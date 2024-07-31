Шуми Бабаев рассказал «СЭ» о самом громком трансфере КХЛ этого межсезонья.

Нападающий Евгений Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА. По данным «СЭ», форвард получил не такой большой оклад в питерском клубе (50 миллионов рублей за сезон-2024/25, по 92 — за три последующих), зато бонусы могут сделать его самым дорогим игроком в истории КХЛ. Кузнецов заработает по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного чемпионата. Бонус выплачивается за каждое условие по отдельности, поэтому общая сумма может составить 900 миллионов. Еще 100 будут выплачены форварду, если СКА выиграет Кубок Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей. О невероятном контракте, возвращении Евгения в Россию и обещании сыграть за «Трактор» «СЭ» поговорил с агентом форвардом — Шуми Бабаевым.

— Этот контракт стал для вас самым сложным в жизни? — вопрос Бабаеву.

— Нет, сложным он был только в самом факте восприятия того, что Женя спустя много лет возвращается в Россию. Лично я хотел, чтобы он продолжал карьеру в НХЛ. Говорю об этом в первую очередь как его друг. В плане всего остального для меня работа над контрактом была легкой.

— Сама структура соглашения с настолько огромными бонусами за индивидуальные и командные достижения для КХЛ уникальна.

— Мы с Женей сели вдвоем и решили, что нам интересно будет поработать именно в таком формате. Попросили у СКА очень большие бонусы, но их еще надо заработать. Со своей стороны мы пошли навстречу клубу и получили относительно небольшую зарплату. Все честно. Эти бонусы не попадают в потолок зарплат.

— Про контракты игроков СКА ходит много не самых приятных разговоров.

— Люди могут говорить что угодно. Сейчас все увидели, что такого контракта в истории КХЛ ранее еще не было. Это очень большие цифры, но они достойны хоккеиста уровня Кузнецова, возвращающегося из НХЛ в Россию.

— Объясните с точки зрения агента, почему Евгений перешел именно в СКА, хотя многие ждали его в «Тракторе»?

— Не знаю, где его больше ждали, поскольку с Челябинском не общался. Я разговаривал с другой командой, которая очень хотела подписать Женю. Он равнозначно выбирал между этими двумя вариантами, смотрел на плюсы и минусы, общался с семьей. Ему нужна была мягкая адаптация для детей, которые прожили всю свою жизнь в Америке. Им необходимо найти правильное место, где они смогут быстро привыкнуть к новым для них обстановке и культуре.

Фото ХК СКА

— Но сам Кузнецов неоднократно говорил о своей готовности вернуться именно в «Трактор».

— Женя не отказывается от своих слов, что вернется в Челябинск. Но заявления, что он туда отправится прямиком из НХЛ, не было. Если Кузнецов понадобится «Трактору» после окончания контракта со СКА и челябинский клуб выйдет со мной на переговоры, то будем общаться и искать точки соприкосновения. Никто не утверждает, что он больше не сыграет за родную команду. Ему выступать в хоккее еще минимум восемь лет. Времени у него много. Ближайшими четырьмя годами он не ограничивает свою карьеру. Вы думаете, что в 36 лет Кузнецов будет плохим хоккеистом? Он еще способен долго выступать на высоком уровне в России и радовать наших болельщиков. Мы видели примеры много ребят, которые после приезда в КХЛ доиграли до солидного возраста.

— Всем известно, что Кузнецову нужны вдохновение и мотивация, чтобы показывать свой лучший уровень.

— Я принял его решение вернуться в КХЛ только после того, когда увидел его вдохновение, как он заряжен и мотивирован. Давно не видел, чтобы у него так горели глаза применительно к хоккею. Он каждый день говорит мне о том, что хочет получать удовольствие от игры, проводя много времени на льду в составе хорошей команды.

— Роль Кузнецова в СКА в процессе переговоров с Романом Ротенбергом обсуждалась?

— Роман Борисович уже опытный тренер и хорошо знает, в какой роли использовать Кузнецова. Мне не надо задавать ему эти вопросы. Они вдвоем между собой разберутся. У них был долгий разговор. Великолепно пообщались. После этого все сомнения у Евгения исчезли.

— Он справится с ролью лидера?

— Этого ему не хватало в последние годы в Северной Америке — роли главной звезды команды. Он ее сейчас получит, что мотивирует его еще больше. Это добавит Кузнецову ответственности. Уверен, что Женя раскроется по-новому и удивит многих, кто скептически настроен к его возвращению. Эти ребята еще будут бегать за ним, чтобы попросить автографы.

— Не могу не спросить про другого вашего клиента — Арсения Грицюка, который после переподписания контракта упал в зарплате с 60 до 12 миллионов рублей.

— Арсений поступил, как посчитал нужным. Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход. Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы. Но в нем сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем.