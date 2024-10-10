Кузнецов забивал и спасал ворота, но этого было мало. СКА провел худший матч в сезоне

Минское «Динамо» доминировало в Санкт-Петербурге.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4.

Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — Тихомиров.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4).

Судьи: Белов, Каменщиков.

10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матчей часто говорит о том, что соперник провел свою лучшую игру в сезоне именно против армейцев. Зачастую это выглядит преувеличением: сложно представить, что у тренера клуба КХЛ хватает времени, чтобы посмотреть абсолютно все матчи соперника и сделать сравнительный анализ. Но после игры с минским «Динамо» в Санкт-Петербурге Ротенберг вполне может это сказать. А вот его команда провела абсолютно худший матч в сезоне.

Просто представьте: СКА, который привык доминировать на льду практически в каждом матче, во втором периоде нанес всего один бросок в створ чужих ворот! В первой двадцатиминутке дела обстояли немногим лучше, но тогда у СКА получалась хоть какая-то контригра. Во втором периоде же гости просто смяли армейцев — забросили дважды и могли отличиться еще как минимум раза три. Чего стоит только промах Сергея Кузнецова, после того как Андрей Стась отдал ему пас на пустые ворота.

19-летнего вратаря Егора Заврагина, который блистательно проявил себя в «Сочи» в начале сезона, экстренно забрали в СКА перед домашней серией. И в первой же игре ему пришлось выйти на лед — после двух периодов и трех заброшенных шайб он сменил Артемия Плешкова. Минчане толком его не проверили — за третий период бросили всего четырежды, и один бросок привел к голу. Правда, тут Заврагин ничего не мог поделать: молодой форвард минчан Бориков ловко обокрал Деанджело, а Пинчук выкатил идеальную передачу Усову.

Отставание в три шайбы заставило тренерский штаб СКА пойти на экстренные меры — шестой полевой игрок появился на льду у армейцев еще за восемь минут до конца основного времени. А ошибка Сергея Толчинского заставила проявить вратарские навыки Евгения Кузнецова, который поразил чужие ворота незадолго до этого.