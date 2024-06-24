«Мы не ругались с Разиным. Всегда говорил, что он хороший тренер». Шуми Бабаев — о топ-трансферах

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев стал гостем прямого эфира «СЭ».

В Омске приняли решение по Ткачеву за одну ночь

— Как вам удалось вытянуть пятилетний контракт для Владимира Ткачева у «Авангарда»?

— Я вытянул? Это они нас обманули. Просто взяли и подсунули вариант соглашения, оказав психологическое воздействие. Мы пришли в офис клуба, чтобы сказать другое.

— Говорят, что у Ткачева было предложение из НХЛ — это и спровоцировало «Авангард» на агрессивную тактику.

— Для меня это вообще не имело никакого значения. Слухи никак не могли спровоцировать, потому что их много и руководители клубов это знают. У всех есть возможность получить достоверную информацию. Это нормально. В той ситуации решительный ход назревал — новое руководство «Авангарда» все понимало. У нас с ним была определенная договоренность до подписания контракта. В любой ситуации клуб ее выполнит. Но «Авангард» предложил нам новый вариант соглашения. Люди сказали: «Как бы нам не было после этого тяжело и плохо, но мы дали свое обещание и его выполним. Поэтому ждем вашего решения». После этого они озвучили свое предложение, которое логично вытекало из их позиции. В клубе прекрасно понимали, что Володя смотрит в сторону НХЛ, а я ищу ему там варианты.

— Варианты были?

— Да, были.

— Можете назвать клуб?

— Нет, сейчас это нереально. Проблем с контрактом для Ткачева не было бы. Вопрос заключался не в цифрах, на которые он готов поехать. Для него деньги в данной ситуации не имели определяющего значения. Володя поехал бы и на 1,7 миллиона долларов или даже на 1,1 миллиона. Он был готов. Основная причина, по которой мы несколько лет назад отправились с Бурдасовым в «Эдмонтон», — у Антона на столе имелось предложение на 1,1 миллиона. Но проблема оказалась в том, что мне давал консультацию североамериканский агент Рич Винтер. У нас с ним произошло недопонимание. Он мог бы попросить эту сумму у клуба. В концовке генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд сказал, что если бы мы взяли эти деньги, то никаких проблем вообще не было бы. Тогда ситуация зависела от других факторов. Томаш Юрчо здорово играл в предсезонных матчах, забил несколько голов. Нам сказали подождать еще две недели. Мы решили этого не делать и подписались в России.

— Возвращаясь к Ткачеву. В итоге вы все равно выкрутили руки «Авангарду»?

— Мы не выкручивали. Контракт принесли подготовленный, где все было прописано.

— Подготовить его было вопросом одного дня?

— Они сказали, что окончательно приняли это решение ночью.

— Мы слышали, что в «Авангарде» давно работали над таким вариантом.

— Была такая ситуация. Мне ассистент генерального менеджера Женя Забуга звонил буквально за пару недель до встречи и спрашивал о планах. Я сразу сказал, что мы планируем отъезд и для вас это не должно стать сюрпризом. Точнее так: со своей стороны ищу варианты в НХЛ, поэтому если они появятся, то будьте готовы. Забуга прямо задал вопрос: «Какой вариант может быть, чтобы вы не поехали?» Я ему говорю: «Жень, я не знаю».

— Как он дальше повел себя?

— Сказал, что «Авангард», возможно, сделает какое-то альтернативное предложение. Я в ответ: «Слушай, у него и так всего достаточно, деньги нормальные, и никаких вопросов по финансовым условиям у нас нет». На этом разговор закончился. Мы пришли навстречу, и, как потом выяснилось, омское руководство ночью приняло решение о предложении сроком на пять лет. Контракт был готов. Единственное, что мы поменяли в нем по требованию Володи, — бонусы за очки.

— Еще увеличили?

— Бонусы полагались по достижении 25 очков, далее 30, 45, 50 — на каждый из них определенная сумма. Нет, так не пойдет. Забуга спрашивает: «В смысле не пойдет? У вас такой же был контракт?» Я ему говорю, что мы это убираем и оставляем минимальную цифру 50 очков. Они говорят: «Все, тогда вопросов нет».

— Чья это идея?

