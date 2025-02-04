«Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры

После серии из четырех побед петербуржцев последовало чувствительное поражение.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:8 (1:6, 1:1, 1:1)

Голы: Терехов — 3 (Яшкин, Лямкин), 0:25 — 0:1. Галимов — 25, 6:34 — 0:2. Пустозеров — 3 (Яруллин, Кошелев), 9:27 — 0:3. Зыков — 13 (Бардаков, Никишин), 12:30 — 1:3. Галимов — 26 (Коршков, Барабанов), 14:12 — 1:4. Лямкин — 7 (Коршков, Галимов), 16:52 — 1:5. Галимов — 27 (Барабанов), 19:05 — 1:6. Кошелев — 11 (мен., Семенов), 23:59 — 1:7. Бардаков — 16 (Зыков, Никишин), 27:51 — 2:7. Бардаков — 17 (И. Демидов, Никишин), 41:44 — 3:7. Бровкин — 3 (п.в.), 58:51 — 3:8.

Вратари: Плешков (Мойсевич, 9:27, 54:47 — 56:17, 57:38 — 58:51) — Билялов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (11+6+19) — 30 (15+7+8).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

4 февраля. Санкт-Петербург. «СКА Арена».

Перед матчами СКА все уже привыкли к тому, что стоит ждать яркого хоккея — армейцы никогда не играют от обороны и ищут счастья в чужой зоне. Порой это приводит к таким провалам, который произошел в матче против «Ак Барса»: казанцы уже в первом периоде растерзали оборону соперника и забросили шесть шайб, а всего отличились восемь раз.

Семен Терехов должен был стать одним из открытий нынешнего сезона, но первая половина регулярного чемпионата далась главному проспекту системы непросто. Терехов получал не так много игрового времени, но при этом моментов у него было достаточно — не удавалось только их реализовать. В какой-то момент показалось, что на игроке поставили крест, отправив в «Нефтяник», но травма Ника Петана освободила для Терехова место в первой тройке с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым. Доверие Семен оправдывает и уже в первой смене матча против СКА открыл счет.

Травма Ильи Сафонова нарушила целостность звена, ставшего ударным в «Ак Барсе» — габаритный центр отлично взаимодействовал с Артемом Галимовым и Александром Барабановым. Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин нашел нестандартное решение проблемы, поставив в центр номинального крайнего нападающего Егора Коршкова, и этот ход сработал. В матче против СКА это звено просто разрывало оборону соперника.

Алексей Пустозеров пропустил значительную часть регулярного чемпионата — подписывать новый контракт с «Салаватом Юлаевым» он не хотел, а вариантов обмена, устраивающих уфимский клуб, долго не удавалось найти. В итоге перед самым дедлайном его за 15 миллионов рублей выкупил «Ак Барс», и Пустозеров пока оправдывает доверие Гатиятулина, который тренировал Алексея еще в детстве. Под бросок Яруллина он подставил клюшку идеально и заставил тренерский штаб СКА пойти на смену вратаря — Артемия Плешкова заменил Павел Мойсевич.

Вот только Плешков в 0:3 точно не был виноват — игроки СКА просто теряли из виду соперников и не успевали за ними. Как выяснилось после матча, Плешков получил травму, но вряд ли это оказало ключевое влияние. Как итог — невероятные 1:6 к концу первого периода! А точку в результативной двадцатиминутке шикарным голом поставил Артем Галимов, оформивший хет-трик. После такого «Анахайм» вполне может гарантировать российскому нападающему место в топ-6.

СКА не раз в нынешнем сезоне отыгрывал преимущество и в две, и в три шайбы, но «-5» выглядели чересчур ужасающе. Главным предводителем камбэка стал Захар Бардаков, который сначала продавил Алексея Марченко и забросил вторую шайбу СКА в матче, а в начале третьего периода сократил отставание до четырех шайб.

Возможно, СКА и удалось бы подобраться ближе, но соперник грамотно сыграл в оставшееся время, а в нескольких моментах гостей спас вратарь Тимур Билялов. «Ак Барс» провел чуть ли не идеальный матч, а вот тренерскому штабу СКА есть над чем призадуматься в преддверии решающей стадии чемпионата. Больше армейцев (161) в КХЛ пропустили только четыре команды, не попадающие в плей-офф: «Куньлунь», «Сочи», «Амур» и «Барыс». Смотреть на игру СКА всегда весело, но с такими провалами в обороне команду ждет быстрое окончание сезона.

Матч «Витязь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс