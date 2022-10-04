На суперматч ЦСКА — СКА не пришли зрители. Что происходит?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Зрители матча ЦСКА и СКА не заполнили и половины арены в Москве, разочаровав даже хоккеистов. Защитник питерского клуба Александр Никишин только что вернулся с командой из Минска, и ему было с чем сравнивать. Он жаловался на тишину, на то, что в такой обстановке не хватает эмоций, хотя соперник принципиальный. У Захара Бардакова есть объяснение:

— ЦСКА бесплатные билеты не дает, так что приходится все покупать за свой счет. Так я друзьям приобрел четыре билета за скамейкой за 12 тысяч рублей. По мне, так это слишком дорого по нынешним временам.

Если говорить о матче, то СКА очень сильно трясло в первые минуты встречи. «Перегрелись» хоккеисты, тренерский штаб. Если хотите испортить настроение Роману Ротенбергу, то заговорите с ним о прошлом плей-офф. Он мгновенно мрачнеет, так как до сих пор сильно переживает из-за неудачи. И нынешняя команда строилась так, чтобы не повторить ошибки прошлого сезона. И действует она так, чтобы пройти именно армейскую команду, когда начнутся важнейшие матчи.

Только есть ощущение, что в нынешнем сезоне эти соперники встретятся гораздо раньше. Команда Сергея Федорова терпит третье поражение подряд, и не имеет особого значения, что дважды при этом ЦСКА набирал очки. Все неудачи похожие. Бодрое начало игры, а потом развал в концовке встречи. Так было с «Куньлунем», так было и в понедельник. Хоккеисты особо не переживают, считают, что еще идет притирка, Максим Соркин напоминает, что в прошлом октябре тоже было тяжело, но потом все закончилось отлично. Но трех поражений подряд в регулярном сезоне не было, да и пока не видно, за счет чего добавит команда.

Но проблемы Сергея Федорова не обесценивают победу СКА. Сильный коллектив с крутым Маратом Хайруллиным, упертым Максимом Грошевым, быстро повзрослевшим Дмитрием Николаевым. При этом в команде 11 травмированных, которые рано или поздно вернутся в строй. Хороший матч получился, жаль только, почти без болельщиков. ЦСКА бы решить эту проблему, а потом браться за спортивные дела.

Контракт

Защитник Григорий Дронов все-таки подписал контракт с «Каролиной». Условия не очень хорошие. Во-первых, это годичное двустороннее соглашение, а значит, никакой уверенности в будущем. Во-вторых, зарплата чуть выше минимальной, всего 770 тысяч долларов. Однако на эту сумму можно претендовать лишь в случае нахождения в составе «Каролины». В АХЛ Григорий будет на зарплате в 70 тысяч долларов. Нет никакого подписного или иного бонуса.

По сумме контракта можно понять, что думает клуб о новичке. «Каролина» что-то видит в хоккеисте, но ни тренеры, ни менеджеры не уверены в том, что Григорий оправдает ожидания. Все задаются вопросом, а зачем это нужно самому Дронову? Но тут как раз все понятно. У спортсмена есть мечта, и он хочет, чтобы она исполнилась. То есть в отъезде за океан не было никакого расчета — это эмоциональное решение, и мы к нему должны отнестись с пониманием. В КХЛ защитник получал бы другие деньги, но в России никакой интриги, понятное развитие карьеры, а Дронов хочет попробовать нечто иное. И наверняка его даже финансовые условия не волнуют. Есть контракт, есть цель, и Григорий готов к испытаниям. Молодец, давайте просто будем следить за тем, как хоккеист бьется, и желать ему удачи. Даже неважно, какие у него шансы на успех. Победой будет даже дебют в официальном матче НХЛ. Дронов не был задрафтован, а за свою недолгую карьеру пережил очень неприятные травмы и все равно возвращался на площадку. И, когда решал проблемы со здоровьем, становился одним из лучших в своем деле. Он ничего не теряет. Если что, вернется в «Металлург» через год, но уже с ответами на многие вопросы.

Сергей Широков. ХК «Автомобилист»

Травмы

«Автомобилист» на долгий срок потерял двух лучших нападающих. И если Стефан Да Коста в ближайшее время еще может вернуться на площадку, то по Сергею Широкову не все понятно. Руководители уральского клуба допустили даже, что нападающий попадет на операционный стол. Трудно сказать, что стало причиной. Это несчастный случай или следствие плотного календаря? Да и какая разница. У «Автомобилиста» возникают проблемы с составом, но вряд ли клуб теперь повалится, как предрекают некоторые горячие головы. Да, у Широкова 17 очков (9+8) в 13 матчах турнира, у французского легионера те же 17 баллов (5+12), и они оба входят в тройку самых результативных хоккеистов чемпионата. Но на втором месте Брукс Мэйсик, а он-то здоров.

Екатеринбуржцы, возможно, потеряют свой основной козырь — отлаженное большинство. Но стоит напомнить, что «Ак Барс» команда обыграла, забросив все шайбы в равных составах. Да, дважды в пустые ворота, но сути это не меняет. Заменить выбывших хоккеистов невозможно, потеря в качестве непременно будет, но провала ждать не стоит. Как ни крути, а «Автомобилист» при Николае Заварухине стал другим, более собранным. Допустим, уже давно лечится Джесси Блэкер, но разве это бросалось кому-то в глаза? Ник Эберт здоров, неплохой уровень показывают Ефим Гуркин и Никита Трямкин. В атаке возникнут дыры, но есть Анатолий Голышев, Олег Ли. Шанс проявить себя будет у Григория Белоусова, Виктора Неучева и других. Возможно, нельзя будет рассчитывать на 9 побед в 12 матчах, как было в сентябре, но кризиса не ожидается. Пропадет красота, но эффективность если и снизится, то ненамного. Только бы понять, насколько долго выбыл Широков. Ветеран находился в отличной форме.