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Сегодня, 22:50

Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
СКА уступил «Локомотиву» (2:3) в матче 30 октября 2024.
Фото ХК СКА
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Армейцам не помогла даже феерическая игра новой звезды КХЛ Ивана Демидова.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)
Голы: Полунин — 2 (Красковский, Гернат), 4:48 — 0:1. Демидов — 6 (Плотников, Сапего), 4:58 — 1:1. Радулов — 7 (Ульев, Фрэз), 14:31 — 1:2. Кузнецов — 7 (Демидов, Грицюк), 15:22 — 2:2. Шалунов — 8 (Березкин, Каюмов), 16:09 — 2:3.
Вратари: Заврагин (58:17) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (14+7+9) — 25 (10+9+6).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
30 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12364 зрителя.

СКА и «Локомотив» в нынешнем сезоне выглядят явными фаворитами Западной конференции. Ярославцы играют очень ровно и без явных спадов, особенно впечатляет грамотная и дисциплинированная игра «Локо» в обороне. Впрочем, этим команда Игоря Никитина славится уже не первый год. Армейцы же после небольшой пробуксовки на старте набрали невероятный ход в последнее время, выиграв семь последних матчей. Их очную встречу еще до начала можно было смело назвать главной игрой недели. И она не разочаровала никого.

На 19-летнего вратаря СКА Егора Заврагина выпала мощнейшая нагрузка после возвращения из аренды в «Сочи». Он провел шесть полных матчей из последних семи, проведенных армейцами, и все выиграл. Да, не обходился без ошибок, но выглядел уверенно. А вот матч с «Локомотивом» начал не слишком удачно — бросок Александра Полунина Заврагин просто не увидел.

Игра вундеркинда СКА Ивана Демидова — одно из ярчайших впечатлений этого сезона. Его отъезд в «Монреаль» предстоящим летом более чем вероятен, так что остается только наслаждаться его игрой, пока он еще выступает в КХЛ. Именно Демидов сейчас, при наличии Кузнецова, Григоренко, Толчинского и Грицюка — главная ударная сила армейцев в атаке. Рушан Рафиков — один из сильнейших защитников лиги, но Демидов легко от него убежал, а затем играючи расправился с Исаевым.

Если карьера Демидова только начинается, то Александра Радулова — неизбежно клонится к закату. Но даже в 38 лет он остается мастером и одним из самых опасных нападающих лиги. Пусть Радулов уже не такой генератор энергии, как в молодости, но пользы по-прежнему приносит много. Защитники СКА Сапего и Зайцев, кажется, и не сразу поняли, как Радулов так подставил клюшку, проезжая мимо, что шайба оказалась в сетке.

На этом перестрелка первого периода не закончилась. Евгений Кузнецов сравнял счет, но уже в следующей смене Березкин сделал гол для Шалунова. Кто бы мог подумать после такой феерии, что больше голов в этом матче не будет?

СКА быстро перешел на игру в три звена — редко выходили на лед Дедунов и Бардаков, а белорусы Алистров и Сапего присели окончательно. Ярославцы ожидаемо успокоили игру, но шансы спасти матч у армейцев были. Тащил команду на своих плечах Демидов — ему удался такой же проход, как при первом голе, но Гернату удалось, пусть и ценой нарушения, остановить юного таланта соперников.

Но самый верный момент у СКА был уже на последних секундах, когда Заврагина заменили на шестого полевого игрока. После неразберихи на пятаке «Локомотива» шайба отскочила к Глотову, который бросал уже в пустые ворота, но попал в штангу.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА

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