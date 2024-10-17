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17 октября, 23:45

«Мы не короли овертаймов. Мы — цари. В России не было королей». Ротенберг — после победы над ЦСКА

Роман Ротенберг сравнил игры СКА с походом охотников в лес
Артемий Кутейников
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Пресс-конференция главного тренера СКА.

17 октября СКА обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ (5:4 ОТ). Петербуржцы добыли победу в армейском дерби благодаря голу Александра Никишина в овертайме — после этого результата команда Романа Ротенберга поднялась на второе место в Западной конференции.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Деанджело — 2 (Кузнецов), 7:08 — 1:0. Плотников — 7 (Кузнецов, Демидов), 14:35 — 2:0. Чуркин — 1, 17:28 — 2:1. Полтапов — 6 (Исхаков, Нестеров), 23:25 — 2:2. Грицюк — 6 (Выдренков), 25:14 — 3:2. Глотов — 6 (Грицюк, Деанджело), 39:41 — 4:2. Фатеев — 2 (Нестеров, Охотюк), 42:32 — 4:3. Соркин — 8 (Ярош, Полтапов), 54:40 — 4:4. Никишин — 4 (Плотников), 62:35 — 5:4.
Вратари: Заврагин — Гамзин (Просветов, 25:14).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (8+12+6+1) — 25 (9+8+8+0).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
17 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12346 зрителей.

О стабильности

«Понимали, что будет тяжелая боевая игра — кость в кость. Так и получилось. Есть ошибки у нас, мы их обязательно уберем и улучшим нашу игру. У нас сейчас есть возможность потренироваться. А так в целом, если взять наши выступления, стабильность — признак мастерства. Как в футболе: Аршавин забил четыре гола на «Энфилде», играя за «Арсенал». Мы хотим, как Аршавин, который забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля», в каждом матче выступать так же ярко, как Андрей Аршавин».

СКА в&nbsp;овертайме победил ЦСКА (5:4) в&nbsp;матче КХЛ. Триллер в Петербурге завершился очередным поражением ЦСКА. Похоже, красно-синих ждут радикальные изменения

О статусе матча с ЦСКА

«Все команды очень сильные — тем более в КХЛ. С огромным уважением относимся к каждой. Знаете, это можно сравнить с тем, когда группа мужиков идет в лес — на охоту. В принципе, у нас так каждая игра — собираемся группой мужиков и идем в лес. У нас в команде суровые мужики, мы очень этому благодарны, и у нас перед каждым матчем такой вот поход. А в лесу может все что угодно произойти: не имеет значения, с кем мы играем. Мы всегда готовимся и понимаем, что где-то могут быть волки, медведи и так далее. Если вы не были на охоте, пообщайтесь с охотниками — они вам все расскажут».

О форме Деанджело

«Если вы посмотрите историю Тони, то, думаю, это (результативность Деанджело. — Прим. «СЭ») не должно вас удивлять. Проверьте его статистику в НХЛ, с кем он играл, где он играл, какая у него была роль — вы все поймете. Можно даже еще лучше, нет предела совершенству».

О победах в овертаймах

«У нас нет королей, у нас цари (журналист назвал СКА королями овертаймов. — Прим. «СЭ»). Все-таки в Российской империи не было королей. Была императрица — Екатерина Великая. Мы стараемся все отрабатывать на тренировках, все детали. Нам есть над чем работать, мы далеко не показали нашу лучшую игру. Будем тренироваться, все — через работу. И в том числе то, о чем вы говорите (овертаймы. — Прим. «СЭ»). В хоккее очень много деталей, это очень интересная игра. Даже когда команда побеждает, есть много, что надо улучшить. Так как мы с вами понимаем, что еще много матчей впереди, не будем сейчас это обсуждать».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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окт
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окт
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