— Это Ткачев сам так решил. Я просто посмотрел цифры, сказал ему — он супруге и родителям.

С Бурдасовым в «Тракторе» сложилась некрасивая ситуация

— Каким вы видите будущее Бурдасова в «Тракторе»?

— С ним сложилась некрасивая ситуация. Я понимаю, что генеральный менеджер Алексей Волков пошел ва-банк. У него последний год контракта с «Трактором, поэтому он хочет сделать все, как считает правильным.

— Это как?

— У Волкова есть цель выиграть Кубок Гагарина. Ему надо убрать всех игроков, имевших влияние в команде, и поставить вместо них новых людей, которые будут поддерживать его идеи. Хотя чем Бурдасов не поддерживал его идеи?

— К чему все идет?

— Я думаю, что в «Тракторе» пытаются найти возможность убрать Бурдасова.

— Правда, что варианты обмена ищут через кого-то?

— Я уверен, что их ищут.

— Но у него в контракте стоит пункт о запрете на обмен.

— Да, поэтому «Трактору» в любом случае придется платить компенсацию.

— Это похоже на ситуацию с Вадимом Шипачевым в «Ак Барсе»?

— Разный уровень. В Казани все делается открыто и цивилизованно. Они сразу сказали о своих намерениях. Сейчас уже середина июня, когда почти все места в командах практически разобраны. И сейчас мне звонит Волков и говорит: «Ищи, мы выплачиваем тебе деньги». Понятно, мы найдем команду, проблем не будет. Шипачев знал о своем уходе давно, хотя вы в курсе, как я отношусь к «Ак Барсу» и как там вели себя в некоторых ситуациях. Но Казани все равно все открыто.

— «Трактор» молчит, и формально Бурдасова пока никуда не убирают.

— Я вообще не понимаю, зачем его убирать. Он что, худший по показателям? «Трактор» недавно подписал двух игроков. Мы можем посмотреть их статистику и зарплату. Вы увидите, что Бурдасов будет намного выше этих игроков по всем показателям, чем те, кого они подписывают.

— Многие обсуждают Бурдасова в том ключе, что если бы у него не было такого большого контракта, то и отношение оказалось другим, поспокойнее.

— «Трактор» занял третье место и получил бронзовые медали. Бурдасов игрок этой команды. В чем вопрос к нему? Их тройка была одна из лучших в плей-офф. Даже против «Локомотива» смотрелась неплохо.

— Вы разговаривали с Волковым на эту тему?

— Да. Волков сказал: «Без обид, все может быть».

— Что значит «все может быть»?

— Что надо быть готовым к любому варианту.

— Что и его уберут?

— Как ты его уберешь? У него еще год контракта. Но там считается, что Волков выиграл третье место, а не Бурдасов. И не Заварухин, как выяснилось, поэтому здесь ситуация простая.

— Что с будущим Алексея Заварухина?

— В Челябинске говорят, что приняли решение сразу, как закончился сезон для команды. Но это не так. Я вам отвечаю, что решение было принято Волковым сразу после того, как закончился регулярный чемпионат. Согласны?

— Придется.

— Хорошо, если у вас решение принято, то его озвучьте как мужики. Может быть, они договорились с Бенуа Гру не так давно, но они общались с ним не один день. Понятно, что его кандидатура не взялась с потолка. Просто у Гру принималось решение в семье, будет ли он в КХЛ или нет. Вот и все. Вы скажите по-мужски. Спокойно подписал бы Заварухина главным тренером в другое место. Нет, они додержали до последнего и сделали унизительное предложение. Либо будь главным в «Челмете», либо будь помощником у Гру, которому он даром не нужен. Заварухин по-французски разговаривает. Ребята, если вы позиционируете себя как правильная и порядочная организация, то так быть не должно.

— Сильно обиделись на «Трактор»?

