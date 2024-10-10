Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

10 октября, 22:40

Кузнецов забивал и спасал ворота, но этого было мало. СКА провел худший матч в сезоне

Шайба Кузнецова не спасла СКА от поражения в матче с минским «Динамо»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов в матче СКА — «Динамо» (Минск) (2:4).
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен
Минское «Динамо» доминировало в Санкт-Петербурге.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4.
Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — Тихомиров.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4).
Судьи: Белов, Каменщиков.
10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матчей часто говорит о том, что соперник провел свою лучшую игру в сезоне именно против армейцев. Зачастую это выглядит преувеличением: сложно представить, что у тренера клуба КХЛ хватает времени, чтобы посмотреть абсолютно все матчи соперника и сделать сравнительный анализ. Но после игры с минским «Динамо» в Санкт-Петербурге Ротенберг вполне может это сказать. А вот его команда провела абсолютно худший матч в сезоне.

Нападающий СКА Василий Глотов (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотива&raquo;. Победа СКА над лидером — прямая заслуга Ротенберга. Почему «Локомотив» не смог дожать армейцев

Просто представьте: СКА, который привык доминировать на льду практически в каждом матче, во втором периоде нанес всего один бросок в створ чужих ворот! В первой двадцатиминутке дела обстояли немногим лучше, но тогда у СКА получалась хоть какая-то контригра. Во втором периоде же гости просто смяли армейцев — забросили дважды и могли отличиться еще как минимум раза три. Чего стоит только промах Сергея Кузнецова, после того как Андрей Стась отдал ему пас на пустые ворота.

19-летнего вратаря Егора Заврагина, который блистательно проявил себя в «Сочи» в начале сезона, экстренно забрали в СКА перед домашней серией. И в первой же игре ему пришлось выйти на лед — после двух периодов и трех заброшенных шайб он сменил Артемия Плешкова. Минчане толком его не проверили — за третий период бросили всего четырежды, и один бросок привел к голу. Правда, тут Заврагин ничего не мог поделать: молодой форвард минчан Бориков ловко обокрал Деанджело, а Пинчук выкатил идеальную передачу Усову.

Отставание в три шайбы заставило тренерский штаб СКА пойти на экстренные меры — шестой полевой игрок появился на льду у армейцев еще за восемь минут до конца основного времени. А ошибка Сергея Толчинского заставила проявить вратарские навыки Евгения Кузнецова, который поразил чужие ворота незадолго до этого.

Единственный положительный момент для СКА — то, что армейцы не сдались, проявили характер и бились до последнего. Александр Никишин отыграл еще одну шайбу, мог забить Кузнецов, но «Динамо» одержало заслуженную победу. Ротенбергу и его штабу же предстоит серьезная работа: почему команда с самым мощным составом в лиге оказалась недееспособна против середняка Западной конференции, который проиграл три последних матча до вояжа в город на Неве?

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 14 11 3 24
2 Спартак 13 8 5 18
3 ЦСКА 15 7 8 18
4 Торпедо 14 8 6 17
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Куньлунь РС 15 6 9 13
10 Динамо М 14 6 8 13
11 Сочи 14 5 9 11
И В П О
1 Трактор 13 9 4 20
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Ак Барс 12 8 4 16
6 Металлург Мг 15 7 8 14
7 Сал. Юлаев 11 7 4 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
10 Авангард 14 5 9 11
11 Амур 13 4 9 10
12 Барыс 15 3 12 7
Подробная таблица
08
окт
09
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
08.10 17:00
Металлург Мг
Динамо М
5
3
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
Б
4
3
08.10 19:30
Северсталь
Динамо Мн
Б
3
2
08.10 19:30
Сочи
Витязь
2
4
08.10 19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
2
0
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
2
0
09.10 18:00
Лада
Сибирь
ОТ
4
3
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
ОТ
3
2
10.10 17:00
Барыс
Авангард
1
0
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
4
5
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
2
4
10.10 19:30
Сочи
Витязь
ОТ
2
3
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
2
5
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
Б
3
4
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
1
2
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
0
3
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
-
-
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		14 16

Абрамов Виталий

ЦСКА

15 15

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 14

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		11 14

Шабанов Максим

Трактор

 		13 14
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		14 9

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		14 8

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 8

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		11 7

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		11 7
Статистика / Снайперы
И П

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		14 12

Петан Ник

Ак Барс

 		11 11

Гутик Даниил

Адмирал

 		13 11

Летунов Максим

Торпедо НН

 		14 11

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		15 11
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Сегодня
Вчера
Неделя