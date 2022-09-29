В КХЛ собрались отважные североамериканцы — они не бегут домой в панике. Да еще и приезжают новые

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Нефтехимик» хоть и проиграл десять матчей подряд в сентябре, но находится всего в семи очках от зоны плей-офф, что не так и много. Нижнекамский клуб подписал нападающего Хантера Шинкарука, который должен решить проблему с атакой, особенно после того, как разочаровали Самуэль Бучек и Денис Паршин. Поможет ли? Главный плюс этого форварда в том, что он знаком с КХЛ, Хантер прекрасно знает, как тут все устроено, и у него не будет шока. В нашей лиге Шинкарук провел два с небольшим сезона, но это были очень разные периоды. В чемпионате-2020/21 канадец неплохо смотрелся в «Куньлуне», был одним из тех, кто старался на льду. И хотя хоккеист не славился стабильностью, все же набрал 30 очков в 48 матчах, забросив 12 шайб.

Шинкарук — из тех иностранцев «Куньлуня», на которых не рассчитывали в сборной Китая, так что через год нового соглашения предложено не было. По-хорошему, форвард бы мог заинтересовать кого-то в КХЛ, но в то время еще с легионерами проблем не было, так что искали более сильных. Может быть, менеджеры были правы в оценках, ведь в итоге хоккеист отправился в рижское «Динамо», где разочаровал. Всего 5 шайб в 39 матчах, грубые ошибки и расставание задолго до конца сезона. Правда, надо всегда помнить, что рижане в последний год выступления в нашей лиге были настоящим посмешищем, на них нельзя было смотреть без слез, к сезону команда оказалась не готова. Шинкарук отправился доигрывать во второй шведский дивизион и хотя концовку регулярки провалил, но в квалификационном раунде довольно неплохо забегал. Чего ждать в «Нефтехимике»? Да чего угодно. Учитывая кадровый кризис клуба, лишним легионер не будет.

Возвращение

Тренер Анатолий Емелин возвращается в российский хоккей. Правда, только лишь в ВХЛ — он примет «Буран» из Воронежа. Наш коллега эксперт Леонид Вайсфельд считает, что это очень сильный специалист, который уступает своим конкурентам в медийности. И поскольку не считает нужным разговаривать с журналистами, формировать свой имидж, то находится на задворках профессии. С этим можно было бы согласиться, если бы в последние годы у Емелина были успехи в карьере. Но ведь вместо этого — провал за провалом.

В прошлом сезоне он был в тренерском штабе «Адмирала», причем не главным тренером. Если вы помните, когда Владивосток вернулся в КХЛ после годичной паузы, главным неожиданно для всех назначили Сергея Вострикова. В апреле он принял команду, а в августе уже был уволен, так как совершенно не контролировал команду. Емелин пришел вместе с ним как человек, который будет «рисовать схемы» и отвечать за форвардов, но и ему выдали трудовую книжку на руки. А до этого у Анатолия был ужасный период в «Ладе». Он не смог вывести довольно обеспеченный клуб в плей-офф.

После увольнения из Владивостока тренер оставался без работы, изредка комментировал какие-то события, причем в так называемом «выгодном» ключе. Например, поддержал переименование Высшей лиги во Всероссийскую. Кому пришло в голову звонить ему с этим вопросом?

Теперь его ждет новое испытание. Если Емелин вернется в КХЛ, то только случайно, вряд ли кто-то будет предлагать ему пост главного тренера, тем более сейчас. Но работа с «Бураном» — возможность напомнить о себе. В воронежском клубе довольно неплохой подбор игроков, есть с кем работать, а задачи простые — попасть хотя бы в плей-офф впервые за несколько лет. Придется непросто, все и так сомневаются в квалификации тренера.

Скандал

Накануне посольство США вновь призвало граждан своей страны покинуть Россию в кратчайшие сроки. Пока никто из хоккеистов КХЛ не среагировал. И есть надежда, что они вряд ли последуют совету дипломатов. Только, конечно, все это добавляет беспокойства менеджерам клубов. Хоккеистам приходится снова объяснять, что они в безопасности, с ними ничего не случится, а если кто-то сильно тревожится, то ему предоставят дополнительные гарантии. Правда, непонятно, какие. Телохранителей дадут, что ли? Но этого и не требуется.

Очень сильно помогла КХЛ. Лига сразу же объявила, что призыв органов власти США не является форс-мажорным обстоятельством, а это значит, что все разрывы контракта в одностороннем порядке невозможны. И если кто-то всерьез хочет уехать, основываясь на рекомендациях, то он потеряет серьезные деньги. Хороший аргумент, который заставит задуматься, зачем спешно собирать вещи и лететь домой. Правда, у нас сейчас собрались самые отважные иностранцы. Они и так уже проявили себя как довольно смелые ребята, подписав соглашения, так что на этот раз выглядели спокойно. Вокруг ничего такого не происходит, чемпионат проводится, зарплату платят в срок, уезжать куда-то и оставаться без работы довольно глупо. В Уфе генеральный директор Ринат Баширов дополнительно сообщил, что руководство республики гарантирует безопасность всех легионеров. И добавил, что все иностранцы в команде тренируются в обычном режиме.

Все позади? Это вряд ли. Такие истории все равно дергают американцев и канадцев, заставляют их беспокоиться. Так что, вероятно, будет какое-то продолжение.