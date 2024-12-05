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5 декабря, 22:45

Кринж-интервью Ильи Соболева, шедевр и глупое удаление Кузнецова, драка в конце — шоу-матч СКА и «Динамо»

Форвард СКА Кузнецов ответил на вопросы комика Соболева в перерыве матча с «Динамо»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Комик Илья Соболев и форвард СКА Евгений Кузнецов.
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Развлекли публику.

В событийном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА проиграл дома «Динамо» — 2:4. Армейцы открыли счет в первом периоде, но уже во втором гости вышли вперед благодаря двум шайбам. В начале третьей 20-минутки Арсений Грицюк сравнял счет, однако «Динамо» все равно заработало два очка — голы Максима Джиошвили и Джордана Уила обеспечили бело-голубым победу в Санкт-Петербурге.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кузьмин — 4 (Хайруллин, Кузнецов), 6:35 — 1:0. Римашевский — 4 (Гусев, Уил), 24:29 — 1:1. Михеев — 8 (Ожиганов), 34:11 — 1:2. Грицюк — 9 (бол., Деанджело), 43:17 — 2:2. Джиошвили — 7 (Ильенко), 52:00 — 2:3. Уил — 10 (п.в., Пыленков, Кудрявцев), 59:15 — 2:4.
Вратари: Мойсевич (57:39 — 59:15, 59:30) — Моторыгин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 32 (10+9+13) — 42 (15+21+6).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
5 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Флеши Соболева

На игру приехал известный комик Илья Соболев, который выступил в роли корреспондента. Шоумен брал интервью у хоккеистов и тренеров как до матча, так и в перерывах. Причем Соболев задавал вопросы на отвлеченные темы. Например, перед игрой комик около минуты общался с Романом Ротенбергом на тему штанов. В конце интервью главный тренер СКА резюмировал, что в гардеробе надо оставить только «широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины».

Забавный диалог произошел во втором перерыве с главной звездой СКА Евгением Кузнецовым. Несмотря на счет (армейцы к тому времени уступали 1:2), форвард охотно шутил вместе с Соболевым.

— Какие носки надеваешь под коньки? — спросил интервьюер.

— Шерстяные. Мама связала еще в детстве. Там холодно.

— У тебя нога не растет?

— К сожалению, больше ничего уже не растет!

— Из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пшикаешься?

— У меня ментоловая штучка есть. Хочешь понюхать?

— Офигенно! Я думал, это сопли.

— Не-не, это ментоловая штучка: нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь? А эту нюхаешь и бежишь потом. Прикольно — это как «звездочка».

— Ты что, нюхаешь? И бежишь?

— Нет, только «звездочку»!

Этот диалог в соцсетях вызвал особенно бурную реакцию, потому что, как известно, в 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества — кокаина.

Форвард СКА Евгений Кузнецов. Кузнецов забил фантастический гол. Так, как он, лакроссы не исполнял еще никто

В центре внимания — Кузнецов

На льду форвард тоже был заметен в этот вечер. К первому голу СКА привел изумительный проход Кузнецова — он протащил шайбу за ворота, отпасовал Марату Хайруллину, а тот ассистировал Григорию Кузьмину.

Однако во втором периоде звездный нападающий СКА отличился уже со знаком минус — за необоснованно жесткий удар по вратарю «Динамо» Максиму Моторыгину Кузнецов получил две минуты штрафа.

А в третьем периоде Кузнецов стал косвенным виновником третьего пропущенного гола, ставшего победным для «Динамо»: Евгений проиграл дуэль Джиошвили, позволив тому красиво развернуться с шайбой и поразить ворота.

Драка перед сиреной

Спокойно закончиться такой матч не мог. И за 10 секунд до сирены на льду развязалась драка между Арсением Грицюком и Максимом Комтуа. В конфликте также поучаствовал и защитник СКА Александр Никишин. Оба армейца получили двухминутный штраф за грубость, а Комтуа — «2+2» за грубость и неспортивное поведение.

Победа позволила «Динамо» оторваться от СКА в таблице Западной конференции — теперь бело-голубые располагаются на третьем месте с 45 очками, а петербуржцы идут следом, у них на три балла меньше.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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