СКА скоро может вернуться на «СКА Арену». Ротенберг порадовал на пресс-конференции

Летом во дворце случился серьезный пожар.

СКА в заключительной игре перед паузой на Кубок Первого канала обыграл «Барыс» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ. На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Роман Ротенберг заявил, что команда скоро может вернуться на «СКА Арену» — самый большой хоккейный стадион в мире.

Что сказал Ротенберг

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене», хотя клуб не проводил матчи во дворце с прошлого сезона КХЛ. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и команда легионеров КХЛ. На пресс-конференции после игры с «Барысом» Ротенберга спрашивали о потенциальном возвращении СКА на арену.

По словам главного тренера армейцев, во вторник будут проведены финальные переговоры по данному вопросу. Условия во дворце улучшились, но все равно остались детали, которые нужно поправить для удобства хоккеистов.

«У нас было больше 70 замечаний технического характера: это касается воздуха, льда, бортов. То, что очень важно для команды, чтобы она имела возможность побеждать. Все эти вопросы были решены. Там еще есть детали. Например, нужны окна на базе, которые открываются. Это очень важно. Кислород для игроков. Чтобы они восстанавливались, хорошо высыпались.

Мы со своей стороны, конечно, понимаем, что мы играем Кубок Первого канала, и логично для нас там остаться. Здесь много деталей еще — финансовых, экономических. Считаем, что мы и «СКА Арена» совместно можем выстроить работу с точки зрения иэкономики, и в первую очередь результата команды в новых условиях. Все возможно в нашем понимании. Возможен сценарий, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала», — высказался Роман Борисович.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Почему СКА не играет на «СКА Арене»

Армейцы переехали в новый дворец по ходу прошлого сезона — 11 февраля разгромили «Сочи» (5:1) и установили рекорд КХЛ по посещаемости в закрытых помещениях (21 481 зритель). А уже 1 марта после стартовой игры первого раунда плей-офф против «Торпедо» клуб объявил о мировом рекорде по количеству болельщиков — 23 905 человек. Официальная вместимость «СКА Арены» — 21 542 зрителя, что делает ее самым большим хоккейным стадионом в мире.

Петербуржцы доиграли плей-офф на новом стадионе, но в межсезонье объявили о возвращении в «Ледовый дворец». Летом на «СКА Арене» случился серьезный пожар, который повредил трибуны, теплоизоляционное покрытие и другие элементы — площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Клуб отреагировал заявлением о том, что не будет пока выступать в получившем повреждения объекте в новом сезоне.

«Хоккейный клуб СКА сообщает, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведет в «Ледовом дворце». СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. В «Ледовом дворце» СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества», — говорилось в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне армейцы занимают пятое место в Западной конференции. Первый матч петербуржцев после Кубка Первого канала — домашняя встреча с лидером «Запада» «Локомотивом».