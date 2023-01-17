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Сегодня, 08:45

СКА первым вышел в плей-офф. Что петербуржцев ждет в Кубке Гагарина

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
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Обзор дня Алексея Шевченко.

СКА ожидаемо стал первым клубом, который вышел в плей-офф. Была надежда, что за этот неофициальный титул поспорят ЦСКА или «Ак Барс», но оба клуба не до конца решили проблемы. Питерцы же набрали 84 очка, они вряд ли уйдут с первой позиции в конференции и гарантированно получат слабого соперника в первом раунде.

Дальше — непонятно. Уверен, что большинство из своих 40 побед питерская команда получила еще до выхода на площадку. Их по-прежнему боятся, соперник уступает ментально еще на утренней раскатке, а СКА остается только взять свое. Мастерства хватает, чтобы не расслабляться и получать победы. Армейцы очень сильны. При этом они не из тех, кто считается непобедимым.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Фото ХК СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
ХК СКА

Главный козырь команды — тренерский штаб. Роман Ротенберг не мешает помощникам выполнять их работу и занимается общим управлением, не выпячивая себя. Да, вы иногда видите его на экранах в минуты гнева или излишнего волнения. Но он четко понимает, когда так можно себя вести, а когда лучше не надо. Его помощники отлично справляются со своими заданиям, к ним стопроцентное доверие, которое оправдывается. Не стал бы называть Ротенберга лучшим тренером КХЛ, но ему не откажешь в умении создать работающую систему. Понятно, что налетят критики, вспомнят про деньги, но это все смешно. У «Авангард» и «Ак Барса» денег не меньше, «Ак Барс» и ЦСКА тоже считаются богатыми клубами. Так пользуйтесь, в чем проблема?

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У питерцев самая сильная оборона в КХЛ. С этим утверждением могут поспорить в ЦСКА, но столько хороших защитников у Сергея Федорова нет. Александр Никишин, безусловно, лучший игрок обороны всей лиги, есть мудрые Игорь Ожиганов и Андрей Педан, прогрессирующий Степан Фальковский, а рядом с ними на другой уровень вышли и остальные. Тот же Георгий Солянников относительно недавно ничего не показывал в «Сочи», а сейчас научился играть правильно.

Про атаку питерского клуба говорить нечего. Дмитрий Яшкин исправно забивает, Никита Гусев раздает. Остальные полностью отвечают летней трансферной концепции: «В клубе должны играть такие форварды, которые одинаково могут действовать, как большинстве, так и в меньшинстве». Плюс не оправдал пессимистические прогнозы Марат Хайруллин, которому предрекали проблемы из-за перехода в клуб с другим статусом. Свое забирает Дамир Жафяров, хотя он выглядит не так ярко, как в «Торпедо».

Дмитрий Яшкин. Фото ХК СКА
Дмитрий Яшкин.
ХК СКА

Беспокоят вратари. Дмитрий Николаев выглядит лучше, с ним подписан новый контракт, но по каким-то причинам в последнее время вратарь редко появляется на льду. Если это какая-то серьезная травма, то болельщики СКА должны начать волноваться. Приглашение Владислава Подъяпольского кажется ошибкой, Сергей Иванов нестабилен. Да и Николаев-то иногда делает на площадке совсем не то, что хотелось бы тренерскому штабу.

Но ведь и нельзя сказать, что голкиперы тащат СКА вниз. С таким подбором игроков в защите и атаке очень трудно добраться до ворот питерцев. Можно, но рискуешь нарваться на стремительную контратаку, а форварды не простят. Но уверенные вратари, которые не допускают простых ляпов, нужны на более поздних стадиях плей-офф.

Точнее, видимо, в финале. Пока непонятно, кто может всерьез конкурировать в конференции с командой Ротенберга, кроме ЦСКА. А армейцы вторые, значит, сыграть с питерским клубом смогут лишь в решающей серии за выход в финал кубка.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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