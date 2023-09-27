Система Ларионова захватывает хоккейную Россию. «Торпедо» забрало под себя знаменитую подольскую школу

Детская хоккейная школа «Витязя» больше не принадлежит клубу «Витязь».

Подольская школа хоккея в последние десять — пятнадцать лет вполне обоснованно считается одной из лучших в России. Она дала дорогу в профессионалы некогда щупленькому мальчишке из Коркина Артемию Панарину, на котором поставили крест в «Тракторе». Оказала большое влияние на лучшего российского защитника поколения Михаила Сергачева, в свое время переехавшего за развитием в Подмосковье из Нижнекамска. Выпустила с десяток видных игроков уровня КХЛ вроде Ивана Зинченко, Даниила Пыленкова, Марата Хуснутдинова и Николая Прохоркина. А сейчас стабильно поставляет талантливых пацанов в юниорские сборные страны. Неспроста же ее год за годом расхищают сильные мира сего, а родители предпочитают везти туда своих детей не только из регионов, но и из столицы.

Для многих может стать неожиданностью, что местная СШОР «Витязь» организационно никогда не входила в структуру одноименного клуба КХЛ — чуть ли не на протяжении всей современной истории проект под кураторством Михаила Головкова работал с плодовитой школой на основании договора о сотрудничестве. И такая форма взаимоотношений — довольно распространенная практика. Достаточно вспомнить, что на таких началах со своей школой, по факту принадлежащей областному министерству спорта, работает «Сибирь», которая регулярно сетует на подобное положение дел.

Артемий Панарин в матче за «Витязь». Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Однако в прошлом году подмосковная команда сменила место жительства и переехала в Балашиху, не сумев договориться с муниципальными властями о желаемых для нее условиях аренды дворца в Подольске. А в этом — решила отказаться от сотрудничества со школой, которая поставляла ей качественных юниоров, и окончательно порвала с подольскими корнями. Всем было очевидно — без внимания из КХЛ инкубатор, несущий золотые яйца, не останется. Казалось, уже в ближайшее время он отойдет СКА с его развитой сетью филиалов по всей стране или другому топ-клубу. Но в итоге альма-матер Панарина ударила вчера по рукам с финансово менее привлекательным «Торпедо».

Выпускники СШОР «Витязь»

н. Артемий Панарин («Рейнджерс»), победитель МЧМ (2011), лучший новичок НХЛ (2016)

з. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»), двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021)

н. Иван Демидов (СКА-Нева, ВХЛ), обладатель Кубка Харламова (2022)

н. Николай Прохоркин («Сибирь»), олимпийский чемпион (2018), обладатель Кубка Гагарина (2017)

н. Марат Хуснутдинов (СКА), обладатель Кубка Харламова (2022)

н. Василий Подколзин («Ванкувер»)

з. Даниил Пыленков («Динамо» М)

н. Артем Швец-Роговой (СКА)

н. Иван Зинченко (СКА)

н. Иван Мирошниченко («Вашингтон»)

з. Кирилл Кирсанов («Витязь»)

«В соответствии с оговоренными условиями «Торпедо» получит право заключать первые профессиональные контракты с выпускниками школы «Витязь». Помимо этого, нижегородская команда сможет делегировать в школу «Витязя» юных хоккеистов для участия в Открытом первенстве Москвы, а также в команду «Хорс Подольск», выступающую в первенстве НМХЛ. При этом тренеры обеих сторон смогут совместно наблюдать за занятиями и соревнованиями, обмениваясь мнениями и принимая общие решения», — так аргументировали подписание договора нижегородцы в своем пресс-релизе.

Помимо этого, сотрудничество будет включать в себя обмен методиками между подольской и нижегородской школами. Например, тренеры из Подольска смогут летом проходить стажировки и семинары под руководством Игоря Ларионова, а также проходить совместные сборы с нижегородскими коллегами.

Вряд ли мы удивим, если скажем, что у каждой школы бывают слабые, а то и вовсе провальные выпуски. Неурожайные годы случаются и в Омске, и в Челябинске, и в Уфе, и в других хоккейных мекках страны, где никогда нет проблем с набором детей. От этого никто не застрахован. Поэтому зачастую скауты и руководители ДЮСШ на том или ином этапе стараются усилить команду определенного года за счет привезенных игроков из других клубов или регионов, дабы сделать ее конкурентоспособной и увеличить воронку людей, которые будут претендовать на попадание в команду МХЛ.

Нетрудно догадаться, как на практике будет осуществляться взаимная миграция между «Торпедо», чьи юниоры вместе со сверстниками из «Ак Барса» и «Лады» выступают на первенствах страны в регионе «Поволжье», и «Витязем», играющим в группе А Открытого чемпионата Москвы. Теперь нижегородские лидеры «слабых» возрастов смогут ездить в столицу и дополучать там необходимую конкуренцию в сильнейшем детском турнире страны, а чуть менее очевидные парни из «сильных годов» Подольска — гонять в Нижний Новгород и усиливать местные команды, обеспечивая им попадание на финал первенства России.

Игорь Ларионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стоит отметить и другой не менее важный момент, на который многие не обращают внимания: отныне в вертикаль «Торпедо» будет входить не только «Витязь», но и молодежная команда «Хорс», которая выступает в НМХЛ — лиге, идущей в вертикали российского хоккея вслед за МХЛ и объединяющей команды из городов вроде Мурманска, Воронежа, Рыбинска, Глазова и Кирово-Чепецка. В перспективе это позволит уже сейчас обкатать топовых парней 2007 года рождения из Подольска и Нижнего Новгорода там на уровне U-21, а в следующем сезоне завести их в «Чайку» гораздо более подготовленными и созревшими. И в данный момент эта задумка подтверждается делом — в стартовавшей регулярке подмосковная молодежка заиграла сразу шесть 16-летних пацанов, претендующих на попадание в юниорскую сборную России U-18.

Есть в этой истории еще один менее очевидный плюс — благодаря чуть более широким возрастным рамкам НМХЛ в «Хорсе» смогут получить последний шанс зацепиться за профессиональный хоккей игроки, которые по тем или иным причинам слабо провели финальный сезон в МХЛ. Впрочем, это явно не ключевой фактор, который интересовал «Торпедо».

Но как вообще клуб из Балашихи с бухты-барахты решил отказаться от одной из лучших школ России? По некоторым данным, в разрыве отношений некогда хоккейных родственников есть вина генерального менеджера «Витязя» Игоря Варицкого. Как утверждает источник, клуб не выделял школе положенные 50 процентов сметы на сезон, что является прямым нарушением регламента КХЛ, и делал этого на протяжении как минимум четырех лет, после которых терпение муниципальных чиновников и руководства школы лопнуло. Помимо этого, он не предоставлял для детей деньги на форму, одежду, лед, проживание, стипендии и переезды, а также не платил премии тренерскому составу школы.

По нашей информации, Варицкий до последнего оттягивал расставание и не желал рвать связь с Подольском. Вот только убедить вышестоящее руководство в том, что нельзя рубить сук, на котором сидишь, ему не удалось. Как бы то ни было, с окончательным отделением от школы, выпустившей Панарина, Прохоркина, Хуснутдинова, Подколзина и еще с десяток достойных игроков, сожжен последний мостик, соединявший теперь уже балашихинский «Витязь» с Подольском. И ничего хорошего в этом нет.