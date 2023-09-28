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КХЛ

28 сентября, 22:45

На эти команды приятно и интересно смотреть. Хоккей должен быть игрой, а не тяжелой работой

«Спартак» забросил пять шайб подряд и одержал волевую победу над «Северсталью»
Михаил Зислис
Обозреватель
«Северсталь» проиграла «Спартаку» в домашнем матче КХЛ.
Фото ХК «Северсталь»
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«Северсталь» и «Спартак» дарят людям праздник атаки. Таких, как они, в КХЛ — единицы.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (2:1, 1:4, 0:0)
Голы: Аймурзин — 3 (Пилипенко), 0:34 — 1:0. Моисеев — 6 (Муханов), 2:29 — 2:0. Голдобин — 9 (Порядин, Морозов), 17:14 — 2:1. Цыплаков — 3 (Локтионов), 23:26 — 2:2. Зайцев — 1 (Беляев, Рубцов), 26:11 — 2:3. Заседа — 2 (Пашин, Рукавишников), 28:30 — 2:4. Цыплаков — 4 (бол., Пашин, Вишневский), 30:55 — 2:5. Ильин — 2 (Абросимов, Давыдов), 39:57 — 3:5.
Вратари: Шостак (Шугаев, 28:30, 57:55) — Сковронский (Рибар, 2:29).
Штраф: 9 — 0.
Броски: 33 (7+4+22) — 35 (15+17+3).
Судьи: Лаврентьев, Юдаков.
28 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3827 зрителей.

Первый месяц регулярного чемпионата подарил надежду на то, что КХЛ всерьез меняет свое лицо с хмурого на привлекательное. Если в прошлом сезоне позитивным явлением чуть ли не в единственном числе стало «Торпедо», то сейчас узнаваемых команд, делающих ставку на привлекательный стиль с акцентом на контроль шайбы и лихую атаку, стало в разы больше. Немного только забуксовала в последнюю неделю «Магнитка». Зато почти каждый матч дарят зрелище «Северсталь» и «Спартак».

Их встреча в Череповце получилась такой же яркой, как и три недели назад, когда команды играли в Москве, а победа досталась красно-белым (6:4), и ничуть не скучнее, чем центральный матч четверга в Нижнем Новгороде. Уже на третьей минуте главный тренер гостей Алексей Жамнов при счете 0:2 заменил вратаря Андрея Сковронского, чтобы привести в чувство своих парней.

Череповчанам свое преимущество развить не удалось. Видимо, они оставили слишком много сил и эмоций в предыдущих матчах с «Металлургом» (5:4 Б) и ЦСКА (2:1). Это нисколько не умаляет волевых качеств соперника. В последний раз такой веселый и одновременно эффектный «Спартак» приходилось видеть почти 15 лет назад при Милоше Ржиге. У нынешней команды даже есть преимущество. Она не такая яростная и самоотверженная, но действует в более умной и техничной манере. Любо-дорого посмотреть.

Про первую тройку «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин уже было и еще будет сказано очень много хорошего. Она является украшением нынешнего чемпионата. Но без должной поддержки со стороны остальных звеньев москвичи вряд ли бы взлетели так высоко. Главный тренер Алексей Жамнов, в способностях которого почему-то сомневались многие мои коллеги, вместе со своими помощниками работает очень прилично. Невероятно здорово, что некогда блестящий центрфорвард, как и Игорь Ларионов, с умом передает свои богатые знания и опыт новому поколению.

Игровая карьера защитника Андрея Козырева была куда скромнее. Но сейчас он тоже входит в число избранных, пытающихся изменить КХЛ в лучшую сторону, не обращая внимание на ограниченные бюджеты и кадровые ресурсы. Чего греха таить — больше половины команд лиги демонстрируют игру, которую сложно полюбить всем сердцем, даже если ты за них искренне болеешь. Череповчане доказывают, что быть веселым и смелым на площадке — это правильно.

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«Северсталь» и «Спартак», выбрав атакующий стиль, не стесняются рисковать. Но их игровая модель может быть эффективной на дистанции только при стабильно хорошем вратаре с устойчивой психологией. Таком, как белорус Иван Кульбаков в «Торпедо». Не случайно, что по ходу сегодняшней встречи были заменены и Сковронский, и череповчанин Константин Шостак, начинавшие ее с первой минуты.

«Торпедо» при всей своей бесшабашности научилось в нужный момент переключаться на более спокойный режим и действовать по счету. Хотелось, чтобы «Северсталь» со «Спартаком» к этому тоже со временем пришли — всем пойдет на пользу. Для того чтобы быть образцом для подражания, недостаточно одного, самого наглядного примера. Необходима тенденция. Она, похоже, начинает формироваться.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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