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Сегодня, 20:00

Неравноценный обмен с тайным смыслом. СКА получил полезного игрока в обмен на среднего хорвата

СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты Борна Рендулич и Павел Акользин
Борна Рендулич и Павел Акользин.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Будет ли у этой сделки продолжение, узнаем совсем скоро.

СКА и «Металлург» обменялись хоккеистами. На Урал отправляется Борна Рендулич, в Санкт-Петербург переезжает Павел Акользин. И обмен этот кажется совершенно неравноценным.

Борна никак не должен был оказаться в питерском клубе. Средний игрок, хоть и праворукий, с хорошим броском, органично смотрелся в «Сочи», где был лидером. В прошлом сезоне он вернулся в КХЛ после четырехлетнего перерыва, в «Витязе» в свое время не слишком выделялся, но для южан стал настоящей находкой.

Рендулич повел за собой команду, сочинцы стабильно шли в зоне плей-офф и даже довольно высоко. Хорват набирал практически очко за матч, но самое главное — был тем, кому на льду простили бы вообще все. Я прекрасно помню, что Романа Ротенберга отговаривали от приобретения Рендулича. Говорили, что в большом клубе он потеряется, а его козыри слишком слабые, чтобы стать игроком основного состава. И все скептики оказались правы.

Конечно, Рендулич на эмоциях очень неплохо отыграл регулярный чемпионат, но 27 очков в 51 матче — не так уж и много, пусть и было 11 заброшенных шайб. В каких-то моментах он ничем не мог помочь — просто в силу своей квалификации. И если на какие-то тактически огрехи или недостаток в скорости никто не обращал внимания, то в СКА все не так.

Бывший хоккеист СКА Борна Рендулич
Борна Рендулич.
Фото Global Look Press

В плей-офф Борна сыграл только один матч, в котором получил травму после подсечки со стороны Богдана Конюшкова. К серии с «Автомобилистом» восстановиться не смог, так что судьба иностранца была предрешена.

Летом Борна уже выбыл из состава команды, на него не рассчитывали. Рендулич играл в последних встречах, но ничем похвастаться не мог — всего одна шайба. По-хорошему ему бы вернуться в «Сочи», но по нынешнем регламенту это было невозможно. Все знали, что хорват находился в списке хоккеистов на обмен. Он едва-едва не оказался в «Куньлуне», непонятно, что там произошло, но фактически ему уже освобождали место в раздевалке.

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Легионер играл в «Витязе», «Сочи», им интересовался «Куньлунь», а эти команды объединяет то, что они чаще всего оказываются вне зоны плей-офф и к началу зимы завершают борьбу в регулярке. СКА — за скобками, так как это был случайный переход.

И вот этого игрока берет «Металлург». И больше поражает компенсация за хоккеиста. Дело в том, что Павел Акользин в прошлом сезоне забросил 18 шайб, выиграл кубок. Он один из тех игроков, которые никогда не считаются звездами первого уровня, но при этом приносят огромную пользу.

Надо сыграть в меньшинстве? Павел первый. Надо развязать руки техничным партнерам по звену? Акользин незаменим. Несмотря на габариты, у него прекрасная техника, среди заброшенным им шайб есть настоящие шедевры. А если кто-то на него косо посмотрит, то он и врезать может.

Бывший хоккеист «Металлург» Павел Акользин празднует победу в Кубке Гагарина
Павел Акользин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— В этом сезоне у Павла что-то не идет, — говорит Андрей Разин. — И смена обстановки пойдет на пользу.

«Не идет» — это 5 заброшенных шайб, 3 передачи при 14 минутах игрового времени. Да, показатель полезности отрицательный, но свои «минус 3» он заработал за одну неделю в ноябре. Был момент, когда форвард опускался до «минус 6», но это было в тяжелый для команды период. Затем все компенсировал.

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В общем, СКА за явным преимуществом побеждает в этой сделке, если оценивать ее прямо сейчас. Такие, как Акользин, очень нужны.

Но возникает вопрос: зачем тогда СКА Сергей Андронов и Павел Дедунов? По идее с обоими или с кем-то из них надо расставаться. Оба то не играют, то выходят на лед крайне редко, а если и появляются на площадке, то особой пользы не приносят.

А еще говорят, что обмен Борны Рендулича — часть большой сделки, по итогам которой Илья Набоков окажется в СКА. Осталось потерпеть четыре дня, чтобы узнать, правда ли это.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Борна Рендулич
Павел Акользин
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