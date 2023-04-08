Переворот за 17 секунд. СКА обескуражил москвичей голевым всплеском и сравнял счет в серии

Финал «Запада» возвращается в Питер при счете 2-2.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Окулов — 3 (Провольнев, Светлаков), 24:56 — 1:0. Фальковский — 2 (Глотов, Воробьев), 38:38 — 1:1. Волков — 2, 38:55 — 1:2. Бардаков — 1, 57:56 — 1:3.

Вратари: Рейдеборн (58:18) — Николаев.

Штраф: 27 — 0.

Броски: 21 (2+9+10) — 24 (9+12+3).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

8 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10 133 зрителя.

Счет в серии 2-2.

Перед четвертым матчем финала «Запада» почти все внимание было приковано к Никите Гусеву, который двумя днями ранее провел весь третий период на скамейке, а сегодня по решению Романа Ротенберга ожидаемо оказался вне заявки СКА на вторую московскую встречу. Неожиданно не оказалось в составе гостей и Дамира Жафярова. Однако в его случае свою роль сыграло повреждение, заставившее тренерский штаб петербуржцев перевести во второе звено работягу Святослава Гребенщикова и сделавшее топ-6 более силовым.

Пожалеть об отсутствии героя Пхенчхана этим вечером Ротенберг мог уже в конце первого периода, когда его команда получила пятиминутное большинство после удаления Артема Сергеева, зачем-то встретившего колено в колено Никиту Камалова. Вот только отличную возможность сделать задел на старте слегка похудевший на мастеров СКА безрезультативно растратил и запомнился лишь моментом Василия Глотова, который зарядил с пятачка выше ворот после отличной передачи Валентина Зыкова.

А вот ЦСКА, уверенно отбившийся в меньшинстве на старте второй двадцатиминутки, разбрасываться моментами привычно не стал и наказал гостей за расточительность голом Константина Окулова, реализовавшего всего лишь третий бросок москвичей в створ Дмитрия Николаева. Но, как оказалось, на этом чудеса московской реализации сегодня закончились.

Команда Федорова вполне уверенно чувствовала себя при счете 1:0 и долгое время почти не позволяла гостям создавать моменты в зоне Адама Рейдеборна. Однако незадолго до ухода на второй перерыв потеряла концентрацию и позволила СКА перевернуть матч всего за 17 секунд. Сначала хозяева не сумели рассеять трафик перед собственным вратарем и увидели лазерный по точности кистевой Степана Фальковского, прервав свою сухую серию на отметке в 110 минут. А уже в следующей смене оказались не готовы к прессингу тройки Зыков — Бардаков — Волков, соорудившей по горячим следам победную шайбу.

А в третьем периоде питерцы показали, что умеют не только здорово играть в давление, но и банально терпеть в обороне, не подпуская никого на собственный пятак, и выжидать свои моменты. Москвичи же, сыгравшие в этом плей-офф больше всех матчей, в третьем периоде серьезно подсели физически и не нашли сил на вменяемый взлом обороны соперника. Стоило Никите Нестерову засбоить на чужой синей линии в попытке устроить навал на ворота СКА, как моторный Захар Бардаков убежал «1 в 0» с Адамом Рейдеборном и легко переиграл шведского голкипера, готовившегося смениться на шестого полевого.

На пресс-конференции Ротенберга, конечно же, спросили о непопулярном решении убрать в запас Гусева. Но разве кто-то может бросить в него за это камень после второй волевой победы в этой серии? Как известно, победителей не судят. По крайней мере сегодня. И как же будет забавно, если уже в следующей игре праворукий мастер вернется в состав СКА. Зная Романа Борисовича, нужно быть готовым ко всему.