выходил в большинстве — чуть больше минуты в среднем за матч, но, например, Хайруллину (55 секунд при реализации лишнего в среднем) это не помешало набирать по очку за игру. Толчинский же в этом сезоне почти все время просто растворялся на льду.

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При этом, по моей информации, в СКА не рассматривают вариант с расставанием с Толчинским. Свою роль играют много факторов: и вера в форварда со стороны тренерского штаба, и солидный контракт. Свой шанс Толчинский еще явно получит. Мастеров такого уровня в КХЛ не так много, и СКА точно не будет разбрасываться такими форвардами.

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК СКА

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