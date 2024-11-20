Обмен-блокбастер между СКА и «Авангардом»: Ротенберг наконец отпускает Серебрякова!

Омичи продолжают удивлять на трансферном рынке.

Свежий блокбастер, спродюсированный СКА и «Авангардом», выглядит как безусловный успех петербургского клуба. Армейцы избавились от давно ставших ненужными игроков с приличными зарплатами, сумев при этом получить молодого талантливого голкипера Станислава Бережного. Он хорошо выглядит на уровне ВХЛ и лишним в системе СКА не будет.

«Авангард» тоже скорее приобрел, чем потерял. Никита Серебряков в позапрошлом сезоне стал безоговорочно лучшим голкипером КХЛ. Опытный нападающий Эмиль Галимов еще способен принести пользу. Хотя ему предстоит переподписать контракт, поскольку у него сейчас действующее одностороннее соглашение в рамках ВХЛ. В этой истории больше надо радоваться за самих игроков. Они снова получат возможность выступать на высоком уровне. Их преждевременно считать сбитыми летчиками. Жизнь после СКА тоже существует. Свежий пример Александра Кадейкина, ярко заигравшего в «Тракторе» после неудачного сезона в Санкт-Петербурге, у всех перед глазами.

Но глобально «Авангард», закупившись неплохими новичками, ближе к выходу из кризиса не стал. Отдавая должное потенциалу Серебрякова и Галимова, которым еще предстоит набрать свои лучшие кондиции, сложно отделаться от мысли о том, что в современном «Авангарде» начисто отсутствуют не только философия, но и детально расписанный план на ближайшее будущее. До сих пор нет ясности с новым главным тренером, поэтому Сергей Звягин, в которого перестали верить внутри организации, остается на своем посту.

На данном этапе привлекательных вариантов на рынке нет. Одно время циркулировала идея с возвращением Боба Хартли. Однако команда собрана явно не под его требования, и ее пришлось бы радикально менять. Возникает логичный вопрос: какой специалист сможет из разномастного набора игроков, не объединенных общей идеей, слепить крепкий коллектив? Пока ответа на него не существует. Известно только одно — клуб ищет иностранца с опытом больших побед. Решить эту задачу, загнав себя самого в тяжелые условия, в конце ноября сложно. Свободных кандидатов, подходящих под все требования, не найти.

Хоккеисты «Авангарда» в матче против минского «Динамо» (2:5). Фото ХК «Авангард»

Тем временем новый председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников взял инициативу в свои руки и развил бурную деятельность на трансферном рынке. Даже удивительно, что он, едва очутившись в новых реалиях, совершает одну сделку за другой. Бессистемное приобретение новых игроков продолжается, и этот процесс всегда сложно остановить. Такими темпами скоро места в раздевалке закончатся.

Принцип «возьмем и потом разберемся» для серьезной организации не годится. Временами кажется, что новый босс «Авангарда» попал на распродажу за пять минут до закрытия и стремится скупить все, до чего успеет дотянуться. Вероятно, у него есть какие-то советчики. Это можно только предполагать, поскольку клуб ушел из публичного пространства и не объясняет своих действий. Странная стратегия. Хорошо еще, что в последний момент в омском клубе отказались от обмена молодого защитника Михаила Гуляева, у которого скромный контракт, на Серебрякова. Это был бы провал. Такой же, как и выступление команды в нынешнем сезоне.