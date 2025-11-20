Падение грандов КХЛ: неужели СКА, ЦСКА или «Спартак» не попадут в плей-офф?

Еще пару лет назад представить такое было невозможно.

Фантастический камбэк «Шанхайских Драконов» в Ярославле поднял команду Жерара Галлана на шестое место «Запада». К 20 ноября вне топ-6 оказались три клуба, которые привыкли жить большими целями: «Спартак», ЦСКА и СКА. Если «Дрэгонз», а также «Торпедо» и «Северсталь» сохранят текущий темп, не исключено, что кто-то из грандов КХЛ сенсационно останется без плей-офф.

Еще пару лет назад такое было трудно представить. Армейцы — что московские, что питерские — даже не мыслили такими категориями, как борьба за восьмерку. Помните, как многие критиковали лигу за предсказуемость финала «Запада», заранее записывая туда СКА и ЦСКА? «Спартак» тоже стабильно заходил в плей-офф в эпоху Алексея Жамнова. Сейчас лига выровнялась настолько, что армейцы борются за место в восьмерке и спорят не только друг с другом, но и с красно-белыми.

Новая реальность такова, что СКА и ЦСКА уже несколько сезонов не относятся к главным претендентам на Кубок Гагарина. Летние перестановки тоже не изменили ситуацию. Возвращение в ЦСКА Игоря Никитина, тренера-чемпиона, не дало мгновенного эффекта. Команда буксует третий месяц. У СКА под руководством Игоря Ларионова ситуация аналогична: очищение от наследия Романа Ротенберга ничего не улучшило, питерцы идут во второй части таблицы.

Игорь Никитин. Фото ПХК ЦСКА

Кризис ЦСКА

Мотивация возвращения Никитина в ЦСКА понятна: он уже приводил клуб к Кубку Гагарина и призван вернуть чемпионский менталитет. Он входит в короткий список тренеров (в нем еще Олег Знарок и Вячеслав Быков), которые выигрывали трофей с разными командами. В Ярославле на строительство золотого костяка у Никитина ушло четыре года. В ЦСКА, где сохранились знакомые ему игроки, быстрая перестройка не получилась.

С начала предсезонки прошло больше трех месяцев, но проблемы сохраняются. ЦСКА не напоминает типичные команды Никитина: отдает матчи в концовках, с трудом возвращается в игры, если проваливает старт. Основа философии тренера армейцев — единый командный механизм, перемалывающий соперников за счет дисциплины. В нынешнем ЦСКА этого пока нет. Можно зацепиться за отдельные отрезки, искать прогресс в игре Даниэля Спронга, но стабильности нет.

Выводы из неудачного старта в клубе сделаны: на драфт отказов выставлен Спенсер Мартин, а из «Салавата Юлаева» выменян Александр Самонов. Но это не тот трансфер, который решит проблемы с дисциплиной и преобразит атаку. Адаптация игроков к требованиям Никитина затянулась. Вероятно, отказом от Мартина перестановки не ограничатся. В ЦСКА привыкли жить максимальными целями. Долгое ожидание не в традициях клуба. А потому тренеру, которому выписали пятилетний контракт, нужно помочь в строительстве новой команды.

Юрий Бабенко. Фото ХК «Ак Барс»

Бабенко оживил СКА

В Санкт-Петербурге ситуация ненамного лучше. После летней революции СКА продолжает штормить. Ларионов превратил команду в аналог «Торпедо» худшего образца последних лет. Основная проблема которого — отсутствие целостности и порядка на протяжении всего матча. Отдельными отрезками СКА хорош: мастерство атаки позволяет находить свои голы даже в самые невзрачные дни. Но рассчитывать только на талант отдельных исполнителей нельзя. Чтобы решать перманентно высокие задачи, требуется системность, а ее Профессор дать не может.

СКА нашел оперативную меру: в штаб вошел Юрий Бабенко. Специалист, поработавший и главным, и помощником, быстро повлиял на игру и перестроил команду. Армейцы начали чаще побеждать: в тяжелейшем матче забрали два очка в Омске, дома обыграли лидера «Востока» «Металлург».

Подъему помогли молодые хоккеисты, получившие шанс в КХЛ: Дишковский, Лутфуллин, Зеленов, Недопекин, прекрасно действует вратарь Иванов. Это работало у Ларионова и в «Торпедо», и дает эффект сейчас. Но одного задора молодежи недостаточно: СКА по-прежнему не показывает солидность, которой должна обладать команда такого уровня.

Алексей Жамнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» нестабилен

Проблемы вскрылись и у «Спартака». Они тянутся с прошлых сезонов, но раньше не проявлялись так ярко в регулярке. Жамнов приучил: с ним команда спокойно проходит первую часть чемпионата. Сейчас же красно-белые чередуют хорошие матчи с неудачными, проваливают отдельные отрезки, а вратари не выручают. Последний рубеж — самое уязвимое место команды. Отсутствие порядка в обороне нивелирует козыри атакующего стиля. В результате «Спартак» теряет очки с соперниками, которых превосходит в классе.

По итогу к середине ноября команды, которые все привыкли видеть вверху Западной конференции, ведут борьбу за место в плей-офф. Этому есть и другие объяснения. Лихо начал регулярку «Торпедо». Высоко взлетели «Драконы», которые уже переживают ожидаемый спад из-за отсутствия полноценной предсезонки. Стабильно идет минское «Динамо»: Дмитрий Квартальнов постепенно строит в столице Белоруссии топ-клуб.

По такому началу чемпионата не станет неожиданностью, если один из армейских клубов или «Спартак» останется вне плей-офф. «Ладу» и «Сочи» из гонки вычеркнем досрочно. За остальные места намечается жаркая борьба. И самая сенсационная ее развязка — когда СКА и ЦСКА будут делить восьмое и девятое места. Такой сюжет нельзя исключать. КХЛ постепенно приходит к тому, что позиция в плей-офф не гарантирована даже топ-клубам. Пока это не тенденция, как в НХЛ, где часто финалисты прошлого сезона оставались вне восьмерки, но позитивный курс на рост конкуренции уже есть.