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Сегодня, 20:45

Исторический день для Новосибирска: теперь в городе есть суперарена!

«Сибирь» обыграла «Барыс» на новой арене в Новосибирске
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
«Сибирь» обыграла «Барыс» на новой арене.
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» стартовала в новом дворце с победы.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Бек.
Вратари: Красоткин — Шутов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (11+7+5+3) — 34 (8+14+11+1).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
7 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

В Новосибирске отпраздновали воистину историческое событие — местная «Сибирь» матчем с «Барысом» наконец-то открыла свой новый десятитысячный стадион, первый камень в основание которого был заложен в далеком 2019 году.

Формально «Сибирь-Арену» открыли областные власти еще 13 августа матчем юниорских сборных России и Белоруссии. Но тогда попасть на нее смогла лишь небольшая часть реальных хоккейных болельщиков, а места на трибунах достались бюджетникам, ученикам местных ДЮСШ и случайным людям. Сегодня же праздник принадлежал полностью фанатам, ждавшим переезда в новый дом больше двадцати лет и требовавшим его.

Открытие &laquo;Сибирь-Арены&raquo;. «Сибирь» дождалась новой арены. Но ее открытие получилось провальным

«Сибирь» в погоне за мгновенным аншлагом постаралась учесть главную ошибку региональных чиновников. Чтобы избежать массового насилия сервера билетного оператора десятками тысяч запросов, клуб запустил продажу билетов на новоселье в несколько этапов. Первыми приобрести их могли владельцы сезонных абонементов, получившие возможность взять с собой парочку знакомых. Затем попасть на игру с «Барысом» можно было с помощью приобретения пакета на всю трехматчевую домашнюю серию. Оставшаяся же часть была реализована на последнем этапе путем свободной продажи. Эта схема позволила новосибирцам существенно избежать виртуальной давки за возможность прикоснуться к истории. Однако, разумеется, она не уберегла их от мнимых обвинений в пособничестве спекулянтам и гнева болельщиков, которые не смогли попасть в этот вечер на праздник.

Хозяева начали удивлять еще за несколько часов до начала матча, когда прибыли на стадион в шикарных костюмах. Если раньше хоккеисты «Сибири» приезжали на старый ЛДС в чем попало, то сегодня были одеты с иголочки. Коллега Шевченко, который два года критиковал новосибирцев за олимпийки, спортивные трико, худи и формально нарушение регламента, от увиденного лоска мог бы пошатнуться. Особенно прониклись атмосферой праздника братья Климович. Старший Иван не забыл про бабочку, а младший Егор со своей шляпой в будущем вполне может бросить вызов главному законодателю мод лиги чеху Либору Шулаку.

Возможности новой арены позволили устроить великолепное световое шоу с участием двух легенд «Сибири» Дмитрия Затонского и Егора Миловзорова, который на днях сыграл прощальный матч. Как ни старались новосибирцы креативить с предматчевыми перформансами в старом дворце, техническое оснащение ветерана с улицы Богдана Хмельницкого не позволяло закатывать что-то масштабное и захватывающее. Теперь же у них есть все, чтобы реализовать давние планы и идеи. А еще —долгожданный куб, позволяющий устраивать интерактивы с болельщиками. Правда, строители подняли его на непривычно большую высоту, из-за которой даже игрокам приходится напрягать шею и задирать голову к потолку. Последнее, конечно, не так критично, но в будущем этот момент нужно будет отлаживать и согласовывать с позициями телекамер.

Что до небольших проблем, то они всплыли еще на техническом открытии в середине августа. Это слабая работа фудкортов, к работе которых клуб отныне не имеет никакого отношения, и не самые просторные холлы, не всегда переваривавшие людские потоки в перерывах. И если вторую проблему вряд ли решишь, то первую исправить более чем реально. Впрочем, сегодня они бросались в глаза не так ярко, как полмесяца назад.

Не хватило болельщикам лишь голов. Их новенький десятитысячник увидел только в серии буллитов, где хозяева точными бросками Дубакина и Бека забрали у казахстанцев вторую победу подряд. К несчастью людей, потративших несколько тысяч на билеты, повторения астанинского триллера трехдневной давности с девятью шайбами на двоих у команд не получилось. И ведь нельзя сказать, что «Сибирь» и «Барыс» сыграли закрыто на не самом качественном льду.

Напротив, у и тех, и у других хватало провалов с выходами «2 в 1» и моментов с попаданиями в каркас. Причем острота исходила даже в меньшинстве. Как бы то ни было, по атмосфере праздника засушливый хоккей никак не ударил. Новосибирцы наконец-то отпраздновали новоселье и получили свой новый дом, а лига — еще одну современную арену на карте.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь
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7.09 16:30
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