— Смысл мне огорчаться, если я ждал от них этого? Знаю Волкова как облупленного и знаю, что было в команде до начала плей-офф и как дела развивались потом. Я и сейчас постоянно жду от него какой-то пакости. В этом плане не расслабляюсь. Но, ребята, имейте уважение к человеку, который помог выиграть команде третье место. За последнее время это хороший результат в КХЛ. Обыграть «Салават» и «Динамо» чего-то стоит. Вы приняли решение, скажите: «Все, мы не будем больше с тобой работать». Проблем нет. Это же решение клуба. Я не говорю, что они плохие из-за того, что отказались от Заварухина. Возможно, ему бы не хватило его опыта и знаний в следующем сезоне. Наверняка он, может быть, по многим позициям уступает Гру. Я не утверждаю, что мысль назначить канадского тренера изначально неправильная. Может, Гру отлично сработает. Мы все будем рады, если «Трактор» завоюет Кубок Гагарина в следующем году. Они же его взяли, чтобы он титул выиграл. Любой другой результат, который будет, даже повторение бронзы, станет неудачей.

— Повторение — нет.

— Хорошо, это будет нормальный результат. То есть нижняя граница — третье место. Любой другой результат станет неудачей. В таком случае должны слетать головы и Гру, и Волкова, и всех, кто к этому причастен. Леха поэтому и пошел ва-банк. Он правильно сделал как руководитель. Волков должен был брать все в свои руки, как считает нужным и правильным. Он сказал: «Все, вопросов нет, я беру на себя ответственность. Назначаю Гру, меняю команду, беру игроков. Я за все отвечаю». Все, проблем нет. Но ты заранее скажи: «Ребята, проблем нет. Заварухина у меня не будет». Все, найдите парню другую команду, пускай ее тренирует. С этим проблем же нет.

Я же никогда не обвиняю за то, что кого-то взяли, кого-то поменяли, кого-то купили. Это нормально. Это рынок. Хоккей умрет, если не будет этих движений, смены тренера. Пускай они приглашают иностранцев. Дай бог, если Гру принесет что-то новое в российский хоккей. Я буду только рад. Боб Хартли в деталях оказался очень хорош и выиграл Кубок Гагарина.

— Мы надеемся, что вы найдете работу Заварухину.

— Он хороший тренер. Я думаю, работа у него будет.

По Жафярову в «Торпедо» нового разговора не было

— Один из ваших главных лотов — Жафяров. Что с ним?

— С «Торпедо» я общался, когда генеральным менеджером там еще работал Максим Гафуров. После его ухода никаких разговоров по Жафярову с нижегородским клубом у меня не было.

— То есть тема умерла?

— Ее толком-то и не обсуждали. Гафуров говорит: «Нам было бы интересно, у нас есть такая сумма». Он, в принципе, более-менее адекватные деньги назвал.

— Он был готов дать Жафярову 35-40 миллионов?

— Даже побольше.

— Это не бомба.

— Не бомба. Адекватные деньги. Половина прошлого сезона у Дамира не пошла в актив, но далее он доказал, что остается хорошим игроком.

— Где тогда будет Дамир?

— Варианты есть. Я думаю, что в ближайшее время будет что-то понятно. Неделя-полторы.

— В КХЛ плохо укомплектованы «Барыс», «Куньлунь» и «Сибирь». В этих клубах может оказаться Жафяров?

— В принципе — да.

— Николай Прохоркин?

— У него такая же ситуация. Я считаю, он хорошо провел прошлый сезон. Поэтому была большая вероятность, что Прохоркин останется в Омске, но там для меня возникли непонятные внутренние коллизии. Он не получил предложения от «Авангарда». Поначалу Омск вроде был готов, но в конце его кандидатура отпала. Я не знаю, по какой причине.

— Есть точка зрения, что Прохоркин, получив новый контракт с «Авангардом», расслабился бы, поэтому ему и не сделали предложение.

— В Омске нам предлагали переписать контракт еще в течение сезона. Мы сказали: «В конце подпишем».

— Прохоркин без контракта лучше мотивирован, чем с контрактом.

— Мы могли его подписать.

— Почему не получилось?

— Потому что я подписываю контракты в конце сезона, на забывая о мотивации игрока.

Отказ «Авангарда» от Юрчо непонятен

— Несколько ваших клиентов ушли из «Авангарда», с руководством которого у вас хорошие рабочие отношения.

— Ситуация с отказом от Томаша Юрчо мне тоже непонятна, учитывая тот результат, который он показал. Доктор сказал, что Томаш слишком много времени проводит на массажном столе. Да, у человека есть определенные проблемы со спиной, но летом самостоятельно готовится к сезону и потом спокойно работает весь сезон. Ни одной игры Юрчо не пропустил.

