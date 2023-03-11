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Сегодня, 12:20

«Сибирь» вылетела из плей-офф. Главный тренер обещал остаться, но ему пора на новый уровень

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Сибири»
Фото ХК «Сибирь»
Игроки и тренерский состав «Сибири» благодарят болельщиков за поддержку
Фото ХК «Сибирь»
Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов.
Фото ХК «Сибирь»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

«Сибирь» завершила выступление в сезоне, уступив в пяти матчах «Авангарду». Команда показала максимум. С клубом-то все понятно, а что дальше произойдет в карьере главного тренера?

После вылета из плей-офф Андрей Мартемьянов признался, что у него была предварительная беседа с руководством клуба о новом контракте. И он согласился остаться. Правда, добавил, что теперь переговоры будет вести агент. Согласие — небольшая сенсация. Главный тренер новосибирцев мог бы выйти на рынок и осмотреться. С его квалификацией он может поднять любую команду. Хоть топовую, хоть ту, которой надо выйти из кризиса.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo; радуются выходу во&nbsp;второй раунд плей-офф КХЛ. «Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?

Тренер два сезона проработал в Новосибирске и доказал, что может добиваться успеха с любыми игроками. Да, многим хоккей Мартемьянова не совсем нравился. Он был довольно закрытым, скучным, с трудом можно вспомнить игры, когда команда действовала первым номером, а не ждала, когда ошибется соперник. Но тренер как раз и показывал, что при построении игры может отталкиваться от состава.

Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов.
ХК «Сибирь»

В «Автомобилисте» у него, например, было все иначе. На команду из Екатеринбурга при Мартемьянове было приятно смотреть, он позволял играть в довольно интересный хоккей, так как осознавал, какие мастера есть у него в распоряжении. В «Сибири» все не так. С трудом можно было наскрести хоккеистов на одно атакующее звено, и, кстати, реально сильные хоккеисты Александр Шаров с Тэйлером Беком установили личные рекорды по результативности. Но остальные при всем желании не могли показать такую статистику и потому на льду трудились и отбивались.

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В этом году Мартемьянов превзошел себя. Вы же помните, что новосибирцы какое-то время лидировали в конференции. Про то, что команда могла не попасть в плей-офф, и речи не шло, команда всегда была в восьмерке и находилась ближе к первой тройке, чем к последней. Он нашел роль для каждого, а хоккеисты в меру своих сил старались не выпадать. Но никто бы не удивился, если бы новосибирский клуб не попал в плей-офф.

Принципы Мартемьянова известны и не меняются со времен работы в «Амуре». Полное подчинение интересам команды, ровное отношение ко всем хоккеистам вне зависимости от гражданства и возраста, неукоснительное выполнение требований. Да взять того же Бека. Где-то в начале сезона он попытался выбить себе особую роль на правах легионера, но быстро наткнулся на жесткий ответ Мартемьянова и с тех пор был ниже травы. И тренер его не унизил (тогда бы Тэйлор не показал такую статистику), а дал понять, кто здесь руководитель.

Игроки и тренерский состав "Сибири" благодарят болельщиков за поддержку
ХК «Сибирь»

Проблема новосибирского клуба (да и всего российского хоккея) в том, что теперь опять придется собирать новую команду. Александр Шаров, вероятнее всего, уйдет, так как получит более выгодное предложение. Покинет команду Тревор Мерфи (хотя его попытки вернуться в НХЛ смешны), наверняка не останется кто-то еще. Придется вновь искать лидеров, брать кого-то на рынке без малейшей гарантии на успех. И в следующем сезоне тренеру опять придется строить новый коллектив, чтобы потом вылететь в первом раунде плей-офф.

Мартемьянов же готов к тому, чтобы побороться за кубок. Да, в «Автомобилисте» не получилось, но там ему мешали, не позволяя по-настоящему руководить. Иностранцы бегали жаловаться менеджерам, а те вставали на их сторону. Чем все это закончилось для клуба, например в прошлом сезоне, вы помните.

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Если дать тренеру исполнителей, а также поддержку менеджеров, то Мартемьянов точно готов побороться за главный трофей. Работа в «Сибири» была передышкой, но там невозможно что-то выиграть. Непонятно, зачем дал устное согласие. Но разговоры — это еще не контракт. Стороны могут не договориться по условиям.

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Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
Кубок Гагарина
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