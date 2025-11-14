«Сибирь» уволила тренера через полтора месяца после назначения. За это время Буцаев проиграл 11 матчей подряд

14 ноября, 19:30
В «Сибири» признали ошибку с назначением Вячеслава Буцаева главным тренером и уволили через полтора месяца после подписания контракта. За это время тренер настроил против себя сотрудников клуба, угробил атмосферу внутри раздевалки, а также потерпел 11 поражений подряд. Есть только один положительный момент — Буцаева в КХЛ мы больше увидеть не должны.
Несколько лет назад Буцаева назначили главным тренером в «Витязь», и я в открытую засомневался в правильности этого решения. А еще через несколько дней столкнулся на закрытии сезона в КХЛ с Александром Медведевым, который неожиданно стал мне выговаривать за это мое мнение. Причем он не привел ни одного аргумента в пользу Буцаева, а делал ставку на то, что я просто не разбираюсь в хоккее. Потом мне намекнули, что я разговаривал не просто с руководителем, а с человеком, выступающим в роли кого-то вроде ангела-хранителя тренера. Потому и была такая реакция.
Ведь никогда не было никаких аргументов за назначение этого специалиста. В ЦСКА Буцаев вдрызг рассорился с Александром Радуловым, отправил форварда, который был в самом расцвете сил, в раздевалку молодежной команды и не пускал в раздевалку основы. А потом, помню, ходил на работу к 9.00, сидел где-то в подвале арены на Ленинградке и уходил в 18:00 под строгим надзором охраны. Тогда не принято было платить зарплату за увольнение полностью, и он так отрабатывал оклад. Кстати, говорят, был вполне доволен своим положением.
Да, многие вспоминают его довольно удачный период работы в «Сочи». С южанами Буцаев выходил в плей-офф, вылетал в первом круге, но для черноморцев это был приличный показатель. Сейчас команда и не мечтает о таких результатах, но тогда и состав у клуба был очень сильный. В самый успешный год в сезоне-2015/16 были такие легионеры, как Андре Петтерсон, вторым бомбардиром клуба стал Андрей Костицын, а в воротах играл Константин Барулин.
Но с тех пор прошло 9 лет, а после этого у Буцаева были лишь локальные успехи. Один раз за три года попал в плей-офф с «Нефтехимиком», один раз — с «Витязем». Но большинство тех, кто работал с тренером, ничего хорошего про него сказать не могли. И дело даже не касалось спорта.
Совсем недавно Буцаев буквально кричал на пресс-конференции, мол, откуда вы знаете мой подход к работе. Но это странно слышать от человека, который работает в организации, где тайн практически нет. Да и журналисты, например, всегда интересуются работой тренера, лично я расспрашиваю о всех козырях, хоккейных нюансах, об умении общаться с игроками.
Буцаев — представитель осторожного тренерского стиля. Ему не откажешь в умении ставить примитивный хоккей, где игроки принимают максимально простые решения, особенно в обороне. Исполнители нужны, они и вытаскивали матчи. В Нижнекамске шикарный сезон провел все тот же вратарь Барулин, да и посмотрите на состав легионеров. В «Витязе» отличную команду из голодных игроков собрал генеральный менеджер Игорь Варицкий.
Но когда интересуешься личными характеристиками тренера, то собеседники всегда смущаются. В Балашихе ребята честно говорили, что вообще не понимают, что говорит тренер на льду, а длинные тренировки всегда прерывались собраниями на 5-10 минут, во время которых им что-то пытались объяснить. В «Витязе» помог тренер Сергей Завьялов, который в раздевалке всегда давал важные советы простым языком.
В «Сибирь» Буцаев вошел слишком резко, а своими методами оттолкнул от себя ребят, да и вообще всех сотрудников команды. Не рассчитал свои возможности, правильно не оценил обстановку. Да и расслабило его то, что сразу после его прихода команда обыграла «Барыс» (1:0 ОТ). Тогда специалист вновь подумал, что снова сможет достичь каких-то неплохих результатов, никак при этом не меняясь.
И все эти запреты пить воду во время тренировки (только с разрешения во время специальной паузы), на иконы (убрать их в шкафчики, чтобы не было видно) — это отголоски того времени, когда хоккеистами помыкали. Но все меняется каждый год, тренеры обязаны подстраиваться, а если не хотят, то у них нет шанса. И это касается всех: Игоря Никитина, Леонида Тамбиева или Вячеслава Буцаева. Но больше всего доставалось самым беззащитным сотрудникам. Сервисмены, администраторы, доктора вообще не считались за людей. Да и к помощникам Буцаев относился с прохладой, граничившей с хамством.
Уверен, что тренер никаких выводов не сделал, а подкосила его публичная истерика после игры в Минске. Если бы не она, то сейчас бы он снова входил в число претендентов на пост тренера в каком-нибудь клубе. Но теперь карьере на таком уровне точно конец. Да и Александр Медведев уже давно вне хоккейной тусовки.
Petr Bitkin
Что-то н....е выходит... :)
15.11.2025
Павел П.
Сколько фанатов Буцаева набежало. Так он сейчас свободен, приглашайте в свою команду и наслаждайтесь его хоккеем.
15.11.2025
vladmad_75
Да скорее всего это личное. Ибо Шева везде лезет со своими поучениями и, видимо, получил от Буцаева. Про примитивный хоккей я вообще поржал. В "благословенной" НХЛ там половина так играет и ничо )
15.11.2025
vladmad_75
Откровенная либо заказуха, либо сведение счетов. Я тоже не в восторге от тренера Буцаева. Но что-то слишком уж безапелляционно как-то всё. На счёт карьеры в КХЛ я бы на месте автора не делал такие выводы. То что Буцуаев явно сторонник авторитарного стиля управления - это факт. С другой стороны, у нас многим спортсменам нужен кнут. А что происходило в раздевалке и на тренировках вообще не собачье дело "журналиста". 11 поражений подряд - вот что главное. Тут увы, любого бы уволили. Даже Ларика )))
15.11.2025
Михаил Титов
Ничего,скоро Спартак к Сибири подтянется.
15.11.2025
CCEP
Как обычно у автора, поток эмоций. Видно, Буцаев ему однажды указал его место. Есть ли в КХЛ ещё специалист, который выходил в плей-офф с 3-мя нетоповыми командами и до введения потолка з/п? Каждый раз составы были сильные? Да точно не на первую 10-ку. Примитивный хоккей? Да исходя из набора исполнителей. Будучи отстранённым, был вынужден ходить на работу? Так это почти всегда так, 2 недели перед увольнением нужно хотя бы на час появляться на рабочем месте, чтобы по статье не уволили. Ах, моська...
15.11.2025
За спорт!
нового генменеджера назначили, будет ли результат?
15.11.2025
Симон Вирсаладзе
Шева любит на костях плясать. Когда ж уже на его спляшут.
15.11.2025
александр н мах
ну 11 проигранных игр подряд это наверное всё же повод для увольнения. не получилось. бывает. другое дело что надо бы это было несколько пораньше решать.
14.11.2025
Т80БВМ
А слабо было этому спецкору написать это все до увольнения Буцаева?
14.11.2025