— Он заботится о своем здоровье.

— Конечно. Он готовится три месяца и уже с середины мая занимается по специальной программе, а потом ни одной игры не пропускает.

— У него ведь в Омске скромный контракт был.

— Юрчо просто хотел играть в «Авангарде» в том смысле, что сначала докажет делом и уже потом сможет продлить контракт. Он полностью сделал все, чтобы остаться в «Авангарде».

— Где теперь его ждать?

— Пока ничего не могу сказать. Ситуация для меня очень странная. Клубы подписывают людей, которые вообще ничего не доказали в КХЛ.

— Но «Торпедо» подписало хорошего защитника из венгерского клуба.

— Видимо, там хороший чемпионат. Я думаю, что Игорь Ларионов много времени провел в Северной Америке и знает Филлипса по прежнему отрезку карьеры, прекрасно разбираясь в его сильных и слабых сторонах.

— Ларионов был его агентом?

— Один из вариантов. Другой — он где-то играл и пересекался с Ларионовым лично.

— Люди из Венгрии и Австрии, которые не могут закрепиться в Швеции и Финляндии, готовы ехать в ВХЛ за 10 000 евро в месяц. Но как объяснить их появление в КХЛ?

— Ларионов на себя всю ответственность берет.

— Зачем нам привозить такое?

— Он знает его так, как мы не знаем.

— Может, он маскируется?

— Все — распиаренные игроки, а он — темная лошадка.

Поведение «Спартака» в деле с Заседой — чистейшая дискриминация

— Что с будущим Матвея Заседы?

— А что с Заседой? Сидит и ждет. Сейчас мы будем начинать операцию по его обмену.

— Мы слышали, что «Спартак» просил за него у Омска 25 миллионов рублей и молодого вратаря Бережного. Что сейчас?

— Вся команда «Авангард» в придачу вместе с «Газпромом».

— Но зачем?

— Такие люди.

— Есть логика?

— Нет логики. Показать свое «я». Что у нас яйца больше, чем у всех остальных, и мы так будем делать.

— В хоккее так бизнес не работает?

— Нет, конечно. И не будет так работать. Этим они просто себе в ногу стреляют.

— Здесь в чем дело?

— Просто показать свое величие. Слава богу, в КХЛ сделаны инструменты, которые позволят вызволить Заседу. Сейчас посмотрим, как и что будет.

— Это дискриминация.

— Чистейшей воды дискриминация! Тем более мы можем проследить всю карьеру Заседы, вспоминая прошлый и позапрошлый сезоны.

— Тогда почему вы отправили в свое время Заседу именно в «Спартак»?

— Думал, что у меня все-таки хорошие отношения с президентом клуба Олегом Усачевым. Мы всегда можем с ним договориться и найти какие-то компромиссы. Он вменяемый и уважаемый человек. Там есть второй (спортивный директор Роман Беляев. — Прим. «СЭ»).

— Думаете, он работает вне зависимости от Усачева?

— Нет. Понятно, что он выполняет указания свыше, но существуют и другие моменты. Как я это понял? Мы много раз договариваемся с ним об одном, и он мне говорит: «С Усачевым согласовано». Я ему даю без компенсации молодого игрока, потом спустя какое-то время, видя ситуацию, прихожу и говорю: «Если он тебе не нужен, я его забираю». В ответ слышу о том, что такой договоренности не было. Я звоню Усачеву, он мне: «Я такого не говорил». Но я не могу не доверять Усачеву и доверять этому человеку. Такого не может быть. Получается, он мне говорил одно, но не докладывал об этом наверх.

— По поводу Заседы у вас оптимизм есть?

— Большой оптимизм. Я уверен, что этот вопрос решится. Ненормально, если в КХЛ такое будет и дальше происходить.

— Где ждать Сергея Шумакова?

— С Серегой все в порядке. Думаю, в ближайшее время вопрос по нему будет закрыт.

— Вы не намерены клубы называть?

— Я не могу пока называть клубы. Он хорошо проявил себя в «Ладе». По идее, он должен был там и остаться для того, чтобы следующий сезон провести еще лучше. Но такое вряд ли возможно.

— Почему?

