Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

До Ротенберга так много в КХЛ дома СКА не пропускал никогда. Главные цифры разгрома армейцев от «Ак Барса»

СКА проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Альберт Яруллин против Ивана Демидова в матче СКА — «Ак Барс» (3:8).
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Очень грустные цифры для болельщиков армейцев.

«Ак Барс» разгромил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге. Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.

«Барсы» в третий раз в истории КХЛ забили шесть голов уже к первому перерыву. В матче со СКА для повторения рекордного для лиги достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43. Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.

Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы с командой Романа Ротенберга. До «Ак Барса» добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.

Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.

Главный тренер СКА произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне. При этом успех принесло только одно изменение на последнем рубеже. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.

12
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Читайте также
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Politico написала, что ЕС «сыт по горло» внешней политикой фон дер Ляйен
Популярное видео
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя