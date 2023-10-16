«Дрались команда на команду. Политический подтекст чувствовался». Как российский клуб играл в американской лиге

История, которую мало кто помнит: «СКА-Хабаровск» участвовал в североамериканской лиге WCHL.

На Аляску на военном самолете

Матчи между клубами КХЛ и НХЛ остаются мечтой многих любителей хоккея. С ностальгией вспоминается 2008 год, когда «Металлург» и «Рейнджерс» бились за Кубок Виктории на переполненной арене в Берне. Через два года в Санкт-Петербург прилетела «Каролина» с Эриком Стаалом и Кэмом Уордом. СКА обыграл «Харрикейнз», и поражение клуб НХЛ воспринял неоднозначно. Важность матча для армейцев отдельно описывать не имеет смысла. Гостевая сторона сетовала на выставочный характер игры, которой словно не придавала большого значения. В этом читалась доля лукавства: противостояния между НХЛ и нашими командами цепляли функционеров, тренеров и самих хоккеистов во все времена.

Идея подобных очных матчей интересовала обе стороны еще со времен великой Суперсерии СССР — Канада. Пробовали разные форматы, меняли клубы, а иногда и названия для проведения игр. Необычный эксперимент состоялся в середине 1990-х годов. Команда из Хабаровска, которая носила гордое название СКА, участвовала в североамериканской лиге WCHL. Чемпионат возродили в сезоне-1995/96 и пригласили российский клуб. За океаном хабаровчане отыграли два неполных чемпионата, в каждом из которых провели по 12 матчей. Остальные команды сыграли по 58 и 64.

Заграничные матчи не стали новинкой для дальневосточников. До поездки в WCHL команда играла с соперниками из Японии, Северной Кореи, летала на Аляску для матчей с местным клубом. Перед сезоном-1995/96 руководство договорилось о частичном участии в чемпионате WCHL. Команда на время улетала в Северную Америку и ездила по городам — от Аляски до Калифорнии.

— Первая наша серьезная поездка в капиталистическую страну — на Аляску. Нам предоставили военный самолет. На Ил-76 мы приземлились на Аляске, в Анкоридже. В самолете было очень холодно. Во время полета летчикам пришлось снижать высоту, чтобы избежать разгерметизации, и открыть дверь в багажный отсек. Вся команда перешла в багажный отсек. А он очень маленький. Представляете, вся команда — в багажном отсеке! Приземлились в Анкоридже, нас сфотографировали, прошли номинальную таможню. На следующий день уже играли. Ажиотаж был серьезный, — вспоминает экс-защитник «СКА-Хабаровск» Евгений Кувеко.

Драки в каждом матче

WCHL фактически полупрофессиональный чемпионат. Игроки, заявленные в командах, обладали достаточными навыками, но хоккей не считался основным источником дохода. Многие посвящали клюшке и шайбам время исключительно вечерами после работы. Тем не менее ни одна игра для хабаровчан не стала проходной. После заграничных матчей команда возвращалась к участию в первенстве страны. И опыт с североамериканцами, по словам хоккеистов, серьезно помогал. Команда становилась более организованной и сплоченной (приходилось давать отпор в драках) и познала некоторые особенности заокеанского стиля.

— Помню матч с командой «Фресно». Ведем 3:0, потом 6:3, 9:6, а проиграли в итоге 9:11. Тогда мы на своей шкуре поняли, как североамериканцы бьются с первых до последних секунд. Первое впечатление обманчивое. Выходишь на раскатку, смотришь и думаешь: еле катаются, ковыряются, кое-как бросают по воротам. А вышли на игру — их не узнать. Совсем другая команда. Не сказать, что уровень соперников был высокий. Средний, неплохой уровень, причем они полупрофессионалы. Хоккей — не основная их работа. Но когда они выходили на лед, то полностью отдавались хоккею, — говорит Евгений Кувеко.

Матчи с командой бывшего СССР за океаном вызвали большой ажиотаж. Ничего удивительного в этом не было. Играли в скромных — по современным меркам — дворцах, но собирались полные трибуны. На некоторых аренах зрителям разрешали стоят вокруг площадки. Любители хоккея приходили в гостиницу, чтобы посмотреть на игроков из России. Свежи в памяти воспоминания о великой Суперсерии, а противостояния русских против канадцев и американцев — классика хоккея. Билборды по городам созывали зрителей на матчи, а на афишах непременно подчеркивалось, что прилетела команда из России. Политический подтекст не скрывался.

