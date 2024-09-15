Слова главного тренера армейцев после трудной победы над «Ладой» (4:3 ОТ).

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Демидов — 1 (Кузнецов, Рендулич), 1:59 — 1:0. Хайруллин — 2 (Воробьев, Кузьмин), 8:31 — 2:0. Алтыбармакян — 1 (бол., Михайлов, Коромыслов), 27:27 — 2:1. Григоренко — 1 (бол., Хайруллин, Никишин), 40:12 — 3:1. Семин — 2 (бол., Алтыбармакян, Михайлов), 47:45 — 3:2. Попугаев — 2 (Михайлов, Неколенко), 52:38 — 3:3. Зыков — 1 (Хайруллин, Григоренко), 60:25 — 4:3.

Вратари: Плешков — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 39 (14+14+9+2) — 25 (11+4+10+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

15 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 034 зрителя.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг продолжает жечь на пресс-конференциях. После поражения от «Трактора» (0:3) в прошлой игре он говорил, что негативные комментарии об армейцах пишут из других стран. После победы над «Ладой» в овертайме (4:3) Роман Борисович вновь выдал несколько ярких панчей.

Как прошел матч с «Ладой»

СКА подошел к игре после двух сухих поражений подряд и начал ярко — вел 2:0 уже к середине первого периода. Дебютную шайбу в КХЛ забросил 18-летний Иван Демидов, ассистентом ему выступил Евгений Кузнецов. В самом начале третьего периода счет был 3:1 в пользу армейцев, однако они вновь провалили заключительный отрезок матча и позволили сопернику сравнять счет.

При этом Демидов мог оформить дубль, однако после челленджа «Лады» гол отменили из-за атаки на вратаря тольяттинцев Владислава Подъяпольского. Победу СКА добыл благодаря голу Валентина Зыкова — он забросил в большинстве спустя 25 секунд после начала овертайма.

Ротенберг — об атмосфере в «Ледовом дворце»

— Хочу поблагодарить всех болельщиков, эта поддержка помогает нам побеждать, — сказал главный тренер питерцев после матча. — Аншлаг в «Ледовом», хоккейный праздник. Знаю, ребята, которые перешли в этом сезоне в СКА, говорят, что такой атмосферы у них не было никогда. Эти ребята играли и в НХЛ, и в сборных, и Олимпиады выигрывали, и в лучших клубах КХЛ. Поэтому это заслуга каждого болельщика. Мы имеем возможность организовывать такие праздники хоккейные. Это самые лучшие ощущения в мире, лучше ничего нет. Каждому благодарен за эту победу.

Иван Демидов (№ 91). Фото ХК СКА

О дебютной шайбе Демидова

— Поздравляю Ивана Демидова с первой шайбой в КХЛ, это для нас очень важное событие. Он мог забить, если честно, в каждой игре по три-четыре шайбы. Будем работать над реализацией, чтобы Демидов реализовывал свои шансы. Не расслабляемся, но это важное событие — передача Евгения Кузнецова. Весь мир, не только наши болельщики в Санкт-Петербурге, весь мир и вся Россия, все болельщики в целом (следят за Кузнецовым. — Прим. «СЭ»). Вы знаете, что наши матчи показывают в Северной Америке постоянно. И этот гол популяризирует наш хоккей, нашу лигу. Это хорошее начало, мы понимаем важность. Огромная благодарность всей команде.

Иван выигрывает конкуренцию у других ребят в команде, поэтому он играет — тут все просто. По «физике», по самоотдаче, по борьбе, мы говорим про его качества в обороне, качества игры в средней зоне, атаке. Видим, что с каждым матчем Иван прогрессирует.

Он работает над тем, что важно для каждого. Игрокам важно общаться с журналистами постоянно, потому что это поможет нам развивать наш вид спорта. Гол Ивана, он сейчас во всем мире, во всех соцсетях многих команд Северной Америки. То есть это пошло по всему миру. И даже в Индии, даже в Малайзии и Южной Африке в городе Дурбан. Это факт, без шуток это так.

О Санкт-Петербурге и Москве

— Санкт-Петербург — хоккейный город, здесь совсем другие условия. Человек выходит на улицу, и его все узнают. Такого нет в других городах, в Москве. В Москве много команд, это совсем другой город. А наших игроков в Санкт-Петербурге узнают. Каждый хоккеист стремится играть в лучшей команде. Мы не удивлены, что наши хоккеисты, игравшие в системе СКА, и другие ребята, которые приезжают сюда, будут стремиться показывать против СКА свой лучший хоккей. Возможно, это будет их лучшая игра.

И мы должны показывать свой лучший хоккей. Давление для нас хорошо, мы обязаны выигрывать, выполнять задание. У нас огромные резервы, в том числе по мастерству. Спасибо соперникам, что не дают нам спуску.