СКА нужен Кубок Гагарина как воздух. Подписывая Кузнецова, петербургский клуб идет ва-банк

Селекция в межсезонье явно свидетельствует об этом.

Потенциальное возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ взбудоражило ленты российских СМИ. Заблудившийся талант, по информации коллег из «Чемпионата», расторгнет действующее еще год соглашение с «Каролиной» и подпишет контракт в СКА на четыре сезона. За легким шоком и неожиданным выбором нападающего скрывается понятный посыл: армейцы всерьез нацелены на Кубок Гагарина в сезоне-2024/25. Казалось бы, разве в прошлых чемпионатах было иначе? СКА — перманентный претендент на трофей, но этим летом Роман Ротенберг идет ва-банк, чтобы весной показать долгожданный для петербургской структуры результат.

СКА за последние годы не раз менял клубную идеологию, конечной целью которой неизменно оставался Кубок Гагарина. До внедрения перекрестного плей-офф петербуржцы постоянно спотыкались на западном гегемоне — ЦСКА. Пять сезонов после чемпионства в 2017-м СКА вылетал от московских армейцев в финале конференции. Перекрестный плей-офф тоже не помог: команда Ротенберга уступила «Автомобилисту» во втором круге. После раннего окончания сезона все понимали, что никакой «точечной селекцией» СКА не обойдется.

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ротенберг устал проигрывать. Этот вывод напрашивается после изучения списка новичков петербуржцев. Прошло время, когда СКА строил команду на перспективу, похищая молодых талантов у других клубов. Напротив, армейцы этим летом отпустили в «Филадельфию» Матвея Мичкова. Не дожидаясь начала сезона, отдали в аренду Дмитрия Бучельникова («Витязь») и Арсения Коромыслова («Лада»). Вратарь Сергей Иванов обосновался (но надолго ли?) в «Сочи». В южном направлении отправились братья Федотовы. Чтобы выиграть кубок, СКА нужны не перспективные юнцы, а опытные хоккеисты, которые знают, как побеждать.

Такие, как Михаил Григоренко и Сергей Андронов, которые непосредственно приложили клюшки к постоянным мучениям питерцев против ЦСКА. Такие, как хорошо знакомый Ротенбергу Сергей Плотников — форвард чемпионской сборки СКА 2017 года. Подходит под концепцию Никита Зайцев. Вернувшийся из НХЛ защитник поиграл в сборной России и НХЛ, выходил в финал с ЦСКА. Что уж говорить про Кузнецова, который выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», а также прокатился со сборной по крупным турнирам: чемпионаты мира и Кубок мира. Все опытные новички должны привнести в СКА победные традиции.

Евгений Кузнецов с Кубком Стэнли. Фото Global Look Press

В спортивном Санкт-Петербурге лучи славы захватил футбольный «Зенит». Команда Сергея Семака шесть лет подряд удерживает чемпионство РПЛ. В то же время СКА остается без Кубка Гагарина семь сезонов. В трех последних командой на лавке руководил непосредственно Ротенберг. Роман Борисович кажется незыблемой фигурой для клуба, но даже с таких влиятельных личностей спрашивают за результат и потраченные средства (платежка СКА ежегодно входит в топ КХЛ). Никто не знает, на сколько хватит терпения Алексея Миллера, если команда продолжит проигрывать в плей-офф.

Даже без Кузнецова, который еще не решил контрактные дела с «Каролиной», состав армейцев представляет грозную силу. Один из лучших вратарей лиги Никита Серебряков, глубокая оборона, сбалансированное нападение, мегаталантливый Иван Демидов на позицию лимитчика. Мощь армейского ростера подчеркивает кубковый опыт отдельных личностей. Плотников и Андронов должны стать лидерами раздевалки. Смущает только, что в СКА от любви до ненависти и ссылки в запас — один шаг. Непостоянство и импульсивные шаги мешали Ротенбергу в прошлых сезонах. И пока наставник армейцев не поймет, что стабильность — путь к успеху, команда продолжит вылетать в плей-офф с любым составом.