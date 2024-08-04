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Сегодня, 09:15

Еще одно топ-подписание СКА: в Петербург может приехать звездный американец из НХЛ!

СКА может подписать американского защитника Тони Деанджело
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Тони Деанджело.
Фото Global Look Press
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Тони Деанджело близок к подписанию контракта с армейцами.

Мощная трансферная кампания СКА не оставляет сомнений — в армейском клубе сделали ставку на предстоящий сезон и собирают грозный состав под решение задачи выиграть Кубок Гагарина. Евгений Кузнецов, Никита Зайцев, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Сергей Андронов — пять опытнейших российских игроков должны добавить армейскому составу зрелости и звездности. И когда казалось, что на подписании Кузнецова селекция СКА завершена, армейцы договорились об еще одном сильнейшем трансфере.

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Как стало известно «СЭ», к переходу в СКА близок американский защитник Тони Деанджело. К 28 годам он провел в НХЛ 397 матчей, в которых набрал 223 (49+174) очка — отличная средняя результативность (0,56 очка за матч) для игрока обороны. В уровне Деанджело нет сомнений: он мог и дальше выступать в НХЛ, получая неплохие деньги. Вот только последние сезоны Тони привели к тому, что защитнику нужно перезагружать карьеру.

Нападающий «Северстали» Никита Коростелев в интервью Sport24 вспоминал про игру с Деанджело в лиге Онтарио: «Его отец еще тогда говорил, что Тони воспитан так же, как и он. Мол, мы выросли в Филадельфии и себя в обиду не дадим. Драк не было, но словесные перепалки у него были со всеми. На большинстве, если отдаешь ему как-то не так — кричит, ворчит. Никто это уже во внимание не принимал».

Тони Деанджело (справа).
Фото Global Look Press

В системе «Рейнджерс» Деанджело развивался очень быстро, и в сезоне-2019/20 выдал шикарную статистику — 53 (15+38) очка в 68 матчах регулярки. Но все испортил конфликт с вратарем Александром Георгиевым, который тогда конкурировал с Игорем Шестеркиным за место первого номера. После одного из матчей Деанджело в резкой форме выразил недовольство Георгиевым, инцидент перерос в стычку, а руководство «Рейнджерс» решило, что виноват в этой ситуации защитник.

В итоге Деанджело сел в запас, был выставлен на драфт отказов, а летом «Рейнджерс» выкупили его контракт. Тони перешел в «Каролину», где провел отличный сезон, но в статусе ограниченно свободного агента был обменян в «Филадельфию». С Джоном Тортореллой они не то чтобы хорошо сработались и уже через год контракт Деанджело выкупали «Летчики». Тони вернулся в «Каролину», но игроком основы так и не стал, сыграв всего 40 матчей суммарно в регулярке и плей-офф.

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По нашей информации, руководство СКА наводило справки о Деанджело в том числе у Евгения Кузнецова, с которым они играли вместе в «Каролине». И российский нападающий оставил только хвалебные отзывы о Тони. Если американский защитник адаптируется в КХЛ, то он может стать одной из главных звезд лиги. Вот только как они будут делить игровое время в большинстве с Александром Никишиным, который два сезона подряд становился самым результативным защитником регулярного чемпионата?

СКА — однозначно лучшая команда лиги по подбору игроков. Но сколько раз фаворит на бумаге в итоге доходил до чемпионства? Вот и сейчас, несмотря на мощные приобретения армейцев, никто не даст гарантий, что в мае 2025 года Кубок Гагарина отправится в Санкт-Петербург.

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