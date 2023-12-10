Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:25

Самая большая в мире! В Петербурге открылась суперсовременная арена

В Петербурге открылась хоккейная «СКА Арена»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Стадион «СКА Арена»
Стадион «СКА Арена».
Фото Владимир Беззубов и Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Telegram Дзен
Репортаж со «СКА Арены», где прошел Матч звезд.

Вернувшийся спустя 12 лет в Северную столицу ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ интересовал не только шоу лучших игроков лиги и столкновением четырех дивизионов, но и большой премьерой «СКА Арены». Санкт-Петербург отстроил новый дворец вместимостью 21 542 зрителя. Аналогов которому нет не то что в Европе — в мире! Монреалевский Bell Centre может принять 21 288 человек. Домашняя арена «Тампы» (Amalie Arena) заполняется на 20 500 мест. Петербургский проект установил мировой рекорд, что, впрочем, неудивительно. Инициативы, связанные со СКА, всегда отличаются максимализмом.

Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Перед Матчем звезд «СКА Арена» принимала тестовые игры студентов. Широкой аудитории Ледовый представили только 9 декабря. Аншлаг не собрали, зато снова не обошлось без рекорда. Теперь — как самый посещаемый звездный матч КХЛ. В субботний день пришли 19 682 болельщика.

Первыми при входе в Ледовый бросаются в глаза масштабы. Хорошей разминкой для шеи будет рассмотреть стремящиеся вверх трибуны, особенно если вглядеться в шестой — максимальный — ярус. Впрочем, это ожидаемая часть программы. Так и должна быть сконструирована арена, чтобы вместить 21 542 зрителя. Огромное здесь в буквальном смысле все. Входные группы, вестибюли, лифты и даже двери. Коридоры еще веяли запахами краски, бетона и резины, в чем нет ничего удивительного. Сдали арену совсем недавно, а некоторые части, не удивлюсь, доделывали перед Матчем звезд.

Фото Анна Ведякина для «СЭ»
Фото Анна Ведякина для «СЭ»
Фото Анна Ведякина для «СЭ»
Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Проектируя арену-гигант, в Санкт-Петербурге не только гнались за количеством мест. Ввысь можно возвести даже больше ярусов — все зависит от обзора ледовой площадки с самых верхних сидений. Современные арены в НХЛ также имеют аналогичные высокие места. Вот только многие покупают их не для того, чтобы в деталях смотреть матч, а ради атмосферы и ощущения причастности. Верхний ярус «СКА Арены» дает достаточный обзор, если у сэкономившего на билете болельщика отличное зрение. Ощущения, конечно, не сравнятся с просмотром матча возле бортов, но номера вполне читаемые, да и шайбу видно.

Помочь разглядеть эпизоды должен огромный двухуровневый видеокуб. Он дополняется сверху экранами, на которые также выводится изображение. Задумка необычная, но, как кажется, не совсем рациональная — есть слепые зоны. Трибуны верхних ярусов для безопасности огорожены железными заборами. Просмотру они не мешают, тесноту в проходах не создают.

Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Не ощущается теснота и в фойе арены. Широченные коридоры связывают секторы по кругу — чтобы обойти Ледовый, потребуется немало времени. Стены оформлены минималистично, преобладают белые тона. Не хватает точек привлечения внимания: постеры, граффити, клубная символика. Пока СКА не заехал на новую арену (а клуб не сменит прописку до конца сезона), Ледовый адаптирован под Матч звезд. Оттого и редкое расположение однотипных фан-шопов, и cкромный ассортимент еды и напитков. Пиво только безалкогольное. Хотя радуют отдельные зоны со столами — они незначительно изолированы от общего коридора, что позволит спокойно перекусить, не думая о том, что несущиеся по фойе болельщики могут вас сбить.

Фото Анна Ведякина для «СЭ»
Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Местные коллеги подметили важную проблему — парковки. К приему автовладельцев «СКА Арена» оказалась не готова. Больше повезло тем, кто добирался на общественном транспорте. От метро «Парк Победы» до Ледового 15 минут пешком. Промозглый петербургский вечер не сильно располагал к прогулкам. На обратном маршруте заказал такси — машина приехала относительно быстро, водитель подъехал без проблем к одному из пунктов досмотра.

За успешной премьерой «СКА Арены» на Матче звезд скрывается немалое время на доработку дворца. Продолжится она до полного переезда главной команды Питера. Первое впечатление нельзя произвести дважды. «СКА Арена» — действительно грандиозный проект, но до лучшей арены мира она пока не дотягивает. Внутреннее убранство требует улучшения, важно решить вопрос парковок. Времени достаточно — сезон-2023/24 армейцы точно доиграют в старом дворце.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
31
20
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