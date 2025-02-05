До Ротенберга так много в КХЛ дома СКА не пропускал никогда. Главные цифры разгрома армейцев от «Ак Барса»

Очень грустные цифры для болельщиков армейцев.

«Ак Барс» разгромил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге. Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.

«Барсы» в третий раз в истории КХЛ забили шесть голов уже к первому перерыву. В матче со СКА для повторения рекордного для лиги достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43. Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.

Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы с командой Романа Ротенберга. До «Ак Барса» добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.

Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.

Главный тренер СКА произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне. При этом успех принесло только одно изменение на последнем рубеже. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.