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Сегодня, 21:45

Очередной шедевр Демидова! Оставил в дураках одного из лучших защитников КХЛ изящным финтом

Форвард СКА Демидов забил эффектный гол в матче против «Локомотива»
Роман Кольцов
Корреспондент
Нападающий СКА Иван Демидов.
Фото Global Look Press
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Невероятный гол.

Форвард СКА Иван Демидов уверенно внес свое имя в список главных героев игрового дня КХЛ. В матче против «Локомотива» молодой проспект нарисовал очередной шедевр.

FONBET чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Плотников — 20 (бол., И. Демидов, Никишин), 14:50 — 1:0. Березкин — 12 (Гернат, Каюмов), 18:16 — 1:1. Грицюк — 14 (Бардаков, Никишин), 20:25 — 2:1. И. Демидов — 16 (Бардаков, Сапего), 23:33 — 3:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Рафиков), 27:44 — 3:2. Бардаков — 14, 35:48 — 4:2. Плотников — 21 (п.в.), 56:51 — 5:2.
Вратари: Заврагин — Мельничук (56:43 — 56:51).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (5+7+4) — 27 (14+7+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
21 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 22846 зрителей.

Красота во всем

Во втором периоде встречи при счете 2:1 в пользу армейцев 19-летний нападающий издевательски обыграл одного из лучших защитников лиги Мартина Герната изящным финтом и аккуратно направил шайбу в сетку ворот. Голкипер «Локо» Алексей Мельничук не смог выручить свою команду в этом эпизоде.

Также стоит отметить и результативную передачу Захара Бардакова, которую он вырезал через частокол клюшек ярославцев. Красота в двух аспектах!

Иван Демидов. Демидов — явление российского хоккея. Цените каждый момент, пока он не уехал в НХЛ

Не первый шедевр

Демидов в первом полноценном для себя сезоне на взрослом уровне регулярно балует зрителей красивыми голами. Так, чуть больше двух недель назад мы восхищались тем, как Иван отличился в матче с ЦСКА (6:3).

Тогда задрафтованный «Монреалем» форвард от своей синей линии протащил шайбу до чужих ворот, попутно оставив не у дел двух защитников, а затем с внешней стороны клюшки отправил шайбу в цель.

Поедет на Матч звезд

И неудивительно, что Демидов примет участие в Матче звезд КХЛ. Он заменит своего бывшего одноклубника Тони Деанджело, который покинул Россию.

Прямо сейчас на счету Ивана 16 шайб и 21 передача в 45 играх. И он набрал мощный ход: забивает в трех матчах кряду. На днях нападающий в шестой раз был выбран лучшим новичком недели и повторил рекорд Эли Толванена, выступавшего за «Йокерит».

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Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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