— Соперники всегда бились до конца. Команды играли в три пятерки, иногда выпускали пять защитников. Повторюсь, команды все-таки непрофессиональные, но подход был серьезным, начиная с разминки, заканчивая самой игрой. Было интересно посмотреть на их отношение к делу, — добавил защитник.

Североамериканцы во все времена отличались жесткой и дерзкой игрой. В их хоккейную ДНК вписано залезать соперникам под кожу, провоцировать и выводить на эмоции, тем самым вынуждать удаляться и ломать игру. С этим столкнулись и хоккеисты «СКА-Хабаровска». Драки в каждом матче — обычное дело для WCHL.

— Местные игроки были провокаторами. Помню историю с Колей Мариненко. Поехали играть в штат Невада после матчей на Аляске. И как раз произошел инцидент, когда боксер Майк Тайсон откусил сопернику (речь о Эвандере Холифилде) ухо. А североамериканцы — провокаторы. Коля Мариненко — высокий мощный праворукий форвард. Они начали его провоцировать. Раз ткнут — Коля не отвечает. Два ткнут — Коля снова спокоен. Так начинают его постепенно провоцировать. И завязалась драка. А Коля - высокий парень, почти на голову выше. Драться он не хотел. Обнял просто соперника, и голова висела под мышкой. Так получилось, что-то ли прикусил, то ли облизнул ему ухо. Потасовка затянулась. Пришлось и нашим игрокам выскочить со скамейки, и соперникам. Дрались команда на команду. Игру даже не закончили. Нас под охраной полицейских проводили в гостиницу, — рассказал Кувеко.

Опоздали на Новый год

Очные матчи между российскими и североамериканскими клубами осложняла логистика. Перелет через океан — дело не из обыденных. Хабаровская команда брала паузу во внутреннем чемпионате и улетала в Северную Америку, чтобы отыграть положенные матчи.

— Обратно мы должны были прилететь под Новый год, но из-за задержки прилетели позже и встречали Новый год в самолете. За месяц мы играли со всеми командами. Расстояния между городами небольшие. Ездили на автобусе: вечером выезжаешь, утром приезжаешь. Проехали всю Калифорнию на автобусе. Питание, проживание, доставка до арены — все условия отличные, — отмечает Евгений Кувеко.

Премиальные и доплаты за победы игрокам «СКА-Хабаровска» не полагались. Все укладывалось в стандартную зарплату. Хоккеисты получали только дополнительную практику, опыт и возможность привезти домой заграничные товары. Евгений, к примеру, прикупил коньки для маленького сына — Сергея. Такие в России тогда было не достать. Партнеры тоже возвращались с обновками. Заказывали коньки, перчатки и другие части экипировки.

— Из таких поездок обычно по восемь-девять человек возвращалось с травмами. Мне нос сломали на одном из матчей, когда я «Аляске» забил третью шайбу. Игрок как дал от всей души — и сломал нос прямым ударом. Пересматривал потом этот момент на видео — я там аж сальто сделал в падении, после которого ничего не помнил. Как-то порвали нос, разрезав коньком на вбрасывании, и я сам себе его ремонтировал медицинским клеем. Ухо сломали, тоже теперь зашитое. В итоге на игры с нами поехал Юрий Павлович Карандин (глава Федерации хоккея России по региону Сибирь и Дальний Восток), посмотрел на это все и сказал: «А для чего все это нужно? Чтобы возвращаться с переломанными хоккеистами?» И ездить перестали, — объяснял экс-нападающий хабаровчан Игорь Горбенко, почему команда перестала участвовать в североамериканских экспериментах, в интервью официальному сайту «Юнисон-Москва».

С приходом Виктора Лопатюка, владельца артели старателей «Амур», началось поступательное движение хабаровского клуба вверх. В 1996 году команда поднялась в Суперлигу. А WCHL начала затухать после 2001 года. Некоторые клубы по разным причинам прекратили существование. А в 2003-м WCHL поглотила Лига Восточного побережья, которая по-прежнему проводит чемпионаты. Вот только обходится без — пусть даже временного — участия команд из России или других европейских стран.