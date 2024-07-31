Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

31 июля, 23:00

«Женя не отказывается от своих слов, что вернется в Челябинск». Агент Кузнецова — о переходе в СКА

Шуми Бабаев рассказал подробности о трансфере Кузнецова в СКА
Михаил Зислис
Обозреватель
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Шуми Бабаев рассказал «СЭ» о самом громком трансфере КХЛ этого межсезонья.

Нападающий Евгений Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА. По данным «СЭ», форвард получил не такой большой оклад в питерском клубе (50 миллионов рублей за сезон-2024/25, по 92 — за три последующих), зато бонусы могут сделать его самым дорогим игроком в истории КХЛ. Кузнецов заработает по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата. Бонус выплачивается за каждое условие по отдельности, поэтому общая сумма может составить 900 миллионов. Еще 100 будут выплачены форварду, если СКА выиграет Кубок Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей. О невероятном контракте, возвращении Евгения в Россию и обещании сыграть за «Трактор» «СЭ» поговорил с агентом форвардом — Шуми Бабаевым.

— Этот контракт стал для вас самым сложным в жизни? — вопрос Бабаеву.

— Нет, сложным он был только в самом факте восприятия того, что Женя спустя много лет возвращается в Россию. Лично я хотел, чтобы он продолжал карьеру в НХЛ. Говорю об этом в первую очередь как его друг. В плане всего остального для меня работа над контрактом была легкой.

— Сама структура соглашения с настолько огромными бонусами за индивидуальные и командные достижения для КХЛ уникальна.

— Мы с Женей сели вдвоем и решили, что нам интересно будет поработать именно в таком формате. Попросили у СКА очень большие бонусы, но их еще надо заработать. Со своей стороны мы пошли навстречу клубу и получили относительно небольшую зарплату. Все честно. Эти бонусы не попадают в потолок зарплат.

Евгений Кузнецов. Кузнецов — официально в СКА. Он может заработать в Петербурге больше 4 миллиардов рублей!

— Про контракты игроков СКА ходит много не самых приятных разговоров.

— Люди могут говорить что угодно. Сейчас все увидели, что такого контракта в истории КХЛ ранее еще не было. Это очень большие цифры, но они достойны хоккеиста уровня Кузнецова, возвращающегося из НХЛ в Россию.

— Объясните с точки зрения агента, почему Евгений перешел именно в СКА, хотя многие ждали его в «Тракторе»?

— Не знаю, где его больше ждали, поскольку с Челябинском не общался. Я разговаривал с другой командой, которая очень хотела подписать Женю. Он равнозначно выбирал между этими двумя вариантами, смотрел на плюсы и минусы, общался с семьей. Ему нужна была мягкая адаптация для детей, которые прожили всю свою жизнь в Америке. Им необходимо найти правильное место, где они смогут быстро привыкнуть к новым для них обстановке и культуре.

Фото ХК СКА

— Но сам Кузнецов неоднократно говорил о своей готовности вернуться именно в «Трактор».

— Женя не отказывается от своих слов, что вернется в Челябинск. Но заявления, что он туда отправится прямиком из НХЛ, не было. Если Кузнецов понадобится «Трактору» после окончания контракта со СКА и челябинский клуб выйдет со мной на переговоры, то будем общаться и искать точки соприкосновения. Никто не утверждает, что он больше не сыграет за родную команду. Ему выступать в хоккее еще минимум восемь лет. Времени у него много. Ближайшими четырьмя годами он не ограничивает свою карьеру. Вы думаете, что в 36 лет Кузнецов будет плохим хоккеистом? Он еще способен долго выступать на высоком уровне в России и радовать наших болельщиков. Мы видели примеры много ребят, которые после приезда в КХЛ доиграли до солидного возраста.

— Всем известно, что Кузнецову нужны вдохновение и мотивация, чтобы показывать свой лучший уровень.

— Я принял его решение вернуться в КХЛ только после того, когда увидел его вдохновение, как он заряжен и мотивирован. Давно не видел, чтобы у него так горели глаза применительно к хоккею. Он каждый день говорит мне о том, что хочет получать удовольствие от игры, проводя много времени на льду в составе хорошей команды.

— Роль Кузнецова в СКА в процессе переговоров с Романом Ротенбергом обсуждалась?

— Роман Борисович уже опытный тренер и хорошо знает, в какой роли использовать Кузнецова. Мне не надо задавать ему эти вопросы. Они вдвоем между собой разберутся. У них был долгий разговор. Великолепно пообщались. После этого все сомнения у Евгения исчезли.

Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов, Станислав Галиев. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

— Он справится с ролью лидера?

— Этого ему не хватало в последние годы в Северной Америке — роли главной звезды команды. Он ее сейчас получит, что мотивирует его еще больше. Это добавит Кузнецову ответственности. Уверен, что Женя раскроется по-новому и удивит многих, кто скептически настроен к его возвращению. Эти ребята еще будут бегать за ним, чтобы попросить автографы.

— Не могу не спросить про другого вашего клиента — Арсения Грицюка, который после переподписания контракта упал в зарплате с 60 до 12 миллионов рублей.

— Арсений поступил, как посчитал нужным. Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход. Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы. Но в нем сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Шуми Бабаев
8
Обсудить
Читайте также
Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за непогоды
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов — официально в СКА. Он может заработать в Петербурге больше 4 миллиардов рублей!