— Он там тренеру не нужен. Тот, наверное, не хочет его видеть в своем составе.

— Но Фисенко же остался.

— Ситуация сложилась так, что главный тренер не хочет сохранить Шумакова. Я не вижу других вопросов по отношению к Сергею.

В клубах НХЛ проблемы с медициной

— Есть ли шанс вернуть Чинахова в Омск?

— Шанс есть всегда.

— Он не игрок уровня НХЛ.

— Я с вами не согласен. Он на 100 процентов игрок НХЛ. Знаете, какая там проблема? Медицина. Можете у многих ребят из НХЛ спросить об этом. В прошлом году Егор приехал с травмой голеностопа. Я его привел к нашим специалистам по восстановлению. Они говорят: «Слушай, тебе не восстановили связку на голеностопе. Она у тебя не работает. Поэтому ты и не смог закончить сезон». Его восстанавливали, а то, что нужно делать со связкой, прозевали. Ее Чинахову уже в России исправили.

— А что «Коламбус»?

— Это было в межсезонье. Я позвонил и сказал: «Ребята, вам что-то надо делать с восстановлением». Это проблема не только «Коламбуса». Я спрашивал об этом многих ребят, которые там играют.

— Ткачев, выступая в «Лос-Анджелесе», сам себе нашел в городе массажиста.

— Чинахову руку закрепили в фиксирующую повязку — так у него это плечо потом не работало. Надо было делать иначе. Руку в таком состоянии нельзя забывать разрабатывать. Это большие проблемы. В нынешнем году то же самое. Он приехал сюда, у нас ребята на УЗИ сразу все посмотрели, поняли причину и вопрос закрыли.

— Чинахов хорошо вписался бы во второе звено «Авангарда».

— Он уже играл во втором звене «Авангарда», где у всех игровое время по 12-13 минут. Это смех. Если у тебя второе звено, то ты должен играть хотя бы 16-17 минут.

— Ткачев, получается, виноват. Он в порядке, как ему сокращать игровое время?

— Ты должен менять состав. Надо же как-то делать. Ткачев может играть и 20 минут. Ему больше и не надо.

— Что предлагают ему в «Коламбусе»?

— Мы предварительные переговоры провели, но пока, скажем так, далеко друг от друга.

— Уже общались с новым генеральным менеджером «Коламбуса» Доном Уодделлом?

— Нет, только с его ассистентом. Хотя Уодделл хорошо относится к русским игрокам.

— У Егора Замулы истек контракт с «Филадельфией».

— По нему пока еще не было разговора.

— Он принадлежит сейчас «Торпедо». В теории есть шанс, что Егор переедет сейчас в Нижний Новгород?

— Нет. Ноль шансов.

Через год Набоков может уехать в НХЛ

— Илье Набокову в «Металлурге» после такого сезона подняли зарплату?

— Нет пока. Но с этим проблем быть не должно. Он только первый сезон провел. Ему сейчас тяжелее придется. Хотя у него с головой и психологией все в порядке. Он крепкий пацан. Для меня стало сюрпризом, когда спортивный директор клуба Сергей Гомоляко сказал, что Набоков с психиатром работал. Где он там просил — я что-то не понял.

— Может ли отразиться на обсуждении контракта Набокова желание выбравшего его на драфте клуба НХЛ видеть игрока в команде уже через год?

— Нет. Абсолютно никак. Все равно надо смотреть, что лучше будет парню — остаться здесь еще на год-два или уехать туда. Я не исключаю вероятности, что через сезон он отправится в НХЛ. По тому, как Илья здорово сыграл в «Металлурге», уже через год он может проявить себя в Северной Америке.

— Зачем нападающий «Сибири» Никита Шашков нужен СКА и где он там будет играть?

— Мы пока не говорим, что он конкретно пойдет в СКА. Шашков может усилить и другие клубы, например «Автомобилист». Интерес к нему большой. Если Никита окажется в СКА, то может играть в тройке с Бардаковым и Зыковым.

— Куда перейдет Станислав Галиев?

— Честно говоря, мы до сих пор не получили ответа от «Ак Барса». Они сказали: «Подождите, просим подождать». Мы ждем.

— Сколько еще ждать можно?

