Эксперименты «Магнитки», новички «Салавата», первый трофей Козырева в «Северстали». Итоги предсезонного турнира в Уфе

Сегодня, 18:00
За годы работы Андрея Разина все привыкли, что он смело ротирует игроков в поисках оптимальных сочетаний. На турнире в Уфе главный тренер «Металлурга» прогнал за четыре матча два состава. На заключительную игру с «Северсталью» выпустили почти полный ростер фарм-клуба ВХЛ — «Магнитки». Зрелищности турниру это не добавило, но тренер решал свои задачи. Проверяя ближайший резерв, Разин хотел понять, кто из молодежи поможет команде в новом сезоне, пока Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров восстанавливаются после операций. Регулярный чемпионат «Металлург» начнет без ведущих нападающих.
Летом на рынке спортивный директор уральцев Сергей Гомоляко поработал скромно и не удивил громкими сделками. Самый известный новичок — Скотт Уилсон. Пока экс-форвард «Витязя» привыкает к хоккею Разина. Тренер наигрывает канадца в связке с Вовченко и Гераськиным, которые выходили вместе в прошлом сезоне. По первым впечатлениям, Михаил Шалагин — другой новичок уральцев — совершенно не подходит стилю команды. Нападающему, который отыграл два последних сезона в Белоруссии, не хватает работы ног, чтобы соответствовать скорости. Похожая ситуация с Данилом Башкировым — его «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» через офершит. Пока он и близко не замена покинувшим клуб Никите Гребенкину или Максиму Карпову.
Среди молодежи приятное впечатление оставил Андрей Козлов. Недавний эмхаэловец провел четыре матча подряд и не терялся на фоне более опытных партнеров. За место лимитчика Разину можно не беспокоиться. Конкурент Козлова — Александр Сиряцкий. На последнем драфте защитника выбрала «Каролина» под 124-м номером. 18-летний парень не стесняется подключаться к атаке, готов обыгрывать один в один даже на синей линии, но пока ему не хватает хладнокровия и рациональных действий. Смотрится Сиряцкий эффектно, но не всегда эффективно.
«Салават Юлаев» на домашнем турнире также проверил ближайший резерв, но главное — представил башкирской публике двух новичков-легионеров. Виктор Козлов, кажется, определился с обоймой форвардов в топ-6 (Тодд, Хмелевский, Сучков, Ливо, Ремпал, Шаров) и наигрывал два ведущих звена, меняя крайних нападающих. О качественной «химии» говорить рано. Понятно только, что игра этих троек должна строиться на контроле шайбы и скорости. Ремпал понравился двусторонней работой (выходил в меньшинстве) и умением разгонять атаки. Шелдон — тоньше и креативнее по пониманию игры. Вполне возможно, что гендиректор уфимцев Ринат Баширов открыл для КХЛ нового топ-форварда. В действиях Тодда выделю только бросок и борьбу.
Козлов, как и Разин, экспериментировал с молодежью. В матче с «Нефтехимиком» уфимцы выпустили резервный состав, включив хоккеистов «Тороса» и «Толпара». Хозяева победили, но это не главное. Важнее было увидеть в деле молодых игроков, тем более против близкого к оптимальному составу соперника. Вратарь Семен Вязовой по матчу с «Нефтехимиком» доказал, что не зря уфимцы воздержались от подписания опытного сменщика Александру Самонову и доверились 21-летнему проспекту «Сиэтла».
«Салават» откровенно разочаровал только в первом матче с «Северсталью». Поражение под ноль (0:1) не позволило уфимцам выиграть домашний турнир. В остальном порадовало, что команда прибавляла, а новички от игры к игре смотрелись лучше. Положительная динамика — всегда хорошо, особенно на предсезонке. Осталось только найти на рынке атакующего защитника под большинство. Этим сейчас занимается менеджмент клуба.
Первые матчи «Автомобилиста» показали, что тектонических сдвигов в хоккее Николая Заварухина ждать не придется. Екатеринбуржцы, показав в прошлом плей-офф лучший результат в клубной истории, сохранили базовые принципы игры. Обилие талантливых нападающих не значит, что мы увидим яркий стиль. Преобладает консерватизм. Из новичков выделялся Ник Меркли. Приглашение адаптированного к КХЛ канадца — сильный ход менеджмента «Автомобилиста». Заварухин проверил за уфимский турнир трех вратарей, попробовал в деле новые спецбригады большинства. Более глубокие выводы о команде сделаем после матчей в Санкт-Петербурге. Но в том, что екатеринбуржцы остались фаворитами «Востока», я не сомневаюсь.
«Северсталь» выиграла Кубок Башкортостана благодаря сухой победе над хозяевами в первом матче. Повезло, что в заключительной игре череповчане получили вэхаэловцев из Магнитогорска. Разница в мастерстве сказалась. Быстро влился в команду Алексей Кручинин. Знакомого по работе в «Торпедо» нападающего Андрей Козырев определил в ведущее звено к Аймурзину и Пилипенко. От игры этой тройки во многом зависит результат «Северстали» в атаке. В прошлом сезоне Козырев откровенно мучился с вратарями. Благо спрогрессировавший Александр Самойлов ворвался в основу по ходу регулярки. На турнире в Уфе все голкиперы — Шугаев, Шостак и Самойлов — сыграли ровно. Хочется верить, что в сезоне проблем с вратарями не возникнет. Тогда «Северсталь» может и улучшить прошлогодний результат.
«Нефтехимик» в первой игре потерял новичка Луку Профаку. Защитник получил травму и пропустил оставшиеся матчи башкирского турнира. Пожалуй, именно за игрой канадца, приехавшего из Ист-Коста, хотелось проследить больше всего. Уровень Богдана Киселевича понятен. Это очевидное усиление нижнекамцев. Впечатлил 21-летний Никита Хоружев. В прошлом сезоне нападающий уже дебютировал в КХЛ, но провел всего девять матчей. На турнире в Уфе форвард раскрылся: забивал голы, соответствовал скоростям. Осталось проявить себя на Мемориале Ромазана в Магнитогорске — и Никита может с уверенностью готовиться к началу сезона в «Нефтехимике».
Журналистов в пресс-туре ждала насыщенная программа. Для СМИ организовали футбольный турнир где сыграли я, Артур Хайруллин и Алексей Шевченко, и хоккейный квиз. Но главное, «Салават Юлаев» старался сделать работу максимально комфортной и продуктивной. Преимущественно мы с коллегами приезжаем на летние турниры за большими интервью. Хоккеисты после отпуска еще не устали от диктофонов, регулярочная рутина не началась. И все наши хотелки по спикерам были удовлетворены. Скоро читайте большие интервью Рината Баширова, Анатолия Голышева, Стефана Да Косты, Нэйтана Тодда и Владислава Еременко.
Все больше и больше пресс-служб понимают, что журналисты — не враги, сидящие в кустах с ружьями. Что, помогая нам, клуб в первую очередь помогает себе. Хороший имидж заработать сложно. А без СМИ — просто невозможно. Какими бы всемогущими ни были социальные сети, классические издания сохраняют влияние, да и многие авторы сейчас самодостаточные единицы в телеграме или ютубе.
Не проведи «Салават» футбольный турнир для СМИ или хоккейный квиз, особо никто бы не расстроился. Это бонусный досуг. Приятное дополнение к рабочей программе. Но каждая такая активность несет полезный фидбек: публикации, фотографии, упоминания, да и банально положительные эмоции, впечатления и поводы для взаимных шуток. В такой атмосфере и работать приятнее.