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19 декабря, 23:05

Матч-концерт. СКА и «Торпедо» потрясли атакующим хоккеем, но в плей-офф им будет очень тяжело

СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты СКА празднуют гол в матче против «Торпедо» (6:4).
Фото ХК СКА
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Команды забросили 10 шайб на двоих.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)
Голы: Фирстов — 9 (Ларионов, Атанасов), 3:50 — 0:1. Войнов — 3 (бол., Артамонов), 5:22 — 0:2. Ларионов — 3 (мен., Атанасов), 19:05 — 0:3. Григоренко — 11 (бол., Кузнецов), 19:53 — 1:3. Хайруллин — 11 (Кузнецов), 20:23 — 2:3. Деанджело — 5 (Кузнецов, Глотов), 23:44 — 3:3. Атанасов — 12 (Линч), 26:19 — 3:4. Воробьев — 6 (Бардаков, Зайцев), 31:43 — 4:4. И. Демидов — 7 (Кузнецов), 51:38 — 5:4. Глотов — 11 (п.в.), 59:44 — 6:4.
Вратари: Мойсевич (Заврагин, 5:22) — Бочаров (59:38 — 59:44).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 42 (14+17+11) — 19 (6+4+9).
Судьи: Оскирко, Спирин.
19 декабря. Санкт-Петербург. «СКА Арена«. 21 546 зрителей.

Благодаря таким матчам, как СКА — «Торпедо», люди влюбляются в хоккей. Голы на любой вкус, камбэк с 0:3, развязка на последних минутах — после такого дети заставляют своих родителей покупать билеты на игру с шайбой как можно чаще. Вдвойне круто, что такая игра состоялась на «СКА Арене», а ее посетили 21 с половиной тысячи зрителей. Можно сколько угодно говорить про трофеи, но популяризировать хоккей куда легче с помощью таких праздников.

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Вот только даже такой шикарный матч не убедил в кубковых перспективах команд. «Торпедо» и без этого не считалось фаворитом сезона, но упустить победу, ведя в три шайбы, — непростительно. Как не умели нижегородцы играть по счету, так и не научились.

Блистательно сыграл Василий Атанасов, «Торпедо» в целом классно организовывало контратаки, но СКА перекрывал соперника объемом движения. Армейцы в нужный момент проявили характер и просто сломили нижегородцев. Команда, которая так легко отдает свое, вряд ли может добиться успеха в плей-офф. Красиво поиграть в регулярном чемпионате, выдать пару неплохих перформансов в первом раунде — на этом, пожалуй, все.

В СКА же снова обнажились старые проблемы. Армейцы пропускали много контратак, неприятно удивила игра Александра Никишина, допустившего немало потерь. Не выручили вратари — Павла Мойсевича заменили после двух пропущенных шайб, первым броском пропустил и Егор Заврагин. В концовке 19-летний вратарь спас свою команду, но заходить в плей-офф с таким молодым тандемом очень рискованно.

Чей-то победный опыт всегда находит последователей. Вот и пример «Магнитки» с юным вратарем Ильей Набоковым, который проводил свой первый полноценный сезон в КХЛ, очень заманчив. Но, притом что Андрей Разин ставит своей команде далеко не оборонительный хоккей, «Металлург» играл куда более строго в обороне и не допускал таких провалов. Да и давления на любого игрока в Магнитогорске куда меньше, чем в самом обсуждаемом клубе страны.

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Нет сомнений, что Заврагин — очень перспективный вратарь, талантливы Мойсевич и Артемий Плешков. Но есть четкое ощущение, что как минимум на подстраховку СКА необходим один опытный вратарь. Выбор на внутреннем рынке не такой большой, и в голову сразу приходит кандидатура Джереми Смита из «Куньлуня». Армейцы интересовались канадским вратарем с китайским паспортом, но как только заиграл Заврагин, отказались от этого варианта. До дедлайна немного времени еще есть, так что последить за решением этой проблемы будет очень интересно.

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КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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