— Сейчас все равно рынок мертвый из-за того, что вернули лимит на пять легионеров. Все команды пока ждут иностранцев. Русских игроков пока никто не обсуждает. Сколько россиян в минском «Динамо»? Никаких проблем нет. В «Барысе» ситуация в данном плане тяжелее.

«Барысу» хватит десяти иностранцев

— В Астане снова будет схема «делаем упор на местных и занимаем последнее место»?

— Нет, дело не в этом. В «Барысе» есть реально хорошая молодежь. Очень много способных ребят. Вспомните первые годы выступления «Барыса» в КХЛ. Тогда было два мощных звена из легионеров, а под ними три тройки казахстанцев, которые выросли в хороших и сильных игроков. Надо сейчас просто вычленить перспективных местных ребят, дав им возможность проявить себя и запустить их именно в КХЛ. Не оставить внизу, где они играют на уровне внутреннего чемпионата, а дать им шанс в третьем, четвертом, пятом звеньях главного клуба страны.

— Там какой-то странный закон приняли, что нельзя напрямую из бюджета финансировать иностранных хоккеистов.

— Мне неприятно, что «Барыс» занял последнюю строчку. Это не место для такой команды. Сейчас главный тренер Дэвид Немировски и руководство ведут плотную селекционную работу. В ближайшее время начнут всплывать какие-то фамилии. Просто надо понять, каким будет соотношение легионеров и местных. Это самый большой вопрос.

— «Барысу» для попадания в плей-офф нужно, наверное, 14-15 легионеров.

— Десяти хватит за глаза. Это и так очень много для Казахстана. Больше невозможно. Нельзя ни в коем случае забывать о сборной. Должно быть три звена игроков, которые все время находились бы в обойме «Барыса», и еще одна тройка молодых ребят — их тоже должны подключать в первую команду. Только тогда за два года можно получить резкий рост. Если ветераны будут играть в КХЛ, а молодые хоккеисты — в «Номаде» или в «Снежных Барсах», то толку не будет. Надо давать ребятам шанс. Я знаю, что Дэвид спокойно подпускает молодых игроков и любит их.

— Ходили слухи, что защитник «Ак Барса» Никита Евсеев может оказаться в СКА. Что с ним будет в следующем сезоне?

— У него контракт с «Ак Барсом» последний год.

— Отношение к нему там будет не лучше, чем при Зинэтуле Билялетдинове?

— Конечно, ничего не изменится.

Все проблемы с Разиным остались в прошлом

— Правда ли, что вы помирились с Разиным?

— Мы с ним и не ругались. Все и так осталось в прошлом. Я всегда говорил, что Разин очень хороший тренер. Но в этом году он показал себя и как командный игрок.

— Как удалось снова выбить шикарные условия для Максима Шалунова в «Локомотиве»?

— Я ничего не выбивал. Мне из клуба позвонили и спросили: «Согласишься на такие условия?» Я говорю: «Ради нашей дружбы, конечно, соглашусь». Легко. Никитин может играть в хоккей, который мало кому нравится, но для хоккеистов он — топ по человеческим качествам. Это тренер, которому я бы отдал любого своего клиента. При этом закрыл бы глаза на то, в какой хоккей играет его команда. Важно, какой он человек. В ЦСКА и в «Локомотиве» из раза в раз Никитин все доказывает по своим человеческим качествам — команда всегда за него. Ребята хотят у него играть. Никитин реально мировой мужик.

— При этом вы давно хотите увезти из «Локомотива» Дениса Алексеева.

— Но мы же говорим в данном случае только про хоккей. Если мы обсуждаем другие факторы, то Никитин ничего против Алексеева плохого не делает. Он не переступает черту. Да, есть какие-то моменты, где с Алексеевым, может быть, в хоккейном плане не складывается. Но все остальное — на высоком уровне.

— «Локомотив» ищет центра. Вы можете кого-то им предложить?

— В Ярославле хотели подписать одного центрального, легионера. Он в самом конце отказался. Фактически договорились с ним уже обо всем, но, как бывает у иностранцев, два года морочат голову и включают заднюю передачу. Это самое неприятное.

— Прохоркина им привезите.

— Прохоркин в Ярославле бы спокойно сыграл. Но я не думаю, что руководство «Локомотива» захочет его.

— Что с Калининым и Антипиным?

