СКА и ЦСКА снова показывают мощь. Обе команды вернулись в претенденты на кубок

Вторая подряд ярчайшая игра армейских клубов.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3.

Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11).

Судьи: Беляев, Наумов.

3 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.

СКА за 40 минут разобрал на части самую горячую команду лиги, вернув ей должок за недавний матч в Москве, когда сам был уничтожен в первом периоде со счетом 0:5. Игры получились очень похожими по сценарию — сначала хозяева доминировали по полной программе, а потом их противники пускались в отчаянную погоню, которая каждый раз, несмотря на запредельные усилия, завершалась в шаге от успеха. После такой развязки остается осторожно мечтать о том, чтобы два армейских тяжеловеса пересеклись на какой-то стадии плей-офф в самом ближайшем будущем.

К играм, проходящим сразу после Нового года, принято относиться с некоторым снисхождением. После новогодних празднеств переключиться на серьезные дела сложно, каким бы правильным изначально не был настрой. Однако СКА победа над принципиальным соперником именно сейчас была нужна чуть ли не больше жизни.

Первая часть регулярного чемпионата сложилась для петербуржцев таким образом, что кроме пары ярких матчей и вспомнить нечего. Для команды с огромными амбициями и бюджетом этого катастрофически мало. Дошло до того, что СКА при рассмотрении претендентов на Кубок Гагарина, откатился куда-то в третий круг. Сегодняшний успех даже с определенными оговорками выглядит как очевидный шаг вперед в правильном направлении. Эта команда способна на многое.

Самым ярким эпизодом матча для меня стал не роскошный дубль юного Ивана Демидова, а жесточайший силовой прием на грани в исполнении Сергея Плотникова против Коула Кэсселса. Это был прямой намек на то, что нынешний СКА нельзя недооценивать. Его потенциал по-прежнему огромен. Даже без травмированного Евгения Кузнецова петербургская команда показала впечатляющую игру в атаке и досрочно отправила одного из лучших вратарей чемпионата Ивана Просветова на скамейку. Для того чтобы снова начать воспринимать СКА максимально серьезно, ему требуется не разовый успех, а серия уверенных побед над сильными соперниками. Оставшаяся часть чемпионата к этому прекрасно располагает. Легкой жизни и проходных матчей не ожидается.

ЦСКА после потрясающего отрезка, когда команде не было равных в чемпионате, имел право на ошибку. Матч в Санкт-Петербурге, несмотря на итог, не кажется поводом для погружения в уныние. Третий период, позволивший москвичам вернуться в игру, им можно занести в плюс. Матч показал, что у них есть уязвимые места и классная серия из декабря никакого отношения к кубковым битвам весны иметь не будет. Илья Воробьев и его команда превосходят ожидания, которые были заложены до начала сезона. Казалось, что она выйдет на пик на второй год после перестройки. Ситуация изменилась. Но шансы СКА и ЦСКА пошуметь в плей-офф сейчас кажутся равнозначными.