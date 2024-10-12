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12 октября, 22:15

Знаменитого шефа Ивлева не пустили на хоккей. «Динамо» не признает вину

Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Константин Ивлев.
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Отреагировал и «Салават Юлаев».

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев выложил у себя в Telegram-канале видео, в котором рассказал о том, что не смог посетить игру хоккейного «Динамо», поскольку его не пустили на арену. Клуб ответил на претензию звездного гостя, однако своей вины не признал, сославшись на регламент.

Что сказал Ивлев

Как рассказал шеф, его не пустили на игру «Динамо» против «Салавата Юлаева», которая 12 октября прошла на льду «ВТБ Арены» в Москве. По словам Ивлева, ему не дала войти в помещение служба безопасности, не ожидавшая слишком ранний визит Константина.

«Вы будете просто в шоке, — рассказал повар. — У них там какой-то регламент, я решил приехать пораньше, они этого не ожидали. Все закончилось тем, что меня не пустили. Я попросил хотя бы с дочкой зайти внутрь, поскольку двухлетний ребенок мой захотела в туалет. Мне даже с ней не дали пройти. Вот такое отношение к 50-летним верным болельщиками клуба «Динамо». Мне безумно от этого грустно. Хочу извиниться, хотя я не виноват, так как многие из вас хотели получить автограф и сделать фото. Но вот насколько иногда бывают неадекватные люди. Очень грустно от того, что эти люди работают в клубе, за который я болею 50 лет».

Ранее шеф-повар действительно анонсировал свой поход на хоккей. 11 октября он выложил пост, в котором приглашал подписчиков прийти на матч с «Салаватом Юлаевым». По словам Ивлева, перед игрой с ним планировалась автограф-сессия в фойе «ВТБ Арены» и розыгрыш подарков, а также он должен был выполнить символическое вбрасывание.

Фото Global Look Press

Как ответило «Динамо»

Клуб оперативно отреагировал на публикацию Ивлева. По данным пресс-службы бело-голубых, причиной недопуска шеф-повара действительно послужило то, что он приехал слишком рано.

«Он был на арене более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча. Охране без разницы, кто приехал — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы провели внутрь, так как наш ответственный сотрудник узнал о прибытии Константина и отправился на парковку встретить и проводить такого дорогого гостя», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

На ситуацию отреагировал и «Салават Юлаев». В соцсетях уфимская команда позвала шеф-повара в Уфу.

«Уважаемый Константин, приглашаем вас на любой домашний матч. Приезжайте пораньше, обязательно пропустим вас на трибуны», — говорится в обращении клуба.

Как прошел матч

Москвичи ярко обыграли «Салават Юлаев» (4:2). После двух периодов на льду сохранялось равенство — 2:2, но в заключительном отрезке «Динамо» забросило две безответные шайбы. При этом в целом по сезону команда выглядит не лучшим образом: бело-голубые идут лишь на восьмой строчке на Западе, а больше москвичей в конференции пропустил только «Куньлунь» (54 против 44 шайб).

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