— Также разговариваем, ведем переговоры. У Антипина вообще странная ситуация. Он был одним из лучших игроков «Трактора» в плей-офф, очень прилично в обороне себя показал. Его не оставили, потому что он якобы медленный. Хотя если посмотреть на то, как Виктор справлялся со скоростью игры, то такая причина несовместима с реальностью.

— Какой была ваша аргументация?

— У меня ее не было. Я просто слышал аргументацию относительно того, по какой причине его не оставили. Я не обсуждал с Волковым условия контракта. Он подчищает всех игроков, у которых существенная зарплата. Для того чтобы кого-то подписать, нужно убрать таких, как Бурдасов, Антипин, Калинин, и всех остальных. Но возьмите Калинина — в этой лиге он еще пригодится.

— По нему есть новости?

— Нет. Я же говорю, рынок мертвый, стоит. И все ждут этих иностранцев.

— Где будет Евгений Тимкин?

— Тоже нет пока вариантов.

— Егор Рыков?

— Для него есть один вариант.

— Братья Кожуховы?

— Они могут перейти в КХЛ вдвоем. Но в данном случае надо учитывать ситуацию с «Соколом». Забрать их за большие деньги не вариант. Одному клубу КХЛ братья интересны. Но если их взять, то мне надо привезти в Красноярск тех, кто их заменит: Это было бы честно по отношению к команде и всем.

— Вы по-прежнему работаете с вратарем «Торпедо» Адамом Хуской?

— Пока не работаю.

Прохоркин готов перейти в «Салават»

— Можете привезти кого-то в «Салават Юлаев»?

— Возьмите тех же Жафярова и Прохоркина. Люди, которые идеально вписались в команду. Самое интересное, что Прохоркин сам хочет играть в Уфе. И уже не первый год. Но по каким-то причинам он не подходит. Я думаю, что в Уфе на иностранцев смотрят.

— Есть ли смысл, если уже было столько отказов от иностранцев?

— Они все отказывают. Сейчас я вел переговоры по одному игроку. Договорился с командой, чтобы права на него забрать, он в итоге говорит: «Нет. Я поеду в Швейцарию». Хотя мы с ним вроде договорились и такую поляну ему выстилали.

— Какие у вас сейчас отношения с Романом Ротенбергом?

— Великолепные. Вы можете что угодно говорить про Ротенберга. Но такие паскудные штуки, как «Спартак», он никогда не сделает. Мы можем про Ротенберга что хочешь сказать, а потом садишься и нормально обсуждаешь с ним разные дела. Роман излагает свою позицию, ты — свою, и вы находите точки соприкосновения.

— Сколько было раундов переговоров по Михаилу Бердину?

— Много. Но в итоге мы же нашли точки соприкосновения, и проблема закрылась. Не надо про Романа говорить грязь за спиной. Вспомните ситуацию с Ткачевым. У нас была с ним определенная договоренность, и Ротенберг ее выполнил. Он Ткачева отдал в Омск без компенсации. Кто бы еще такое сделал?

— Вам пришлось кого-то подключать для решения вопроса?

— Никого не пришлось. Кого на Романа Ротенберга подключать?

— Говорят, что Александр Дюков вмешался.

— Да перестаньте, ребята! У Романа своя позиция, он знает, как ее отстаивать. У нас были вопросы. Однако Ротенберг нормально себя ведет, ясно выражает свою мысль, способен идею хорошо подать. С ним всегда можно вести разговор.

— Как оцените потенциал «Витязя»?

— «Витязь» усиливается. Укрепили состав, взяли хорошего тренера Павла Десяткова. Еще хорошего русского игрока скоро получат.

— «Авангарду» кого-нибудь еще привезете?

— Есть много игроков, которые подошли бы во второе звено «Авангарда», но я не знаю, чего хочет делать сам клуб.

— Понимаете, в чем проблема Александра Перевалова, которого «Авангард» купил у «Локомотива»?

— Абсолютно понимаю все его проблемы. Мы с ним разговаривали часа два. Был момент, что его загнали в «Локомотиве» не в ту степь. Из него старались вытаскивать другие качества, а не те, которые помогли бы ему проявить себя на взрослом уровне. Так бывает. Зато в «Авангарде» он будет как найденный.